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Все про:Россия (64816) спорт (1523) тренер (42) допинг-контроль (170)

 "Многие отстраненные тренеры в РФ продолжают работать с допингом. Без допинга они вообще не могут тренировать", - российский спортсмен

Тренер российских легкоатлетов Владимир Казарин, отстраненный по подозрению в нарушении антидопинговых правил, продолжает работать.

Об этом немецкому телеканалу ARD рассказал российский бегун Андрей Дмитриев, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на
"Спорт-Экспресс".

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По словам Дмитриева, в российском спорте идет симуляция реформ, которых никогда не было.
"Если всегда молчать о том, что в России все остается так, как есть, то ничего и не изменится", - приводит ARD слова Дмитриева. - "Казарин тренирует дальше - все так вот просто. Многие отстраненные тренеры продолжают работать, и они работают с допингом. Без допинга они вообще не могут тренировать. И Казарин здесь не самая крупная рыба. Я вижу, как тренеры, ранее работавшие с допингом, по-прежнему в деле. И спортсмены, от которых я знаю, что они употребляли допинг, продолжают работать с этими тренерами".

"Если страна утверждает, что меняется, а эти люди продолжают оставаться в деле - тогда это обман, ложь. Получается, что идет симуляция реформ, которых никогда не было", - подчеркнул спортсмен.

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Генеральный директор Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Ольвье Жера заявил, вопрос Казарина будет одним из основных для рабочей группы IAAF, которая прибудет в Москву 23 января. "Если на видео действительно присутствует тренер, который временно отстранен IAAF, тогда ВФЛА должна соблюдать это отстранение. Поэтому ВФЛА не выполняет условия по восстановлению", - сказал он.

В мае 2016 года бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков в интервью газете The New York Times обвинил ряд российских победителей Олимпиады в Сочи в употреблении запрещенных препаратов, а в июне стал одним из героев фильма телекомпании ARD о допинге в России. Его признания легли в основу официального расследования под эгидой Всемирного антидопингового агентства (WADA), которое возглавил канадский юрист Ричард Макларен.

В ноябре 2015 года независимая комиссия WADA обвинила Россию в многочисленных нарушениях правил. Работу московской антидопинговой лаборатории приостановили. Кроме того, было вынесено решение о несоответствии РУСАДА кодексу WADA.

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Немецкий телеканал ARD в период с 2014 по 2016 год выпустил серию документальных фильмов, в которых сообщалось о систематическом применении допинга российскими спортсменами. В роли автора фильмов выступил немецкий журналист Хайо Зеппельт.
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они без допинга ничего не могут! Не скрепно как то)
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пусть на лосьен переходят и маладую каманду забирают. а фули - хрен кто догадается на боярошник проверять. нет у гейропейцев такого теста!
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скрепы раисии
1. полоний
2. мельдоний
3. боярышник
4. петух из говна
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Так вся рассея из говна , из чего было из того и слепили .
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как там в песне:
Я его слепила из того что было,
А потом неделю руки мыла!
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дикие, но дрессированные животные, без постоянной прикорми, команды не выполняют.
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Відсторонити кацапню від участі у всіх міжнародних змаганнях років на 10.. Відібрати право приймати такі змагання років на 20.. Як на мене - це мінімум того, що заслуговує мельдонієва кацапня.. Хай сухими кізяками кидаються , та в лапту грають юродиві - це ісконно їхнє, зі всіма скрєпами та духовністю..
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Параша реально без допинга не существует. И не понимает без "пиздинга.." .Пора уже было всему миру это выучить.Но в мире просто очень много "порошенок" .Эти жирные пидорасы и не дают в мире навести порядок что бы люди не гибли. Слишком много желающих наварить просто нереальных денег, невзирая на чужую кровь..Это же не своя.. Вот таким паскудам и надо в первую очередь периодически выпускать кишки..Вместо этого они считаются "почётными" блядь людьми...
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круто ты про мыадиннарот и всеаниадинакавые загнул
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суки кацапские! единственное , шо есть чем им гордиться - былыми победами наших общих дедов. ВСЁ!
без наё.....к ничего ни выиграть, ни сотворить своими кривожопомы руками не могут!
зато хватает наглости совать нам в нос, свой протухший "руцкий мир"!
щас... токо шнурки перед объятьями завяжем!...
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Понятно, что рашисты без допинга вряд ли, что-либо будут выигрывать, но вот вопрос, почему продаются международные организации рашистам, или боятся их?!
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Для всех тренеров допинг один - это алкоголь. Помню одного баскетбольного тренера женской сборной по фамилии Ткаченко. У него и криминальная кличка была, известная в 90-х.
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Страна-наркоман. И главный наркотик для неё - ложь.
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Цензор.НЕТНовостиСпорт"Многие отстраненные тренеры в РФ продолжают работать с допингом. Без допинга они вообще не могут тренировать", - российский спортсмен
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