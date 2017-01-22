 Четверо украинских воинов ранены в результате сегодняшних обстрелов боевиков, - пресс-центр штаба АТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО в Facebook.
"На Мариупольском направлении из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия оккупанты обстреляли Лебединское, Марьинку, Чермалык, Широкино и Водяное. По Марьинке, Новотроицкому и Красногоровке вели огонь снайперы.
На Луганском направлении из гранатометов и стрелкового оружия оккупанты обстреливали Новоолександровку и Новозвановку", - говорится в сообщении.
"На Донецком направлении российско-оккупационные войска сегодня применяли 120 миллиметровые минометы, обстреливая Пески. Здесь же вел огонь и снайпер. По Новгородскому, Авдеевке и Зайцево стреляли из гранатометов и стрелкового оружия. Всего зафиксировано 24 обстрелы. Четверо наших военных ранены", - отметили в пресс-центре штаба АТО.
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только не сиди целыми днями на форуме... а хоть иногда погугли по интернету новости!
кстати там можешь и задать этот вопрос!
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тогда и начинай!
хотя можешь и раньше... пока эту "тему" еще не трогают !
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из Лугандона.
Нашим воинам - низкий поклон, помоги Вам Бог .
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242 дня длилась самая жестокая битва в истории независимой Украины...242 дня. Около тысячи бойцов. Десятки раненых и убитых украинских военнослужащих. Донецкий аэропорт, ДАП, стал символом стойкости, а его защитников стали называть киборгами за то, что держали оборону в окружении противника долгие месяцы, в жару и холод, бывало, без воды и продуктов питания, держась на силе воли и адреналине.
Корреспонденту "Апострофа" во время одной из поездок в зону АТО удалось взглянуть на остатки аэропорта с "Зенита", крайней позиции ВСУ. Из укрытия на одном из холмов за дымкой виднелись останки некогда красавца-аэропорта. Остов терминала с висящими на нем лохмотьями стен был таким же призрачным, как эта дымка. Казалось, при первом же ощутимом порыве ветра каркас начнет рушиться как карточный домик.
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если нет... тогда не "звони"!
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вот я тебя и спрашиваю- а где про приказ написано? (если ты не "звонарь" то скинь сылочку... нам будет интересно узнать как порох и когда издал такой приказ?)
ждем!
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Об этом он заявил на пресс-конференции в четверг, отвечая на вопрос о том, что боевики и российские военные обыскивают украинских воинов, отбирая у них "излишки" оружия, сообщает Украинская правда. "Мы можем завезти и вооружение, и провести ротацию в донецком аэропорту, но возникает угроза жизни личного состава. Поэтому контактная группа, которая там работает, договорилась о том, чтобы беспрепятственно личный состав, который заезжает на территорию аэропорта, пропускался, в том числе, и через блокпост так называемой "ДНР", - сказал он. Читайте также Фотограф "киборгов" назвал АТО в Украине самой мягкой операцией по борьбе с терроризмом По словам Полторака, последняя ротация произошла полтора суток назад и проходила "без проблем и без тех недоразумений, которые демонстрировались по телевидению" под наблюдением ОБСЕ. "Кое-кто критикует так называемое перемирие, но количество жертв в десятки раз уменьшилось после его объявления. Нам нужно это перемирие для того, чтобы подготовиться к непредвиденным действиям как со стороны Российской Федерации, так и со стороны "ДНР" и "ЛНР", - заявил он. Читайте также Генштаб расследует "личные жесты" украинского офицера при встрече с боевиками Как известно, на днях в сети появились видео - и фотоматериалы того, как российские военные с соответствующими опознавательными знаками на форме, а также боевики в форме "Военной полиции ДНР" обыскивают украинских военных во время пересечения блокпоста в рамках ротации в донецком аэропорту.
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