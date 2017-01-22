 Болгария должна стать частью объединенной Европы, - новый президент Радев

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом он заявил на церемонии вступления в должность.
"Церемония инаугурации - это символ преемственности, без которой невозможно укрепить государственность. Мы потеряли энергию и время, но неуклонно двигались в одном направлении, чтобы стать частью объединенной Европы. Вместе мы должны строить новое, более справедливое общество, которое базируется на нормах закона и морали, на принципах свободы и справедливости, общество, которое не является заложником прошлого, а творцом будущего", - заявил Радев.
Президент пообещал, что во имя будущего Болгарии он будет конструктивно сотрудничать с правительством и парламентом, с политическими партиями и гражданским обществом, а также со всеми государственными институтами.
"Я буду президентом всех болгар, независимо от этнической принадлежности и вероисповедания. Бескомпромиссно буду защищать права, интересы и достоинство своего народа и верю, что у нас есть силы, чтобы противостоять любым испытаниям. Верю в хорошее будущее Болгарии", - заключил Радев.
Отметим, во втором туре президентских выборов в Болгарии победу одержал независимый кандидат, генерал-майор в отставке, бывший главнокомандующий ВВС Болгарии Румен Радев.
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кацап, твое место на параше.
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Вот что вещали кацапы - конечно там только доля правды
Турция и Болгария вступили в борьбу за российский газ
Два важнейших проекта России, которые до последнего времени выглядели практически похороненными - газопроводы «Южный поток» или «Турецкий поток» - неожиданно оказались крайне востребованы. Евросоюз внезапно изменил свою позицию по данному поводу, а Болгария с Турцией вступили в борьбу за право транспортировать миллиарды кубометров российского газа.
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Грустно все это. Зачем обещать, то, что можно - НУЖНО сделать? Раз такой выбрали путь? Зачем обещания? Делайте и другим покажите!
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Перьмь пол года назад:
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