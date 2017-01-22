 Сенаторы хотят запретить Трампу отменять антироссийские санкции в обход Конгресса

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинские новости", об этом заявил лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер (от штата Нью-Йорк) в интервью телекомпании ABC.
По его словам, ряд сенаторов крайне не устраивает имеющаяся у Трампа возможность снять санкции против РФ в обход Конгресса. В связи с этим Шумер вместе с еще одним сенатором Беном Кардином (демократ, от штата Мэриленд) намеревается на следующей неделе внести законопроект, согласно которому любое решение Трампа о снятии или ослаблении санкций в отношении России должно быть одобрено Конгрессом.
По словам Шумера, законопроект также получил поддержку со стороны двух наиболее известных критиков РФ - республиканских сенаторов Джона Маккейна (от штата Аризона) и Линдси Грэма (от Южной Каролины).
В интервью Шумер также обвинил РФ в причастности к событиям в Украине, угрозе странам Балтии и вмешательстве в американские выборы.
Как сообщал Цензор.НЕТ, несколько дней назад в интервью немецким и британским СМИ Трамп заявил, что рассматривает возможность соглашения с Россией: санкции в обмен на сокращение ядерных вооружений.
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Степан Демура. Трамп сразу оказался "чмо"
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Да Трамп и не собирался , в одиночку , чего то там отменять - он умный и хитрый ..))
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Анекдоты от Рейгана, смешно и со вкусом
https://www.youtube.com/watch?v=UlAbMlyqHZo&t=296s
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у него есть много креативных) идей, не то что у Обамы с подъездами и кацапскими дорогами
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