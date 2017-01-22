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 ГПУ допросила 32 свидетеля по делу о госизмене Януковича, - Луценко

Генеральная прокуратура Украины допросила 32 свидетеля по делу о государственной измене беглого президента Виктора Януковича.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Генеральный прокурор Юрий Луценко в интервью "ТСН.Тиждень".

"За это время мы допросили 32 свидетеля, которые дают исчерпывающую картину о том, как Янукович совершал государственную измену... Важные показания дал, например, министр внутренних дел Арсен Аваков. Вот позавчерашний его допрос, в котором он выдает расписку Януковича о том, что он отказывается от государственной охраны по состоянию с 24 февраля 2014 года. Это полностью опровергает всю его ложь в обращении к Путину о том, что кто-то кому-то угрожает... Его личную подпись, переданную министру внутренних дел Авакову, свидетельствует, что он сбежал из Киева и принял решение перейти на сторону врага РФ фактически под его охрану", - сказал он

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Также, по словам Генпрокурора, были допрошены двое депутатов Госдумы РФ.

"Они свидетельствуют о том, что механизм ввода войск РФ на территорию Украины был запущен Кремлем еще в декабре, когда Майдан еще стоял в центре Киева. Во время визита Суркова в декабре уже говорилось о вероятном военном вторжении... Мы планируем не тянуть со сроками досудебного следствия, в течение февраля проведем окончательные необходимые допросы и экспертизы, после этого дело будет передано к рассмотрению суда. Уверен, что именно украинский суд должен поставить точку в этом деле", - рассказал Луценко.

17 января, генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Главная военная прокуратура Украины получила фотокопию заявления экс-президента Виктора Януковича с просьбой к России ввести войска в Украину.

Ранее Печерский районный суд Киева разрешил ГПУ изъять из Администрации Путина обращение Януковича с просьбой ввести войска.

Напомним, на заседании Совета безопасности ООН 3 марта 2014 года постоянный представитель России Виталий Чуркин продемонстрировал документ, который мог быть обращением Януковича к Путину с просьбой использовать вооруженные силы РФ в связи с событиями на Майдане.

20 января Печерский районный суд Киева разрешил Главной военной прокуратуре заочно судить беглого экс-президента Виктора Януковича по делу о государственной измене.

Ранее прокуратура попросила Печерский райсуд Киева разрешить процедуру заочного расследования по делу Януковича, так как беглый экс-президент находится в розыске. Кроме того у прокуратуры есть санкция на его задержание.

28 ноября во время допроса Януковича в деле экс-"беркутовцев" Генеральный прокурор Юрий Луценко объявил Януковичу подозрение в госизмене.

Помимо указанных обвинений, беглый экс-президент Янукович подозревается Генпрокуратурой в причастности к массовым убийствам на Евромайдане, злоупотреблении властью, а также в хищениях и присвоении имущества.

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вот и гадай, что там у гюгы -то ли горячка белая, то ли печени цирроз, а доказательства то какие шикарные и свидетели честные, ну а усы и подделать можно,главное, чтоб дядя работал сторожем на кондитерской фабрике...
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пипец, осталось 40 000 000 допросить, Югиг до пенсии не успеешь.... и справедливость не настигнет Овощного злодея
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