 Положение жителей двух поселков на Донбассе критическое, - Хуг

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина", об этом заявил журналистам первый заместитель главы СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг во время визита в регион.
"Гражданское население в Крутой Балке и Красном Партизане сообщило нам, что эта ночь была спокойной. Особенно гражданское население отмечает, как сложно приходится выживать, так как они страдают без электричества... Ситуация, где живут люди, очень сложная: нет света и доступа к другим возможностям. Без света нет возможности зарядить телефон, чтобы общаться и слушать новости, чтобы понимать, что происходит. Есть постоянный риск обстрела из тяжелой артиллерии", - отметил он.
Хуг подчеркнул, что ОБСЕ будет продолжать наблюдать за выполнением достигнутых договоренностей сторон. "Самое время выполнять все то, о чем договорились. Нет времени на дискуссии", - сказал он.
Отметим, оба поселка находятся на линии разграничения, однако Крутая Балка контролируется Вооруженными силами Украины, а Бетманово - незаконными вооруженными формированиями.
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