 Порошенко 23-24 января посетит Эстонию и Финляндию

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Администрацию Президента.
Президент Украины Петр Порошенко завтра, 23 января, осуществит официальный визит в Эстонскую Республику.
В ходе визита запланированы встречи Главы Украинского государства с Президентом Эстонской Республики Керсти Кальюлайдом, Премьер-министром Эстонской Республики Юри Ратасом, а также спикером Рийгикогу (парламента) Эстонской Республики Эйки Нестором.
24 января у Порошенко запланирован официальный визит в Финляндскую Республику. Программой визита предусмотрены встречи Главы государства с Президентом Финляндии Саули Ниинистьо, Премьер-министром Финляндии Юхою Сипила, Спикером эдускунты (парламента) Финляндии Марией Лохела. Также состоится встреча Президента Украины с представителями украинской общины.
В ходе обоих визитов Порошенко планирует также встретиться с представителями украинской общины.
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Азаров не только Пахло, но и эстонец
В ходе официального визита в Эстонию премьер Николай Азаров получил в подарок от своего эстонского коллеги, лидера Реформисткой партии Андруса Ансипа книгу с данными о своем эстонском происхождении.
kmu.gov.ua
Об этом сегодня, 6 октября, сообщило эстонское общественно-правовое телерадиовещание ERR.
Сообщается также, что глава Кабмина посетил уезд Йыгевамаа в центральной Эстонии с целью знакомства с прошлым своих родственников.
Согласно документальным источникам, отец Азаров, горный инженер Яан Пахло, эстонец по национальности, родился на хуторе Лайузе в Йыгевамаа. Глава Кабмина родился 17 декабря 1947 году в Калуге (Россия).
Фамилию Николай Азаров носит по материнской линии. При этом он считает себя этническим русским и в сентябре заявил, что намерен в ближайшее времяначать изучать украинский язык.
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Вот так вот, русскій. А тєпєрь іді, лєпі пєтухов із навоза.
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