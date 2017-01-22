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Все про:визит (2017) Порошенко (10463) Финляндия (242) Эстония (444)

 Порошенко 23-24 января посетит Эстонию и Финляндию

Президент планирует провести встречи с руководством государств и представителями украинской общины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Администрацию Президента.

Также читайте: Финляндия поддерживает политику ЕС в отношении санкций против России, - премьер Сипиля после встречи с Медведевым

Президент Украины Петр Порошенко завтра, 23 января, осуществит официальный визит в Эстонскую Республику.

В ходе визита запланированы встречи Главы Украинского государства с Президентом Эстонской Республики Керсти Кальюлайдом, Премьер-министром Эстонской Республики Юри Ратасом, а также спикером Рийгикогу (парламента) Эстонской Республики Эйки Нестором.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Эстония как председатель ЕС приложит все усилия для мирного решения конфликта на Донбассе, - премьер Ратас

24 января у Порошенко запланирован официальный визит в Финляндскую Республику. Программой визита предусмотрены встречи Главы государства с Президентом Финляндии Саули Ниинистьо, Премьер-министром Финляндии Юхою Сипила, Спикером эдускунты (парламента) Финляндии Марией Лохела. Также состоится встреча Президента Украины с представителями украинской общины.

В ходе обоих визитов Порошенко планирует также встретиться с представителями украинской общины.
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Турист,в Украине мир и благодать,можно и по заграницам покататься.
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Вважаєш Порошенко має приїхати і засипати тобі яму біля під'їзду?
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Очень хотелось бы,что бы засыпал ту яму,от мины возле моего дома в Горловке.
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Спочатку ти маєш підти в ВСУ і звільнити свій дім в Горлівці.
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А шо ВСУ звільняють Україньскі міста? Наскільки я знаю,вони стоять на місці,як мішені.
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Так. Тримають оборону, щоб твої земляки та війська кацапські далі не лізли.
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А чого він тоді снабжає моїх земляків водою та електрикою,та вугіля в них купує,якщо вони такі погані?
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А тому що США та Європа вважають що окрім бидла і терористів там ще й трохи людей лишилося.
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он обязан вызывать интерес к Украине, это его работа.
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А я думал что его работа это обеспечение целостности государства и неприкосновенности границ,ну то таке,а вот интерес Финов,ну очень важен.
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можно было и на завтраке Пинча потрещать, а не раскатывать кэш
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Зрадо@бам виднее куда и зачем ездить президенту. Один йуле-дебил подземный уже в нарисовался
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Азаров ездил в Эстонию и ничего не изменилось.
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Надо же, какое совпадение - я завтра тоже в Эстонию лечу и тоже на один день! Небось в одном самолете будем лететь, в эконом-классе
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Методичку смени - шутки про Крым уже неактуальны.
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А, это порохоботский шифр для травли инакомыслящих? Почти год сюда не заходил и ничего не изменилось - все та же стайка бешеных сектантов
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Нормальный человек за свои слова отвечать умеет. Я такого не писал. И если я в Крыму был пять раз в жизни, то это еще не делает меня местным жителем.
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Наскільки пам'ятаю ти розписував як добре в Криму живеться , якось дивно для того кто там був п'ять разів . Про те що твоє коріння з Віниччини теж не ти писав ?
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6 октября 2010, 18:30
Азаров не только Пахло, но и эстонец
В ходе официального визита в Эстонию премьер Николай Азаров получил в подарок от своего эстонского коллеги, лидера Реформисткой партии Андруса Ансипа книгу с данными о своем эстонском происхождении.

kmu.gov.ua

Об этом сегодня, 6 октября, сообщило эстонское общественно-правовое телерадиовещание ERR.
Сообщается также, что глава Кабмина посетил уезд Йыгевамаа в центральной Эстонии с целью знакомства с прошлым своих родственников.
Согласно документальным источникам, отец Азаров, горный инженер Яан Пахло, эстонец по национальности, родился на хуторе Лайузе в Йыгевамаа. Глава Кабмина родился 17 декабря 1947 году в Калуге (Россия).
Фамилию Николай Азаров носит по материнской линии. При этом он считает себя этническим русским и в сентябре заявил, что намерен в ближайшее времяначать изучать украинский язык.
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А зи чий кошт ані поїдуть в Естонію ? Треба на слідуючі вибори балатуватись в гідранти.Хоч мир побачу.Поїду даже в Папуа Нову Гвінею
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Ти що? А як же Юля? Вона ж і так уже так довго чекає трону!
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удачи канешно мир посмотреть, но сначала поборешь коррупцию ))
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Друже , а як-же. Починая з першого скликання 1991 рік , всіх в СБУ.Колосальні перевірки ,конфіскації і уранові рудники. А там по плану і до керівників нижчого рангу.Якщо б мені історія дала шанс , то я б краще в неї героєм увійшов , а ніж баригою і телепнем.
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Один не зможеш, треба гарну команду патріотів з якими можно йти до кінця.
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или с эстонцами он не так боится рядом находиться ?
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порося пошло в разнос по европе- клянчит без стыда и совести
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"Мне незачем останавливаться в дорогом отеле; где бы я ни остановился, я - Генри Форд. В самой дешёвой гостинице я все равно Генри Форд, нет никакой разницы. Мой сын ещё молод и неопытен, он боится, что подумают люди, если он остановится в дешёвом отеле. А это пальто - да, это пальто носил ещё мой отец, но это не имеет никакого значения; зачем мне новые тряпки? Я - Генри Форд, что бы я ни надел; всегда и всюду я - Генри Форд. А остальное неважно"

Вот так вот, русскій. А тєпєрь іді, лєпі пєтухов із навоза.
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порошенко, если бы не стал олигархом- был бы попрошайкой в переходе, он врожденный попрошайка
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Будет предлагать поделить между финнами и эстонцами близкие им племена Европейской части Вяликой Мордовии, до Пскова финнам, а всё, что от линии Воронеж - Махачкала эстонцам? Азиатскую часть уже договорились Япония и Китай делить.
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Через нас полетит. Только там Белавиа злое.
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Ще один регіонал. Тебе я теж пам'ятаю. По теміі про Небесну Сотню. Ти після неї ще в бан відправився.
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Я никогда не голосовал ни за Овоща, ни за регионалов. Что касается небесной сотни, то Там погибли и идеалисты и не понятно, кто и как. Перед идиалистами, которые лезли под пули без оружия, ещё можно снять шляпу, за их мужество, Вот только вопрос, кого привели они к власти? Барыг и проходимцев. Я История всегда оценивает результат, а не желания или намерения.
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Лучше он туда бы улетел, и там бы остался, чтобы , например увидеть , чем Финляндия отличается от Украины.
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Я б на їх місці не пускав би і на поріг шокопадлу
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Ці країни граничать з рашкою і уже тримають свої війська в повній боєготовності. Є про що поговорити.
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Сколько он будет бюджетные деньги проезжать, от этих встреч толку никакого, пока коррупцию не уберут, с ним нормально никто не будет вести переговоры.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко 23-24 января посетит Эстонию и Финляндию
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