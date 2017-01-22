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Все про:Днепропетровщина (1159) майдан (4331) память (680) евромайдан (7913) Нигоян (8)

 На Днепропетровщине почтили память Сергея Нигояна

В поселке Березноватовка Днепропетровской области почтили память первого погибшего во время Революции достоинства, героя Небесной сотни Сергея Нигояна.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Смотрите также: Память первых погибших "майдановцев" - Нигояна и Жизневского - почтили в месте их гибели в центре Киева. ФОТО+ВИДЕО

Почтить память собрались родственники, односельчане, руководитель области, участники Революции достоинства, члены общественных организаций.

Священники отслужили молебен по погибшему. К монументу в честь Нигояна возложили цветы.

Вместе с Нигояном, присутствующие также почтили память его односельчанина, погибшего в АТО, добровольца Артура Миськива, похороненного на этом же кладбище.

Память героя Небесной сотни почтили также в Днепре, в храме Армянской апостольской церкви. Армянская община организовала возложение цветов к хачкару (памятному камню) и зажжение свечей, а также презентовала документальный фильм про Сергея Нигояна в здании Армянского культурного центра.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Места самых горячих баталий Революции Достоинства 22 января 2014 года: тогда и сейчас. ВИДЕО

"Сергей с детства отличался своими патриотическими чувствами. Сначала было увлечение Арменией. Он даже часто армянский флаг носил с собой. Самостоятельно изучал культуру своей исторической родины. Однако побывать в Армении Сергею так и не пришлось, хоть и мечтал. А потом его патриотизм все больше начал становиться украинским. И к этому он отнесся с присущим ему пылом. Нигоян очень любил стихи Тараса Шевченко, некоторые из них знал наизусть", - рассказали в армянской общине Днепра.

Ранее в средней школе, где учился Нигоян, презентовали уголок его памяти: в кабинете украинского языка и литературы - большой портрет погибшего в окружении вещей с Майдана: шин, касок, флагов и тому подобное. Часть экспонатов - личные вещи Сергея - предоставили его родители.

20-летний украинец армянского происхождения Сергей Нигоян погиб от огнестрельного ранения в Киеве во время Революции достоинства в ночь на 22 января 2014 года. Он был первым из протестующих, погибших на столичном Майдане во время противостояний между активистами и правоохранителями.

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Два года назад в Днепре проспект имени Калинина переименовали в проспект Сергея Нигояна.
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"20-летний украинец армянского происхождения Сергей Нигоян погиб от огнестрельного ранения в Киеве во время Революции достоинства в ночь на 22 января 2014 года. Он был первым из протестующих, погибших на столичном Майдане во время противостояний между активистами и правоохранителями", - именно так, Нигоян был украинцем.
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Гірко від того, що вбивці Небесної сотні й до сьогодні через три роки- не понесли ніякої кари за скоєний злочин..Та й чи буде ця кара для них на землі?
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Они и сейчас на службе... Служат уже другому хозяину - "жити по новому"

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Сейчас Антоха Геращенко,рассказывает,что покушение было не только на него ,но и на Пашанского !!!
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отмазывает своего однопартийца... А вообще кто то верит в бред о покушении, о взрывчатке в мешке?
Если бы хотели взорвать, то взорвали бы как Павла Шеремета. Кстати, так никого из убийц Шеремета и не нашли.
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депутат может застрелить любого и ему ничего не будет но если ты пульнёшь даже из газового пистолета в того кто хочет тебя убить-тебе будет СРОК реальный вот почитай что гласит закон а это закон только для пересечных укров для депутатов он не действует вот статья //
22.01.17 | Всё что тебе разрешено для самозащиты - это газовый баллончик! //
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Дурак ты ,как раз об этом речь ,речь о том ,что Люди на Майдане наверно не за то погибали,чтобы пашинские,геращенки и прочая шушара сейчас устраивала коррупционные пляски со стрельбой на их костях !
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работай работу не отвлекаясь - кто ты есть не сложно разобраться...
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Несложно ,всё таки пишется слитно ,ты бы в грамматике сначала разобрался ....
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Ты спекулируешь. Твой юмор про пашанского и антоху здесь неуместен,это неуважение к погибшему. Но деньги то не пахнут,да?
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Это да ,для этих гнид деньги не пахнут,даже если имеют запах крови !
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Парень Мужчина с огромными глазами, один из первых подло убитых...Вечная слава тебе, а родителям - поклон за такого сына.
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Повторю и здесь:
Сейчас про Небесную Сотню мало говорят. Украинцам стыдно, что по их трупам к власти пришли барыги и мародеры.(с)
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андлюшкины шалости еще отольются мышиными слезками
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Цензор.НЕТНовостиОбществоНа Днепропетровщине почтили память Сергея Нигояна
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