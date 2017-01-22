 Положение жителей двух поселков на Донбассе критическое, - Хуг

"Гражданское население в Крутой Балке и Красном Партизане сообщило нам, что эта ночь была спокойной. Особенно гражданское население отмечает, как сложно приходится выживать, так как они страдают без электричества... Ситуация, где живут люди, очень сложная: нет света и доступа к другим возможностям. Без света нет возможности зарядить телефон, чтобы общаться и слушать новости, чтобы понимать, что происходит. Есть постоянный риск обстрела из тяжелой артиллерии", - отметил он.