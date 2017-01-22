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 Полозов выступит в ПАСЕ в защиту преследуемых в оккупированном Крыму украинцев

Адвокат Николай Полозов 23 января заявит на Паламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) о преследовании граждан Украины в Крыму.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

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"Завтра в ПАСЕ буду говорить о преследовании граждан Украины, в частности, крымских татар в Крыму: Ахтем Чийгоз, Ильми Умеров, воспрепятствование работе адвокатов", - написал Полозов.

Во время визита 26 декабря 2016 года в аннексированный Крым уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека Валерии Лутковской позволили посетить трех из 42 украинских политзаключенных. Омбудсмен смогла встретиться с тремя фигурантами "дела 26 февраля" - Ахтемом Чийгозом, Али Асановым и Мустафой Дегерменджи.

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МИД Украины неоднократно высказывал России протест из-за нарушения прав задержанных украинцев, в частности по политическим мотивам. Следственный комитет России заявил, что имеет достаточно доказательств вины граждан Украины, обвиняемых в экстремизме, диверсионной деятельности, шпионаже.
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На грабли надо наступать один раз. А лучше - ни разу.
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Неужели Полозова еще кто-то считает хорошим адвокатом?
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Что вообще решает ПАСЕ? Очередную озабоченность выразит? россию признали страной агрессором и чего? Ну что реально поменялось? Я по факту смотрю - на результаты, а они будут? Думаю нет - ПАСЕ это зборище болтунов и не более....
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Московские окраины давно стали символом пробок, отдаленности ближайшего метро, а также депрессивной атмосферы в целом.
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Не знаю, кто такой Полозов, но хотелось слышать, как защищают этн. украинцев. А то ринг тон на украинском -иногда оборачиваются с выкачеными глазами. А песня, между прочим - хорошая.
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