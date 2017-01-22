EN|RU|UK
Темы дня:

Покушение на Геращенко

Компромат на Трампа

Санкции против России

Переговоры Савченко с боевиками

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

 Спорт, За рубежом
  1604  79
Все про:Россия (64818) спорт (1524) допинг-контроль (171) Мутко (15)

 Вся борьба с допингом в мире свалилась к тренду во всем обвинять Россию, - Мутко

Вице-премьер России по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко заявил, что вся борьба с допингом в мире свалилась к тренду во всем обвинять Россию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Р-Спорт".

Также читайте: "Многие отстраненные тренеры в РФ продолжают работать с допингом. Без допинга они вообще не могут тренировать", - российский спортсмен

В пятницу на кинофестивале "Санденс" в США состоялась премьера фильма "Икар", в котором бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков заявил, что создал в России государственную систему покрытия применения допинга спортсменами. Немецкий телеканал ARD в период с 2014 по 2016 год выпустил серию документальных фильмов, в которых сообщалось о систематическом применении допинга российскими спортсменами. Новый фильм на телеканале ARD выйдет в воскресенье, его главным героем станет российский бегун Андрей Дмитриев.

"Надо прекратить эти долгоиграющие фильмы по России. У нас полтора года после того, как мы уволили Родченкова, все спокойно, - сказал Мутко по телефону. - Пробы берут британцы из UKAD. Мы готовы - пусть и дальше работают. Пробы берутся на международных стартах. Что они нашли за прошлый год? 21 нарушение, из которых лишь 10 по запрещенным препаратам. Честнее надо быть. Изначально хотели так, а потом все банально свалилось к тренду во всем обвинять Россию. Надеюсь, вскоре все нормализуется. Самое главное, чтобы спортсменов не ввязывали сюда".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Национальный антидопинговый центр Украины присоединился к требованиям отмены международных соревнований на территории России

По словам Мутко, Родченков, выступающий в фильме "Икар" с заявлением, что нельзя выиграть Олимпиаду без применения допинга, может утверждать это "со знанием дела".

"Мне вкратце доложили об этом фильме. Понятно, что там все переформатировано, все сейчас сфокусировались на России. Родченков утверждает, что нельзя выиграть Олимпиаду без допинга? Ну, он внутри всей этой системы борьбы с допингом был. Работал десятилетия, являлся членом антидопинговой семьи, работал на десятках международных соревнований, контролировал. Наверное, он говорит со знанием дела", - сказал Мутко.

В мае 2016 года бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков в интервью газете The New York Times обвинил ряд российских победителей Олимпиады в Сочи в употреблении запрещенных препаратов, а в июне стал одним из героев фильма телекомпании ARD о допинге в России. Его признания легли в основу официального расследования под эгидой Всемирного антидопингового агентства (WADA), которое возглавил канадский юрист Ричард Макларен.

В ноябре 2015 года независимая комиссия WADA обвинила Россию в многочисленных нарушениях правил. Работу московской антидопинговой лаборатории приостановили. Кроме того, было вынесено решение о несоответствии РУСАДА кодексу WADA.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россию нужно отстранить от Олимпиады-2018, - глава Британского антидопингового агентства Кенворти

Немецкий телеканал ARD в период с 2014 по 2016 год выпустил серию документальных фильмов, в которых сообщалось о систематическом применении допинга российскими спортсменами. В роли автора фильмов выступил немецкий журналист Хайо Зеппельт.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
СТРАХИ ПУТИНА. Главарь Кремля не хочет умирать. Он построит для себя секретную больницу

