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Все про:загрязнение (89) угрозы (515) экология (936) Донбасс (11995) Донецкая область (3559) Хуг Александр (206)

 Донецкая область находится под угрозой экологического загрязнения, - Хуг

Первый заместитель председателя СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг предупреждает об опасности экологического загрязнения Донецкой области.

Об этом он заявил на пресс-конференции, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу СММ ОБСЕ в Twitter.

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"Химическое хранилище для отходов фенола в Новгородском находится между позициями сторон в 400 метрах. Прекращение огня и разведение сторон в этом регионе крайне необходимо", - заявил Хуг.

"В худшем случае, вся Донецкая область может быть загрязнена", - подчеркнул он.

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Шо ОБСЕшники обосрались жидким,загрязнили всю область?
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Заголовок... это такая шутка на тему понаехавших кацапоидов))
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никакое обсе, пасе или хуесе не в праве указивать Украине что ей делать на своей территории
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Далбас ещё при Брежневе был под такой угрозой .
Тоже мне , новость .
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Если громко кричать Расея....Путин....то все наладится....и тот отстойник завалит камнями с неба....
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От подохшего мяса кацапов?
У них вообще сейчас проблемы! Страна-колония почти рухнула,так как всплывают факты,которые показуют,что они ватные дегенераты в космос не летали НИКОГДА!.
И вот старые лишнехромосомы начинают сливать инфу о том что их космос в бассейне!


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гораздо хуже, что Донецкая область уже загрязнена ватным путенским биомусором.
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кацапы усрутся, если они это еще не понимают...вместе с мишкой и хуйлом...
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да,экология там ни к черту - смердит свидопатрыотами да прочей гыднотой...
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Це погано. 70% біженців уже не повернуться- вони прижилися на нових місцях, а землю після звільнення треба ж буде використовувати. Розорати і зробити аграрний край.
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Не впевнений що земля після фенолу щось путнє дасть .
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Я вже пропонував зробити там військовий полігон для навчань ЗСУ.
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Да куда уже больше - там роSSией все сильно засрано. Особенно мозги - то "роSSия приди", то "роSSия помоги"
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Єнакієве(Юнокомунарівськ) шахта Юнком-забруднення води радіацією, от-от вийде на поверхню. Горлівка, шахта Алєксандр-Запад-забруднення води хлор-бензолом,ацетоном,фенолом и пр. вже є у грунтових водах. Далі буде!
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Где кацап появится, там и геологическая и природная катастрофа гарантирована. Засрут все под собой и вокруг себя независимо от того в какой стране кацап находится. В Германии, что бы порыбачить после кацапа, нужно собрать после него мешок бутылок пива и водки. В Америке кацап стырит машину,открутит поворотник на продажу, а машину отгонит в лес и спалит нах. Хорошо там, где кацапов нет, лично проверял.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДонецкая область находится под угрозой экологического загрязнения, - Хуг
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