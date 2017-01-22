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 Сенаторы хотят запретить Трампу отменять антироссийские санкции в обход Конгресса

Сенаторы США на следующей неделе намерены внести законопроект, который запретил бы президенту Дональду Трампу снимать или ослаблять антироссийские санкции без одобрения Конгресса.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинские новости", об этом заявил лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер (от штата Нью-Йорк) в интервью телекомпании ABC.

По его словам, ряд сенаторов крайне не устраивает имеющаяся у Трампа возможность снять санкции против РФ в обход Конгресса. В связи с этим Шумер вместе с еще одним сенатором Беном Кардином (демократ, от штата Мэриленд) намеревается на следующей неделе внести законопроект, согласно которому любое решение Трампа о снятии или ослаблении санкций в отношении России должно быть одобрено Конгрессом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Пора расстаться с иллюзиями, что в отношении нашей страны будут отменены санкции", - Медведев

По словам Шумера, законопроект также получил поддержку со стороны двух наиболее известных критиков РФ - республиканских сенаторов Джона Маккейна (от штата Аризона) и Линдси Грэма (от Южной Каролины).

В интервью Шумер также обвинил РФ в причастности к событиям в Украине, угрозе странам Балтии и вмешательстве в американские выборы.

Как сообщал Цензор.НЕТ, несколько дней назад в интервью немецким и британским СМИ Трамп заявил, что рассматривает возможность соглашения с Россией: санкции в обмен на сокращение ядерных вооружений.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Предложение Трампа о снятии санкций с России может дорого ему стоить, - экс-посол США Хербст

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Ну госдеп же в курсе что санкции мордве только на пользу.
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В Америке сенаторы молодцы,не то что в Украине депутаты - сатанячье преступное дерьмо.
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Правильно, козырей надо лишать уже в начале игры.
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намеревается на следующей неделе внести законопроект Источник: http://censor.net.ua/n424416 вот и дождёмся следующей недели и посмотрим, не будет ли это пшиком
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Все просто. В Сенате это оправдание увеличения ассигнований на армию и научные разработки. Поэтому русню будут и дальше на путене вертеть.
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Військове лобі хоче і надалі копирсатись в бюджеті , нам просто повезло .
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Ну так у них это самое прибыльное дело. И опять таки местные и канадцы заняты будут. а там и новые ракеты и спутники пойдут. русня как обычно попытается скопировать их за большие деньги и опять таки получит 90 е годы. короче таежную мордовию ждут веселые времена.
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Герой русского фольклора Иванушка-дурачок, оказывается, французом был. Вон оно шо, Михалыч...
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Санкции РФ полезны. вот пусть с ними и живут, как можно дольше.
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Вот как институты государства должны работать. А у нас през подмял все под себя как так и надо, и все молчат.
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потому что он безальтернативный мыролюбец и обергешефтер с русней.
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Сенаторы ,ещё те клованы ..))
Да Трамп и не собирался , в одиночку , чего то там отменять - он умный и хитрый ..))
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Собирался или нет,а перестраховка не помешает.
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Трамп сам не захочет их отменять.Его республиканцы съедят просто.РОнальд Рейган РОбил парашу(СССР), а ДОнальд Трамп ДОбет отсатки параши
Анекдоты от Рейгана, смешно и со вкусом
https://www.youtube.com/watch?v=UlAbMlyqHZo&t=296s
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Штатам давно пора переходить к парламентской республике. Президенту оставить права британской королевы.
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кацапы натрепятся )) еще от Трампа...
у него есть много креативных) идей, не то что у Обамы с подъездами и кацапскими дорогами
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стреножат коня, чтобы по ипподрому бегал, а за ограду без спросу не совался.
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я удивлён, что такои закон не в силе уже лет 30 как минимум.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСенаторы хотят запретить Трампу отменять антироссийские санкции в обход Конгресса
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