20 января в 00:32

Поделиться
Путин приказал построить для себя и 9 ближайших своих подельников секретную больницу. Об этом Reuters сообщили несколько источников, знакомых с проектом.
Клиника в три этажа площадью 12 тыс. кв. м будет располагаться на территории нынешней «кремлевской» больницы в Подмосковье (Центральной клинической больницы). Она будет рассчитана на пребывание всего лишь 10 пациентов одновременно.
Стоимость проекта ориентировочно составит 2,9 млрд рублей ($48,11 млн). Помимо VIP-палат, которые будут оснащены всем необходимым, в здании также будет бассейн, конференц-зал на 50 человек, несколько комнат для совещаний и помещения для охраны. Две палаты будут иметь площадь чуть меньше 200 квадратных метров каждая. Здание будет оборудовано спецсвязью.
Отдел мониторинга
Кавказ-Центр
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
СЦар голову лікувати буде? Так це безнадійно.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Есть отличие! Даже два. Нижнее фото - цветное, а на верхнем морды похудее.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вроде как, лекарство от смерти, еще не придумали...
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Мы, украинцы Должны Верить В это. Любой и Каждый украинец Должен верить,что Росия ввела армию. куд, Нам тупо бабло надо. еххе
 показать весь комментарий
Ответить
 
... больница для бессмертия?...Путин забыл , что все смертны. Одни раньше, другие позже. Но все.Его ничего не спасет.Он один из всех. Но быть ему в аду.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Та вас вже час прибити, а не тільки звинувачувати.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
меньше ссыкунам из фсб ссать надо! ссако-фальсификаторы!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
кто вам доктор, если ваши самки рожают хилых дегенератов, которые без допинга шагу ступить не могут.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Подобається мені жалюгідне скавчання побитої кремлівської шкодливої собаки..І це вялікіє??
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Он не заставлял, но втихаря оставлял в подъездах. Гад он!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Кацапы - чмошники и пида..асы.. и этим всё сказано !!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
=Честнее надо быть=

ТануДатаки. И все Сочевские медали возвернуть в МОК, ещё извинения попросить, за надутые результаты. Как я понял ещё тогда (во время лимпияды), то у рашистов это был ещё и не придел возможностей мельдония чудодейственного.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Кацапы Олимпиаду-2014 в Сочи выиграли за счет зарубежных
легионеров - из 13 золотых медалей: 3 медали выиграл кореец Виктор Ан; 2 медали
американец (пендос) Вик Айван Уайлд; 2 медали "хохлушка" Волосожар… итого
7 из 13 на счету легионеров!

А сколько воплей было о "русском величии ",о
духовности ,о скрепах! Здесь тоже хотели выехать на чужом горбу ,но жидко
обосрасались!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ти не правий.Не обісрались,а обіссялись!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ja uze sbilsja za scjotu-skolko medalei vernut nada.........?.............)))))))..................dumaju,niodnovo ne ostanetsja......................
 показать весь комментарий
Ответить
 
спорт не скрепно. скрепно - армия, полиция. оно вам надо? импортозамещайте. вон коровьи лепешки метайте и петухов из говна лепите.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"Вице-премьер России по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко заявил, что вся борьба с допингом в мире свалилась к тренду во всем обвинять Россию", - не хотят признавать вину.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Женская сборная сосала, мужская всем давла, а виноваты пиндосы и жидобендеры. По путлеровски. Чисто по лугандонски: отдамся всем, как карта ляжет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Добились, чего заслужили. Все за дерьмо держат.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
так не пейте бояру и не подменяйте мочу .и будет вам щастя,може хоть с вяличием поопуститесь
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну, всё ведь было понятно. На допинге сидит весь Мир. Однако, далеко не весь Мир прется к соседям, убивает, насилует и грабит. Потому. мне непонятно возмущение всяких Мутков. Я помню, как при Союзе было трудно пройти инспекцию Кост Гварда США! Это было Нечто! А щас... шо тут говорить. Вы ж, кацы, сами напросились. Так просили, как будто завтра- расстрел. Как в последний раз просили. Ну и... чё удивляться??? Чай- не дети.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Допинг принимают ВСЕ спортсмены профи ... с этим борются как могут... НО на россии ЭТО ПОСТАВЛЕНО НА УРОВНЕ ГОСУДАРСТВА!!!!!!!!!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Я- понимаю. Но!!! Терпели. Китай, считаешь- не на уровне Государства?! Та то же самое. Однако- его не трогают. А тут- то шо я выше изложил.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Китай - не страна, а ЦИВИЛИЗАЦИЯ ... Восток дело тонкое... я не слышал, что бы китайцы попадались на таком уровне ... повторяю ПРИНИМАЮТ допинг ВСЕ .... и когда эти МОКи ШМОКи стали разбираться, то охуе... что у кацапов ЭТО на уровне государства ... у Китая НАВЕРНО не так ... если не попались.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вся борьба с допингом в мире свалилась к тренду во всем обвинять Россию, - Мутко

