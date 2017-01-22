 Эстония как председатель ЕС приложит все усилия для мирного решения конфликта на Донбассе, - премьер Ратас

Об этом сообщил премьер-министр Эстонии Юри Ратас, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Комментируя предстоящий в понедельник визит президента Украины Петра Порошенко в Эстонию, он сообщил СМИ: "Украина есть и останется важным государством-партнером для Эстонии, успешные дела которого важны и для нас и во имя чего мы делам все возможное. Будь то оборонное или экономическое сотрудничество двух государств или поддержка украинских реформ и обеспечение визовой свободы с Европейским союзом".
"Крайне важно, однако, мирное решение конфликта на востоке Украины, во имя чего Эстония сделает все от нее зависящее как председатель Европейского союза", - добавил Ратас.
Эстония возглавит ЕС во второй половине 2017 года.
Порошенко в ходе своего государственного визита в понедельник встретится в Таллинне с президентом Керсти Кальюлайд, премьер-министром Юри Ратасом и спикером парламента Эйки Нестором.
Как сообщили в пресс-службе МИД Эстонии, стороны обсудят вопросы двусторонних отношений, ситуацию на Донбассе, процесс реформ в Украине, интеграцию Украины с ЕС, председательство Эстонии в ЕС во второй половине 2017 года.
247 16
Материалы по теме: Агрессия России против Украины
"На моем примере жители оккупированных территорий Донбасса и Крыма увидели, что Украина никогда и никого не покинет", - освобожденный из плена боевиков Жемчугов(85)
Оккупанты запретили боевикам увольняться со "службы" и берут даже инвалидов, - разведка(157)
"Стоп Путин! Стоп война!" в Сумах: под офис партии экс-министра Клименко принесли "ватника". ВИДЕО(14)
"Стоп Путин! Стоп война!": одесситы митинговали возле генконсульства РФ. ФОТОрепортаж(46)
Урегулирование конфликта на Донбассе – приоритетная задача Украины, а не США или ЕС, – мнение(0)
"Останови войну Путина в Украине": антивоенная акция в Санкт-Петербурге. ФОТОрепортаж(256)
Сегодня боевики уже 21 раз обстреливали украинские позиции из минометов, гранатометов и стрелкового оружия, - штаб АТО(7)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Даваи эсти поис - удачи.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить