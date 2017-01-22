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 Эстония как председатель ЕС приложит все усилия для мирного решения конфликта на Донбассе, - премьер Ратас

Эстония во время своего председательства в Европейском союзе сделает все зависящее от нее для мирного решения конфликта на востоке Украины.

Об этом сообщил премьер-министр Эстонии Юри Ратас, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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Комментируя предстоящий в понедельник визит президента Украины Петра Порошенко в Эстонию, он сообщил СМИ: "Украина есть и останется важным государством-партнером для Эстонии, успешные дела которого важны и для нас и во имя чего мы делам все возможное. Будь то оборонное или экономическое сотрудничество двух государств или поддержка украинских реформ и обеспечение визовой свободы с Европейским союзом".

"Крайне важно, однако, мирное решение конфликта на востоке Украины, во имя чего Эстония сделает все от нее зависящее как председатель Европейского союза", - добавил Ратас.

Эстония возглавит ЕС во второй половине 2017 года.

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Порошенко в ходе своего государственного визита в понедельник встретится в Таллинне с президентом Керсти Кальюлайд, премьер-министром Юри Ратасом и спикером парламента Эйки Нестором.

Как сообщили в пресс-службе МИД Эстонии, стороны обсудят вопросы двусторонних отношений, ситуацию на Донбассе, процесс реформ в Украине, интеграцию Украины с ЕС, председательство Эстонии в ЕС во второй половине 2017 года.
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Непруха козлорылым... то Трамп, теперь Эстония...
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Мирноого решения для козломордой твари в Донбассе - нет . Только полное физическое уничтожение этой саранчи....
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"оставь надежду, всяк прилагающий усилия для мирного решения войны на даунбассе" (С).
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Можно мирно передать излишки Джевелинов со складов, например... Да мало ли...
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Гниды за такое сравнение и обидеться могут...
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надеюс эстикам получитса и не в ущерб Украине - вот при Литве как куратора всё началос, при Латвие, белорусы изпугалис и очень жаль что к этому времени Украина не изполнила все условия безвиза - когда мы кураторами, то нам легче уговорить других, в том числе нидерландцов - ведь на саммите в Риге, если бы были выполнены условия - ну ладно, что было то было, поможэм эстикам , как сможэм в этом вопросе.
Даваи эсти поис - удачи.
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При всем своем уважении: о безвизе- не надо, ладно. Тем более- на ночь.
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авторитету этой европейской страны можно тока позавидовать, как тявканью йоркширского терьера
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Авторитета и уважения к Эстонии побольше чем к москальскому Мордору.
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Закати ипало , Ахмедушка....ты каких кровей будешь гнида путенская ???
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЭстония как председатель ЕС приложит все усилия для мирного решения конфликта на Донбассе, - премьер Ратас
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