Потому, что рашка - страна изгой, не придерживается никаких норм и правил, в том числе и в спорте.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Тренд обвинять россию....А не надо шкодничать, как пацанята.Пора взрослеть и понимать , что такое хорошо, а что такое плохо.
 показать весь комментарий
Ответить
 
ИЗ СЕКРЕТНОЙ МЕТОДИЧКИ ФСБ троллям и вате.
К 14му июня 2018го (начало ЧМ по футболу) всем иметь ДВА лозунга, утверждённые Сцарём-Хуйло:
1. ЧМ2018НАШ. 2. ЧМ2018ЧМО.
😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Заветам Ленина, идеям Хитлера, планам Сталина верны!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Фармакологию надо развивать чтобы на препаратах 80х не ловили.... Все чемпионы на химии сидят, а вот только поймать не могут так как фармакология в сша, а сейчас и в китае уже на уровне что фиг кто найдет что в крове что в моче...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Допинг принимают ВСЕ спортсмены профи ... с этим борются как могут... НО на россии ЭТО ПОСТАВЛЕНО НА УРОВНЕ ГОСУДАРСТВА!!!!!!!!!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А что значимое в России не поставленно на уровне госудаства?
 показать весь комментарий
Ответить
 
думаешь поэтому в России строят петухов из говна чтобы "украсить" село.... так и написали - УКРАСИЛ
http://yakutia.info/article/178437
 показать весь комментарий
Ответить
 
не знаю..может это приурочено к защите животных..
 показать весь комментарий
Ответить
 
так не бывает...следы все равно остаются.все зависит от методики забора проб.
 показать весь комментарий
Ответить
 
насколько я понимаю сейчас борьба идет не о допинге, а о том как его вывести из тела спортсмена при сохранении эффекта.... кто сумел - тот и и чемпион...
 показать весь комментарий
Ответить
 
и так не бывает.повышенная выносливость сохраняется до тех пор,пока в организме есть действующее вещество.просто надо знать,чего из продуктов распада искать
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Как же можно с человека снять гипс незаметно?
- Можно. Я не знаю, как они будут действовать, но человека можно оглушить, напоить, усыпить. В общем - с бесчувственного тела. Наконец, с трупа!
- С чьего... трупа?
- Но я уверен, что до этого не дойдёт.
- А нельзя ли, чтобы вместо меня этот гипс поносил кто-нибудь другой?
 показать весь комментарий
Ответить
 
В Кремля наконец-то поняли, что их «друг Трамп» не сможет повлиять на санкции против России. Об этом заявил российский оппозиционный политик Константин Боровой.
 показать весь комментарий
Ответить
 
ТАК ЧО ЕНТО ПОРТРЕТ ТОГО КТО СЦИТ В ПОДЪЕЗДАХ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну как после этого заявления не сказать г-ну Митко, что "он должен молчать и слушать, молчать и слушать"? Шариковы, мля...
 показать весь комментарий
Ответить
 
"Лэт ми спик фром май харт: руцкая фсбшная моча самая лучшая в мире!"
 показать весь комментарий
Ответить
 
Империи создают воины и купцы, а разрушают воры и бандиты...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Так ничего же странного. Вы же колзы всенда и во всем впереди планеты всей. У вас и самые крутые б@..ди, самый крутой в мире авиатаракан на дровах, у вас даже не президент, как у людей, а форменное хуйло. Вот и в допинге вы самые что ни на есть
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиСпортВся борьба с допингом в мире свалилась к тренду во всем обвинять Россию, - Мутко
 Облако тегов
акция Антитеррористическая операция военнослужащие Геращенко_Антон День Соборности Украины Донбасс допинг-контроль ДТП жертвы история Киев Крым Луганщина майдан награда Нацполиция Олег Богачук память плен покушение Порошенко протест Россия СБУ спорт США терроризм Трамп убийство Харьков
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти