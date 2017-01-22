 Донецкая область находится под угрозой экологического загрязнения, - Хуг

Об этом он заявил на пресс-конференции, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу СММ ОБСЕ в Twitter.
"Химическое хранилище для отходов фенола в Новгородском находится между позициями сторон в 400 метрах. Прекращение огня и разведение сторон в этом регионе крайне необходимо", - заявил Хуг.
"В худшем случае, вся Донецкая область может быть загрязнена", - подчеркнул он.
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Тоже мне , новость .
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У них вообще сейчас проблемы! Страна-колония почти рухнула,так как всплывают факты,которые показуют,что они ватные дегенераты в космос не летали НИКОГДА!.
И вот старые лишнехромосомы начинают сливать инфу о том что их космос в бассейне!
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