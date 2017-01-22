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 Болгария должна стать частью объединенной Европы, - новый президент Радев

Новый президент Болгарии Румен Радев призвал сограждан к созданию справедливого общества, чтобы стать частью объединенной Европы.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом он заявил на церемонии вступления в должность.

"Церемония инаугурации - это символ преемственности, без которой невозможно укрепить государственность. Мы потеряли энергию и время, но неуклонно двигались в одном направлении, чтобы стать частью объединенной Европы. Вместе мы должны строить новое, более справедливое общество, которое базируется на нормах закона и морали, на принципах свободы и справедливости, общество, которое не является заложником прошлого, а творцом будущего", - заявил Радев.

Президент пообещал, что во имя будущего Болгарии он будет конструктивно сотрудничать с правительством и парламентом, с политическими партиями и гражданским обществом, а также со всеми государственными институтами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президент Болгарии Плевнелиев предостерег своего преемника Радева от признания Крыма российским

"Я буду президентом всех болгар, независимо от этнической принадлежности и вероисповедания. Бескомпромиссно буду защищать права, интересы и достоинство своего народа и верю, что у нас есть силы, чтобы противостоять любым испытаниям. Верю в хорошее будущее Болгарии", - заключил Радев.

Отметим, во втором туре президентских выборов в Болгарии победу одержал независимый кандидат, генерал-майор в отставке, бывший главнокомандующий ВВС Болгарии Румен Радев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко поблагодарил президента Болгарии Плевнелиева за позицию по противодействию агрессии РФ против Украины


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Ну да . Прямо как Украина !
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а "ольгино" с большой буквы ....
кацап, твое место на параше.
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Кацапи недовольні, бо й з Болгарією щось пішло не так
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Я вірю. Але судячи з того, що пишеш - спілкуватися і "пердіти" добре навчилася у кацапоїдів.
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Пахом, иди говнеца покушай. Из Ольгино тут только ты
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думается, что и тот Додон расиюшку макнет не раз её рязанской ряхой в кел.
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Болгария должна стать частью объединенной Европы, - к чему это? Болгария и так часть Европы.
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В принципе, Болгария итак в ЕС и НАТО... О какой ещё Европе ведёт речь этот президент?
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Я это спросил, а Вы это спросили у меня. Вот так и ходим по кругу.
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Так украинцы же мы . Всей страной ходим по кругу .
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О той, где минимальная зарплата не 420 лв (215 евро), детские пособия 37 лв (18 евро) и прожиточный минимум в 300 лв (154 евро). В то время как килограмм говядины стартует от 12 лв, грубо - это 6 евро..
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но и зарплаты в Болгарии выше в разы чем у нас
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Не в разы там выше зарплата. Но вот цены выше в разы.
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Выходит, в Болгарии рай по сравнению с нашим адом, который устроили Гройсман и Порошенко.
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объединенной - немношко булгари сворачивали с пути, это одна из стран, которую надо было убеждать сохранить благонесущие санкцыи - так что, президент сказал, что не хочет быть выскочкои а нормально содеиствовать проитев агрессора
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А это потому, что там круглосуточно работает российское телевидение.
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не ну можно и понять немношко болгар - южный поток, но они забыли, что обьединнёная Европа потому и есть обьединённая, что будет вместе ставить на колени агрессора а не так как жэлали болгары - хапануть в ущерб другим.
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У нас ездят в Болгарию по работе. Интересен очень низкий уровень жизни болгар и высокие цены на электроэнергию.
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о уровне жизни спорить не буда, не знаю, что у них там произходит, уверен что есть довольно большая разница между центрами и перефериеи - это очень показанно во всех постсовиетикус странах - медленно, но возврощаетса к прежнему (в Балтииских странах) до 1940 состоянию, когда сельская местность была хорошо развета, ещё до принудительной колективизацыии - колхозная система и погубила много, особенно искуственные центры проживания, на подобие рассеиских деревнь.
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Географічно Україна теж в Європі,а от відносно цівілізаціі, то ще далеко до Європи ))) Я гадаю що саме це мав на увазі болгарин, рівень життя , економичний розвиток )))
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Але його слова були лише про частину Європи, а не економічний розвиток. Ми лише здогадуємось про що він хотів сказати.
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болгарин вообще об украине в данном случае ни слова не сказал.то кацапье марыть
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вот так вот...а кацапье так радовалось,мол болгариянаш а тут плюха от радева
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Вата верещала, что он пророссийский. путина любит и всё такое.
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Он сказал в интервью на радио, что не надо было занимать сторону Украины в противостоянии с Россией, и искать своей выгодя для Болгарии. Это так, к слову.
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А какая выгода для Болгарии занимать сторону оккупанта?
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Та не видит он выгоды но говорит что надо искать эту выгоду . Получается что он лишь потенциальный , а не реальный на данный момент , недруг Украины .
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а они были противниками продления благонесущих санкцый, а это было и с южным потоком

Вот что вещали кацапы - конечно там только доля правды

Турция и Болгария вступили в борьбу за российский газ
Два важнейших проекта России, которые до последнего времени выглядели практически похороненными - газопроводы «Южный поток» или «Турецкий поток» - неожиданно оказались крайне востребованы. Евросоюз внезапно изменил свою позицию по данному поводу, а Болгария с Турцией вступили в борьбу за право транспортировать миллиарды кубометров российского газа.
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То, что тут ложь видно сразу. Пока решено лишь об одной ветке внутреннего потребления в Турции. А российские хотелки про Болгарию - провокация.
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что-то опять у Казламордии пошло не так.... теперь уже с Президентом Болгарии.
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Ті також встромлять.. Така доля кацапні - бути скрізь опущеними..
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Я людина толерантна, але не наскільки, щоб кваліфіковано розібратись у всьому розмаїтті куди і що можна встромлять.. Відстав я в цьому безнадійно..
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Все Славяне уже в НАТО и ЕС, одни мы с братьями Белорусами остались в одиночестве,рядом со злобным соседом фашистом.
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"Я буду президентом всех болгар, независимо от этнической принадлежности и вероисповедания. Бескомпромиссно буду защищать права, интересы и достоинство своего народа и верю, что у нас есть силы, чтобы противостоять любым испытаниям. Верю в хорошее будущее Болгарии", - заключил Радев..."
Грустно все это. Зачем обещать, то, что можно - НУЖНО сделать? Раз такой выбрали путь? Зачем обещания? Делайте и другим покажите!
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место дислоцирования 47 бригады ВДВ определено...- даже не говорите, что вам там не нравится...
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Да, по допингу Россия есть и будет впереди планеты всей
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В Николаеве сегодня


Перьмь пол года назад:

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Радев нам только на пользу! Трамп нам только на пользу! Додон нам только на пользу! Ле Пен пока плохая, но если её выберут, тоже будет нам только на пользу! Почитаешь Цензор и прям душа радуется - как всё удачно складывается для Украины.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомБолгария должна стать частью объединенной Европы, - новый президент Радев
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