 Полозов выступит в ПАСЕ в защиту преследуемых в оккупированном Крыму украинцев

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Завтра в ПАСЕ буду говорить о преследовании граждан Украины, в частности, крымских татар в Крыму: Ахтем Чийгоз, Ильми Умеров, воспрепятствование работе адвокатов", - написал Полозов.
Во время визита 26 декабря 2016 года в аннексированный Крым уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека Валерии Лутковской позволили посетить трех из 42 украинских политзаключенных. Омбудсмен смогла встретиться с тремя фигурантами "дела 26 февраля" - Ахтемом Чийгозом, Али Асановым и Мустафой Дегерменджи.
МИД Украины неоднократно высказывал России протест из-за нарушения прав задержанных украинцев, в частности по политическим мотивам. Следственный комитет России заявил, что имеет достаточно доказательств вины граждан Украины, обвиняемых в экстремизме, диверсионной деятельности, шпионаже.
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