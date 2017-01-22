 Геращенко: Надеюсь, Рада в феврале отменит "закон Савченко"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Народный депутат от "Народного фронта" Антон Геращенко сообщил в эфире телеканала "112 Украина".
"Закон Савченко, который, я очень надеюсь, сейчас меня видят коллеги-депутаты, мы в феврале месяце наконец отменим. К чему привел этот закон? Мы начали засчитывать тем, кто сидит в СИЗО, это, как правило, за тяжкие преступления - убийства, ограбления, людям год за полгода. Итог: вышли одиозные коррупционеры, одиозные мошенники…", - сказал Геращенко.
Напомним, 15 ноября Верховная Рада Украины провалила два законопроекта, которыми предлагалось внести изменения в порядок зачисления срока предварительного заключения в срок отбывания наказания, предусмотренный так называемым "законом Савченко".
Напомним, 26 ноября 2015 г. Рада приняла закон "О внесении изменения в Уголовный кодекс Украины относительно усовершенствования порядка зачисления судом срока предварительного заключения в срок наказания", более известный как "закон Савченко". Согласно этому закону, в случае приговора к лишению свободы суд зачисляет срок предварительного заключения в срок отбывания наказания из расчета "один день предварительного заключения за два дня лишения свободы". Ранее Уголовный кодекс предусматривал, что срок, проведенный в СИЗО, включается в срок тюремного заключения из расчета "день за день".
1247 42
"Покушение на Антона Геращенко, предотвращенное СБУ, - элемент в цепи ряда преступлений", - Аваков(385)
Жизнь подозреваемых должна быть вне опасности, для того чтоб они помогли вскрыть диверсионно - террористическую сеть,- Геращенко о покушении(211)
Подозреваемых в подготовке убийства Антона Геращенко суд арестовал на 2 месяца. ВИДЕО(192)
Геращенко о статье Пинчука: "Пас администрации Трампа, что вот в Украине есть и другое мнение, что нужно идти на попятную"(130)
Кернес создал в Харькове систему тотального разграбления, - Геращенко(138)
Человек, напавший на Пашинского, ранее привлекался к ответственности за избиение жены, - Геращенко(453)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Медийный актёр.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Лозинский который сафари на рабов устраивал и ему подобный.
А те кто крышку алюминиевую или матом на пана депутата сказал,тем мотать и мотать...
Ответить
Ответить
Ответить