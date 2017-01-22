 На Днепропетровщине почтили память Сергея Нигояна

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
Почтить память собрались родственники, односельчане, руководитель области, участники Революции достоинства, члены общественных организаций.
Священники отслужили молебен по погибшему. К монументу в честь Нигояна возложили цветы.
Вместе с Нигояном, присутствующие также почтили память его односельчанина, погибшего в АТО, добровольца Артура Миськива, похороненного на этом же кладбище.
Память героя Небесной сотни почтили также в Днепре, в храме Армянской апостольской церкви. Армянская община организовала возложение цветов к хачкару (памятному камню) и зажжение свечей, а также презентовала документальный фильм про Сергея Нигояна в здании Армянского культурного центра.
"Сергей с детства отличался своими патриотическими чувствами. Сначала было увлечение Арменией. Он даже часто армянский флаг носил с собой. Самостоятельно изучал культуру своей исторической родины. Однако побывать в Армении Сергею так и не пришлось, хоть и мечтал. А потом его патриотизм все больше начал становиться украинским. И к этому он отнесся с присущим ему пылом. Нигоян очень любил стихи Тараса Шевченко, некоторые из них знал наизусть", - рассказали в армянской общине Днепра.
Ранее в средней школе, где учился Нигоян, презентовали уголок его памяти: в кабинете украинского языка и литературы - большой портрет погибшего в окружении вещей с Майдана: шин, касок, флагов и тому подобное. Часть экспонатов - личные вещи Сергея - предоставили его родители.
20-летний украинец армянского происхождения Сергей Нигоян погиб от огнестрельного ранения в Киеве во время Революции достоинства в ночь на 22 января 2014 года. Он был первым из протестующих, погибших на столичном Майдане во время противостояний между активистами и правоохранителями.
Два года назад в Днепре проспект имени Калинина переименовали в проспект Сергея Нигояна.
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Если бы хотели взорвать, то взорвали бы как Павла Шеремета. Кстати, так никого из убийц Шеремета и не нашли.
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22.01.17 | Всё что тебе разрешено для самозащиты - это газовый баллончик! //
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ПареньМужчина с огромными глазами, один из первых подло убитых...Вечная слава тебе, а родителям - поклон за такого сына.
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Сейчас про Небесную Сотню мало говорят. Украинцам стыдно, что по их трупам к власти пришли барыги и мародеры.(с)
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