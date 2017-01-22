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Все про:ОБСЕ (2197) Донбасс (11993) Хуг Александр (205)

 Положение жителей двух поселков на Донбассе критическое, - Хуг

Ситуация в двух поселках Ясиноватского района Донецкой области - Крутой Балке и Бетманово (бывший Красный Партизан) - остается очень сложной.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина", об этом заявил журналистам первый заместитель главы СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг во время визита в регион.

"Гражданское население в Крутой Балке и Красном Партизане сообщило нам, что эта ночь была спокойной. Особенно гражданское население отмечает, как сложно приходится выживать, так как они страдают без электричества... Ситуация, где живут люди, очень сложная: нет света и доступа к другим возможностям. Без света нет возможности зарядить телефон, чтобы общаться и слушать новости, чтобы понимать, что происходит. Есть постоянный риск обстрела из тяжелой артиллерии", - отметил он.

Также читайте: Украина приветствует намерение ОБСЕ усилить технический потенциал спецмиссии на Донбассе

Хуг подчеркнул, что ОБСЕ будет продолжать наблюдать за выполнением достигнутых договоренностей сторон. "Самое время выполнять все то, о чем договорились. Нет времени на дискуссии", - сказал он.

Отметим, оба поселка находятся на линии разграничения, однако Крутая Балка контролируется Вооруженными силами Украины, а Бетманово - незаконными вооруженными формированиями.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вооружение миссии ОБСЕ на Донбассе возможно лишь после принятия соответствующего решения 57 странами-членами организации, - Хуг
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Мимоволі згадується як Тимошенко нагребла 9 мільярдів євро кредитів.
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Та начхати мені на ту Тимошенко. І мій коммент адресувався не тобі а боту.
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Выразим глубочайшую озабоченность совместно с госпожей Меркель
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Ну хоч під час візиту Хуга по цих людях рашисти не стріляли-більше з того візиту жодної користі.
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А он там и не был. Это города на оккупированных территориях.
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Дикость........ люди стали заложниками руззни вонючей....
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3й тост за БДСМ‏@DFENS3000

Учёный из "ДНР" обложился говном, чтобы доказать что он "Новоросс."

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Красный Партизан это там где сепары расстреляли украинских пленных и потом священник-капелан украинской армии сам грузил погибших в машину. С хренов у этого населенного пункта такое название ,,Бетманово,, ? По имени сдохшего боевика ?
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нет, название идет от героя комиксов Бэтмана. Будут еще названия: человеко-пауково, спайдермэновка, супермэново, айронмэновск и т.д.
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А название то поселка какое - Бетманово)) Это вам не какой-то там красный партизан, как до декоммунизации.
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зарабатываешь на тренде "всеаниадинакавыемыадиннарот"?
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Зараз обов'язково якась гидота напише "Так ім і надо"
....................................................................................
Це Донецьк. Весна 2014 року.

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а в 2014 житель кр.партизана валера олещенко както сказал что надо чтоб всу ушли из партизана тогда усе будет хорошо хотя у самого дочка в сумах ....хай хуг неписдит там сепары в грибные подвалы залезли у них генераторы тпло светло постреляют по верхнеторецкому и сидят в подвалах тепло светло
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Ну без телефона никуда, ни посрать, ни поссать, - цивилизация!
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чего тут обсуждать.пока хуйловцев не вытесним за поребрик-так и будет.
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Во время ВМВ большая часть Сибири и не знала что война идет и выжили как-то. А в Белоруси какой-то чудак из-за отсутствия связи только в 1965-м перестал поезда под откос пускать.
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В чём проблема?Хай постоят несколько ночей в обоих сёлах,глядишь и выживут а утром когда затихнет будет впечатлений на всю жизнь
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Да, 21-й век... Донецкая область. Где- то в Восточной Европе, кажись. От меня- менее 200-т километров... И полный мрак! В Алжире сейчас- лучше. Это- 100%. Они просто всех своих фундаменталистов вырезали нахер, в одночасье. Результат: в порту Беджайя, ночью, над древней крепостью, на горе, очень красиво зажигаются буквы: B E J A I A. Цвет и величина- как H O L L Y W O O D. И всё становится лучше и лучше...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПоложение жителей двух поселков на Донбассе критическое, - Хуг
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