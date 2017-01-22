 "Необходимо, чтобы прозвучал четкий сигнал: это неприемлемо": глава олимпийского союза Германии выступил за отстранение РФ от Олимпиад 2018 и 2020 годов

С этим заявлением в воскресенье, 22 января, выступил глава Немецкого олимпийского спортивного союза (Deutscher Olympischer Sportbund, DOSB) Альфонс Хёрман, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Немецкую волну.
"Необходимо, чтобы прозвучал четкий сигнал: это неприемлемо", - заявил председатель DOSB в интервью еженедельному изданию Welt am Sonntag.
"Если будет доказано, что Россия поддерживала систему допинга на государственном уровне и Российский национальный комитет тем самым явно нарушал Олимпийскую хартию, то отстранение всей Национальной российской олимпийской сборной как минимум от Игр в Пхёнчхане и Токио должно стать темой для серьезного обсуждения в Международном Олимпийском комитете", - уверен Альфонс Хёрман.
По его словам, если какая-либо страна с таким очевидным пренебрежением относится к основополагающим принципам Олимпийской хартии, ее необходимо наказать самым жестким образом.
Решение допустить 280 российских атлетов к Олимпийским играм 2016 года, несмотря на уже тогда имевшиеся подозрения о существовании государственной системы допинга в России, Хёрман назвал ошибкой. "В данных обстоятельствах российскую сборную ни в коем случае нельзя было допустить к Играм", - заявил глава DOSB, добавив, что это решение навредило имиджу МОК под руководством Томаса Баха.
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http://hvylya.net/analytics/geopolitics/torgovlya-strahom-kak-biznes-i-kontseptsiya-geopoliticheskoy-igryi-kremlya.html
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Это у них традиционно-народное: балы закатывать до полного разорения, влезать в долги, чтобы быдло-свадьбу по бахатому устроить, крутые тачки, телефоны в кредит брать, живя в облезлых халупах, "все чтобы как у людей". Так и живут, убогие, понтуются, гтут пальцы, лицемерят и пускают друг-другу пыль в глаза. Особенно перед иностранцами жопу рвут, отчаянно пытаясь доказать, что они не хуже, не осознавая как нелепо выглядят, перед цивилизованными, воспринимающими мир совсем другими категориями людьми.
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параша! Даёшь "Мельдониады" 2018,2020,...
Вообще то 14го июня 2018го (начало ЧМ по футболу) лавочка закрывается, то бишь параша развалится...
АМИНЬ
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Свершилось! Ватники нашли откуда произошли расеяне. Это много объясняет. Российский ресурс Паранормальный альманах «Непознанное» нашел новых братьев русских неандертальцев:
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