 "Многие отстраненные тренеры в РФ продолжают работать с допингом. Без допинга они вообще не могут тренировать", - российский спортсмен

Об этом немецкому телеканалу ARD рассказал российский бегун Андрей Дмитриев, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на
"Спорт-Экспресс".
По словам Дмитриева, в российском спорте идет симуляция реформ, которых никогда не было.
"Если всегда молчать о том, что в России все остается так, как есть, то ничего и не изменится", - приводит ARD слова Дмитриева. - "Казарин тренирует дальше - все так вот просто. Многие отстраненные тренеры продолжают работать, и они работают с допингом. Без допинга они вообще не могут тренировать. И Казарин здесь не самая крупная рыба. Я вижу, как тренеры, ранее работавшие с допингом, по-прежнему в деле. И спортсмены, от которых я знаю, что они употребляли допинг, продолжают работать с этими тренерами".
"Если страна утверждает, что меняется, а эти люди продолжают оставаться в деле - тогда это обман, ложь. Получается, что идет симуляция реформ, которых никогда не было", - подчеркнул спортсмен.
Генеральный директор Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Ольвье Жера заявил, вопрос Казарина будет одним из основных для рабочей группы IAAF, которая прибудет в Москву 23 января. "Если на видео действительно присутствует тренер, который временно отстранен IAAF, тогда ВФЛА должна соблюдать это отстранение. Поэтому ВФЛА не выполняет условия по восстановлению", - сказал он.
В мае 2016 года бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков в интервью газете The New York Times обвинил ряд российских победителей Олимпиады в Сочи в употреблении запрещенных препаратов, а в июне стал одним из героев фильма телекомпании ARD о допинге в России. Его признания легли в основу официального расследования под эгидой Всемирного антидопингового агентства (WADA), которое возглавил канадский юрист Ричард Макларен.
В ноябре 2015 года независимая комиссия WADA обвинила Россию в многочисленных нарушениях правил. Работу московской антидопинговой лаборатории приостановили. Кроме того, было вынесено решение о несоответствии РУСАДА кодексу WADA.
Немецкий телеканал ARD в период с 2014 по 2016 год выпустил серию документальных фильмов, в которых сообщалось о систематическом применении допинга российскими спортсменами. В роли автора фильмов выступил немецкий журналист Хайо Зеппельт.
2379 21
У известной спортсменки и детского тренера Светланы Готфрид украли ее медали, - Ариэли(21)
В отношении Союза биатлонистов России начато расследование из-за нарушения антидопинговых правил(38)
Япония предоставила Украине грант в 74 тыс. долл. на развитие гимнастики(40)
Более 170 биатлонистов подписали обращение к IBU с требованием отстранить российских спортсменов из-за допинг-скандала(78)
Две страны объявили о бойкоте ЧМ-2017 по бобслею и скелетону в России(0)
УЕФА включил Лобановского в десятку лучших тренеров всех времен(55)
"Это как-то непорядочно, ведь мы платим им серьезные деньги за работу", - Мутко о призыве UKAD отстранить РФ от Олимпиады-2018(77)
Ответить
Ответить
1. полоний
2. мельдоний
3. боярышник
4. петух из говна
Ответить
Ответить
Я его слепила из того что было,
А потом неделю руки мыла!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
без наё.....к ничего ни выиграть, ни сотворить своими кривожопомы руками не могут!
зато хватает наглости совать нам в нос, свой протухший "руцкий мир"!
щас... токо шнурки перед объятьями завяжем!...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить