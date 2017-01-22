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Все про:Германия (2587) дисквалификация (27) Олимпиада (733) Россия (64819) допинг-контроль (172)

 "Необходимо, чтобы прозвучал четкий сигнал: это неприемлемо": глава олимпийского союза Германии выступил за отстранение РФ от Олимпиад 2018 и 2020 годов

Российскую олимпийскую сборную необходимо отстранить от участия в Играх 2018 и 2020 годов, если подтвердятся подозрения о наличии государственной системы допинга в стране.

С этим заявлением в воскресенье, 22 января, выступил глава Немецкого олимпийского спортивного союза (Deutscher Olympischer Sportbund, DOSB) Альфонс Хёрман, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Немецкую волну.

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"Необходимо, чтобы прозвучал четкий сигнал: это неприемлемо", - заявил председатель DOSB в интервью еженедельному изданию Welt am Sonntag.

"Если будет доказано, что Россия поддерживала систему допинга на государственном уровне и Российский национальный комитет тем самым явно нарушал Олимпийскую хартию, то отстранение всей Национальной российской олимпийской сборной как минимум от Игр в Пхёнчхане и Токио должно стать темой для серьезного обсуждения в Международном Олимпийском комитете", - уверен Альфонс Хёрман.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Это как-то непорядочно, ведь мы платим им серьезные деньги за работу", - Мутко о призыве UKAD отстранить РФ от Олимпиады-2018

По его словам, если какая-либо страна с таким очевидным пренебрежением относится к основополагающим принципам Олимпийской хартии, ее необходимо наказать самым жестким образом.

Решение допустить 280 российских атлетов к Олимпийским играм 2016 года, несмотря на уже тогда имевшиеся подозрения о существовании государственной системы допинга в России, Хёрман назвал ошибкой. "В данных обстоятельствах российскую сборную ни в коем случае нельзя было допустить к Играм", - заявил глава DOSB, добавив, что это решение навредило имиджу МОК под руководством Томаса Баха.
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Мир уже узнал, что такое фашисткая расия.

http://hvylya.net/analytics/geopolitics/torgovlya-strahom-kak-biznes-i-kontseptsiya-geopoliticheskoy-igryi-kremlya.html
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"Если будет доказано" - цитируйте полностью
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А еще на России в Сколково специально обученные санитары научились без всякого мильдония из обычных спортсменов выдающихся параолимпийцев делать!
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Олимпийские игры все равно уже ни у кого не вызывают животрепещущего интереса. Разрешили бы уже всем допинг и не парились.
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Чего это? Когда нормальные спортсмены честно соревнуются - приятно же посмотреть..
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Честность в этом деле - понятие относительное. Никогда не удастся достичь олимпийской формы, не используя допинг вообще, потому что нагрузки там запредельные. Возьми любого победителя и обнаружишь, что он на чем-то сидит - отличие только в том, занесен данный препарат в список запрещенных или еще нет. А по мере запрещения одного препарата, тут же появляется новый, еще не запрещенный. Олимпийские игры уже давно превратились в соревнования фармацевтов.
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И переименовали название олимпийские на наркоманские!
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Допинг все олимпийские спортсмены используют и даже с украинцами допинговые скандалы были. Причем сами спортсмены могут и не знать, чем их тренер пичкает, а тренеру нужна победа любым способом, чтобы самому подняться, вот и идут на подлость. Бороться с этим практически нереально.
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а в какой стране этим занимаются на государственном уровне? ну кроме Ватостана конечно же
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Я не проводил такие исследования. Версия о том, что Путин или Жириновский лично колет спортсменам химию, мне кажется абсурдной. Скорее всего, это делается на уровне спорткомитетов, которым необходимо показать свою рентабельность для страны. Иначе бы их просто разогнали и оставили без работы.
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Раз русня не способна честно выигрывать, то пусть сидит в своей помойке
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Вот только не надо сейчас запретить,пусть это повисит до кануна олимпиады 2018 года!
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класс ,допустили на олипиаду 2016 хотя были подозрения......вот дебил немецкий,доказательств то нет...а подозрения,так там все страны под подозрением
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Смисл послання в тому, що до вказаного часу вже не буде ніякої расєї і олімпіаду уже заран на когось потрібно повісити.
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чергове блаблабла від європейських імпотентів....
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логично, отстранить на пару Олимпиад вперёд и до полной перезагрузки российской власти
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Не пукать на олимпиады, забрать ЧМ 2018, вернуть все кацапсинское отребье в выгребную яму, закрыть засРашку за привычным и милым им железным занавесом, пусть соревнуются в плаванье в жидком гавне за приз в виде слепленного из навоза петуха
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Ну как можно было забыть про метание говна, дисциплине в которой кацапне нет равных)
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опять нариков страны - зто не мы а вы докажите, чмирить будет, но вот же, пусть в севернои корее участвует, но они должны помнить, кто там можэт выигривать, а то бах с пушки будет.
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германы - наша победа..они не заявляют, если нет обоснований...кацапы нет...
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странно что ссср не участвовал в Олимпиаде в братском нацистском Берлине в 1936 году...
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Европейцы своей толерантностью сами себе создают проблемы,а потом жалятся а вот надо-было...В свинячий голос
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У них уже кто-то умер? Ну, мои сочувствия :

