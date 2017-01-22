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Все про:ВР (21332) Геращенко_Антон (787) закон Савченко (14)

 Геращенко: Надеюсь, Рада в феврале отменит "закон Савченко"

Депутаты Верховной Рады Украины в феврале должны отменить так называемый "закон Савченко".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Народный депутат от "Народного фронта" Антон Геращенко сообщил в эфире телеканала "112 Украина".

"Закон Савченко, который, я очень надеюсь, сейчас меня видят коллеги-депутаты, мы в феврале месяце наконец отменим. К чему привел этот закон? Мы начали засчитывать тем, кто сидит в СИЗО, это, как правило, за тяжкие преступления - убийства, ограбления, людям год за полгода. Итог: вышли одиозные коррупционеры, одиозные мошенники…", - сказал Геращенко.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Правоохранители задержали в Александрии ранее освободившегося по "закону Савченко" маньяка, подозреваемого в убийстве двух человек. ВИДЕО

Напомним, 15 ноября Верховная Рада Украины провалила два законопроекта, которыми предлагалось внести изменения в порядок зачисления срока предварительного заключения в срок отбывания наказания, предусмотренный так называемым "законом Савченко".

Напомним, 26 ноября 2015 г. Рада приняла закон "О внесении изменения в Уголовный кодекс Украины относительно усовершенствования порядка зачисления судом срока предварительного заключения в срок наказания", более известный как "закон Савченко". Согласно этому закону, в случае приговора к лишению свободы суд зачисляет срок предварительного заключения в срок отбывания наказания из расчета "один день предварительного заключения за два дня лишения свободы". Ранее Уголовный кодекс предусматривал, что срок, проведенный в СИЗО, включается в срок тюремного заключения из расчета "день за день".
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Судить надо быстрее, неужели не понятно. То у судьи насморк, то бензина нет.
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То подследственный сначала дает признательные показания, то на суде все отрицает. И так 10 раз. А потом досрочно на свободу.
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ну мусора из кого хочеш вібьют признательніе показания если надо. всякое ведь бівает.
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Треба окремі статті вивести з під дії цього закона)))))
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а шо до февраля все свои уже будут на воле? А тогда надо отменять!)
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Опять вынос моска для зрадо@ов: и на Геращенко надо с.ать и за Гадю с ее законом не подпишешься.. Посмотрим шо скажут самые "искуссные" из них...
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гадин закон правильный в своей основе..просто нужно внести корректировки..
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самые лучшие русские проститутки переодетые? А пУТЛЕР КАК настоящщий разведчик пероделся а Трамп воспользовался по привычке?)))
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А давайте лучше споём.. щеее меня вмерла.. за украину
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Геращенко в тюрьму надо сажать
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только после того как єтот закон отменят ))) и сделают что день в сизо = 5 минутам на зоне )))
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гадя, имеет такое же отношение к этому закону, как гидрант к технологии выпуска конфет на своем рошене, кроме имени больше нихрена его с этим не связывает. Что касается тебя жердяй, то ты, сильно харей не труси, ты ещё в зоне опасности, группа взбешенных младенцев ищет тебя, чтобы казнить за проданное колесо обозрения.
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Хм, а нельзя ли отменить только тем у кого тяжкие преступления, а то мало ли что, еще Геращенко сам окажется в СИЗО и испытает все прелести, мало как жизнь может повернуться
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Савченко имеет к этому такое же отношение-как Геращенко к активистам майдана
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А зачем Антоша Г и его фракция , сами голосовали за "закон Савченко" - что бы его потом отменить ?
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Бач,якого д"Артаньяна Україна ледь не втратила ))))
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д"Артаньян це герич))), так йому до д"Артаньяна, ще 100 кг живої ваги треба скидати))
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в качестве кого она светилась на майдане , координатора титушек ? ... и в плен она ушла по собственной воле ?

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А генерал то теж Герой України, на його честь є його ім"я батальон здається ))))
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Пропиарился на покушении, теперь типа умные мысли решил высказать.
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Піар акція триває,жуйку перед вживанням потрібно ретельно пережувати ))))
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Никак меня не радует, что этого Аваковского урода спасли. Чем меньше будет таких, тем лучше. Редкий манипулятор и жополиз....
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Це з тих хто при будь якій владі біля корита,каста невмирущих )))))
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Все VIP уже вышли!
Лозинский который сафари на рабов устраивал и ему подобный.
А те кто крышку алюминиевую или матом на пана депутата сказал,тем мотать и мотать...
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Хотелось бы, чтобы Рада не только Закон отменила, но и саму сявченко
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відміняйте, усіх котрих потрібно було виправдати вже на волі, а менти й так не зацікавленні в розслідуванні, а тільки в знятті жирку з держмордочок та ін. раптово збагатівших...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГеращенко: Надеюсь, Рада в феврале отменит "закон Савченко"
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