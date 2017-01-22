 Вся борьба с допингом в мире свалилась к тренду во всем обвинять Россию, - Мутко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Р-Спорт".
В пятницу на кинофестивале "Санденс" в США состоялась премьера фильма "Икар", в котором бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков заявил, что создал в России государственную систему покрытия применения допинга спортсменами. Немецкий телеканал ARD в период с 2014 по 2016 год выпустил серию документальных фильмов, в которых сообщалось о систематическом применении допинга российскими спортсменами. Новый фильм на телеканале ARD выйдет в воскресенье, его главным героем станет российский бегун Андрей Дмитриев.
"Надо прекратить эти долгоиграющие фильмы по России. У нас полтора года после того, как мы уволили Родченкова, все спокойно, - сказал Мутко по телефону. - Пробы берут британцы из UKAD. Мы готовы - пусть и дальше работают. Пробы берутся на международных стартах. Что они нашли за прошлый год? 21 нарушение, из которых лишь 10 по запрещенным препаратам. Честнее надо быть. Изначально хотели так, а потом все банально свалилось к тренду во всем обвинять Россию. Надеюсь, вскоре все нормализуется. Самое главное, чтобы спортсменов не ввязывали сюда".
По словам Мутко, Родченков, выступающий в фильме "Икар" с заявлением, что нельзя выиграть Олимпиаду без применения допинга, может утверждать это "со знанием дела".
"Мне вкратце доложили об этом фильме. Понятно, что там все переформатировано, все сейчас сфокусировались на России. Родченков утверждает, что нельзя выиграть Олимпиаду без допинга? Ну, он внутри всей этой системы борьбы с допингом был. Работал десятилетия, являлся членом антидопинговой семьи, работал на десятках международных соревнований, контролировал. Наверное, он говорит со знанием дела", - сказал Мутко.
В мае 2016 года бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков в интервью газете The New York Times обвинил ряд российских победителей Олимпиады в Сочи в употреблении запрещенных препаратов, а в июне стал одним из героев фильма телекомпании ARD о допинге в России. Его признания легли в основу официального расследования под эгидой Всемирного антидопингового агентства (WADA), которое возглавил канадский юрист Ричард Макларен.
В ноябре 2015 года независимая комиссия WADA обвинила Россию в многочисленных нарушениях правил. Работу московской антидопинговой лаборатории приостановили. Кроме того, было вынесено решение о несоответствии РУСАДА кодексу WADA.
Немецкий телеканал ARD в период с 2014 по 2016 год выпустил серию документальных фильмов, в которых сообщалось о систематическом применении допинга российскими спортсменами. В роли автора фильмов выступил немецкий журналист Хайо Зеппельт.
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20 января в 00:32
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Путин приказал построить для себя и 9 ближайших своих подельников секретную больницу. Об этом Reuters сообщили несколько источников, знакомых с проектом.
Клиника в три этажа площадью 12 тыс. кв. м будет располагаться на территории нынешней «кремлевской» больницы в Подмосковье (Центральной клинической больницы). Она будет рассчитана на пребывание всего лишь 10 пациентов одновременно.
Стоимость проекта ориентировочно составит 2,9 млрд рублей ($48,11 млн). Помимо VIP-палат, которые будут оснащены всем необходимым, в здании также будет бассейн, конференц-зал на 50 человек, несколько комнат для совещаний и помещения для охраны. Две палаты будут иметь площадь чуть меньше 200 квадратных метров каждая. Здание будет оборудовано спецсвязью.
Отдел мониторинга
Кавказ-Центр
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ТануДатаки. И все Сочевские медали возвернуть в МОК, ещё извинения попросить, за надутые результаты. Как я понял ещё тогда (во время лимпияды), то у рашистов это был ещё и не придел возможностей мельдония чудодейственного.
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легионеров - из 13 золотых медалей: 3 медали выиграл кореец Виктор Ан; 2 медали
американец (пендос) Вик Айван Уайлд; 2 медали "хохлушка" Волосожар… итого
7 из 13 на счету легионеров!
А сколько воплей было о "русском величии ",о
духовности ,о скрепах! Здесь тоже хотели выехать на чужом горбу ,но жидко
обосрасались!
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Потому, что рашка - страна изгой, не придерживается никаких норм и правил, в том числе и в спорте.
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К 14му июня 2018го (начало ЧМ по футболу) всем иметь ДВА лозунга, утверждённые Сцарём-Хуйло:
1. ЧМ2018НАШ. 2. ЧМ2018ЧМО.
😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀
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https://www.youtube.com/watch?v=JDtarBniPio
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(ПОСТРОЧНИК)
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http://yakutia.info/article/178437
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- Можно. Я не знаю, как они будут действовать, но человека можно оглушить, напоить, усыпить. В общем - с бесчувственного тела. Наконец, с трупа!
- С чьего... трупа?
- Но я уверен, что до этого не дойдёт.
- А нельзя ли, чтобы вместо меня этот гипс поносил кто-нибудь другой?
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