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"Необходимо, чтобы прозвучал четкий сигнал: это неприемлемо эти все сигнала ждут
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На ОЛЕНЬпияду в Сочах планировали истратить 12-15 ярдов долларов,а авышло 50.На Креченский мост в крым планировали 80-100 ярдов,сегодня цена возросла до 300 ярдов.На стадион Зянит-Арена планировали 6,5 ярда,сегодня надо истратить 43 ярда.Ну кацапПсины Ну магём..
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Кацапы никогда не жалели деньги на тупые и бессмысленные понты, так как чрезвычайно тщеславны и зависимы от чужого мнения.
Это у них традиционно-народное: балы закатывать до полного разорения, влезать в долги, чтобы быдло-свадьбу по бахатому устроить, крутые тачки, телефоны в кредит брать, живя в облезлых халупах, "все чтобы как у людей". Так и живут, убогие, понтуются, гтут пальцы, лицемерят и пускают друг-другу пыль в глаза. Особенно перед иностранцами жопу рвут, отчаянно пытаясь доказать, что они не хуже, не осознавая как нелепо выглядят, перед цивилизованными, воспринимающими мир совсем другими категориями людьми.
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чтобы сигнал был более четким, лучше, чтобы он был выстрелом...в воздух, если не поймут, стрелять в ногу...
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преследуя преступника, старшина Петренко произвел два предупредительных выстрела в голову....
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Пока в России есть Боярышник- Россия не победима!
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то шо ето пэрэмога, то не главное, основное для ариев поклянчить у германов грошей за скачки и кульбиты по недоказанному поводу,типа, за солидарнисть
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казласкрепоносец в бессильной злобе от зависти
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Сайт "Ридус" любезно предоставил инфу по распилу бабла на стройке Зянит-Арены в Питере.. ...
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Колизей в древнем Риме строили 8 лет,Стадион в Питере при современных технологиях строят 10 лет..
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ОЙ,НАПУГАЛИ
параша! Даёшь "Мельдониады" 2018,2020,...
Вообще то 14го июня 2018го (начало ЧМ по футболу) лавочка закрывается, то бишь параша развалится...
АМИНЬ
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Давно пора было а то одни из шкуры вылазят каждый день тренеруясь до седьмого пота а рашовские спортсмены все время по барам шляются а когда приходит время соревнований принимают наркотаблетки в день соревнований и им море по колена и первые места занимают и тогда возникает вопрос -это сам спортсмен это достиг или наркотаблетка и тогда спрашивается для чего тогда всем остальным выступать-ради участия чтоли а если если в раше будут проходить соревнования то снова сначала пойдет в движение взятка а потом таблетки и в конце первые места раши и кому такой цирк будет нужен.
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Папа Римский Франциск предостерёг мир о появлении нового Гитлера...интересно кто он,Папа не уточнил...
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Свершилось! Ватники нашли откуда произошли расеяне. Это много объясняет. Российский ресурс Паранормальный альманах «Непознанное» нашел новых братьев русских неандертальцев:
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Если Путин подтвердит...
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в Африке есть племя догонов,которые без всяких школ и университетом знают о планете Земля всё,и что самое интересное о Космосе тоже...
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Пора уже у козломордых ЧМ-2018 отстранять, они уже растратились на него по максимуму. Уже всем понятно что в рашу никто не поедет играть в футблол на ЧМ.
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Цензор.НЕТНовостиСпорт"Необходимо, чтобы прозвучал четкий сигнал: это неприемлемо": глава олимпийского союза Германии выступил за отстранение РФ от Олимпиад 2018 и 2020 годов
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