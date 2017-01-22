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 Кабмин одобрил законопроект о предоставлении активистам Майдана статуса участника боевых действий

По поручению Владимира Гройсмана разработан законопроект о предоставлении "майдановцам" статуса участника боевых действий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент информации и коммуникации с общественностью секретариата Кабмина.

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Правительство одобрило законопроект о дополнительной социальной защите участников Революции достоинства. Документ был разработан во исполнение поручения Премьер-министра Украины Владимира Гройсмана по результатам встречи с инициативной группой пострадавших на Майдане.

Во время встречи Владимира Гройсмана с участниками "майдана" были обсуждены насущные проблемы поддержки раненых активистов, в частности относительно их социального обеспечения, возможностей обеспечения социальной реабилитации, санаторно-курортного лечения, в том числе за рубежом, выплат материальной помощи. По результатам этого совещания Премьер-министр дал ряд поручений министерствам относительно урегулирования обозначенных проблем.

Во время заседания 18 января Кабинет Министров Украины одобрил законопроект о внесении изменений в Закон Украины "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты", разработанный Министерством социальной политики, которым, в частности, предусмотрено предоставление "майдановцам" статуса участника боевых действий.

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Как известно, во время участия в массовых акциях общественного протеста в Украине с 21 ноября 2013 года по 21 февраля 2014 года за евроинтеграцию и против режима Януковича почти тысяча человек получила телесные повреждения (тяжкие, средней тяжести, легкие).

Законом Украины "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты" предусмотрено предоставление лицам, которые стали инвалидами вследствие ранений, увечья, контузии или других повреждений здоровья, полученных во время участия в Революции Достоинства, статуса инвалида войны.

В то же время подавляющее большинство пострадавших участников указанных акций протеста, которые получили инвалидность, не имеют законодательно определенного статуса. Это делает невозможным получение ими льгот, предусмотренных Законом Украины "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты".

Кроме того, остается законодательно не урегулированным статус граждан, которые стали инвалидами вследствие ранений или других повреждений здоровья, полученных от взрывчатых веществ, боеприпасов и военного вооружения на территории проведения антитеррористической операции, где органы государственной власти осуществляют свои полномочия, и населенных пунктах, расположенных на линии соприкосновения, во время ее проведения.

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С целью обеспечения надлежащего уровня социальной защиты и гарантий всем указанным выше лицам Минсоцполитики инициировало внесение изменений в Закон Украины "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты". В настоящее время Правительством это предложение поддержано.

Законопроектом предусмотрено определение статуса участника боевых действий для "майдановцев", которые получили телесные повреждения, которые не привели к инвалидности. Также граждане, которые получили инвалидность в результате ранений во время проведения антитеррористической операции, смогут получить статус инвалида войны.
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Там были миллионы людей,кто будет определять активистов или это те кто по сцене скакал ??
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Законопроектом предусмотрено определение статуса участника боевых действий для "майдановцев", которые получили телесные повреждения, которые не привели к инвалидности. Также граждане, которые получили инвалидность в результате ранений во время проведения антитеррористической операции, смогут получить статус инвалида войны. Источник: http://censor.net.ua/n424395
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Сейчас начнут награждать друг друга зеилёй , квартирами , пистолетами .
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Ну не як же твого коханого Кадирова-Героєм рашки...
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Скачеш тут ти і тобі подібні. Ще й гімном у справжніх українців кидаєшся. А цих людей шанують.
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Перечисли ка имена и фамилии настоящих украинцев - порошенко,яценюк,пашинский,гройсман,розенблат,-я правильно начал перечислять ???
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Если из "шоколадного цеха" значит ты украинец,если Петю не любишь ты предатель и московский агент,точно как на россие.
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А як ненавидить поранених на Майдані-то хто він?
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Їх майже сорок мільонів-та поки там немає Олега Хардіна. Приєднуйся-в День Соборності це не важко.
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Не бреши тварь ,воров мною перечисленных у нас единицы и ты давно к ним присоединился а присоединяюсь к тем ,кто вам тварям осиновый кол в ваше гнидное кубло вобьёт и нас действительно почти 40 миллионов !!!
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Тобто декому Соборність і Єдність в Україні поперек горла встали... Буває... та не довго-до смерті.
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все хихикаешь?ну не зрада же определять будет...
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А кто же тебя зрадив ,шо не доплатили в минстеце ?
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Румыния стала единственной страной Восточной Европы, где социалистический режим был свергнут не в результате «бархатной революции», а путем вооруженного восстания, а бывший лидер страны был казнен. 2004 г" показали абсолютно безграмотную презентацию лидер страны не был казнен. НО Майдановцы 2004 Они - лучшие!
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Бред! и как они будут определять, что из активистов был более "активистее" и кто получил какой ущерб? Если у меня насморк был - то я пострадавший? или пневмонией болел? кому и за что давать УБД?? там единицы таких серьезных было, кто потерял глаз по-моему из-за выстрела пневматом и еще что-то такое...
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По каким критериям будут определять, участник Майдана или не участник? Если по принципу кумовства, то участников Майдана будет больше, чем чернобыльцев.
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у кацапни и зрады одни и те же думки в бошках...с чего бы это?
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Кому, как не тебе кацап, знать какие думки в бошках кацапни.
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Опять ты свой старый хлам про ужей вытащил, если слился, то помалкивай.
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много левых будет как минометчиков,а так правильно.
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Ну сейчас попрут "активисты".
Интересно,топаза признают?
У него же тоже заслуга есть:его отморозки петушару рулёва в своё время отмудохали.
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О тепереча активисты Майдана начнут плодиться,что те мухоморы после тёплого дождя,причём чем дальше будет Майдан,тем больше будет появляться активистов
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А найти та покарати вбивць Небесної сотні - якось у влади не виходить.. Дуже схоже на спробу відкупитися, як і в хуйла з потопленим "курськом"... До речі - за побиття тітушками людей в Дніпрі до сьогоднішнього дня немає у прокуратури навіть підозрюваних.. Пройшло три роки..
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Якби тільки Генпрокурора у нас не було..У мене таке враження, що і Президента та Ради - також у нас немає.. Вихолощено все..На вершину піраміди влади забралися імпотенти та євнухи..
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пол Киева "участники боевых действий"... у вовы похмелье после дня рождения?????
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Активисты Майдана - это Авякян , Шокин , Гнойсман , Яценюх и прочее ворьё ?
А также члены их семей , прислуга и любовницы ?
А Пашинский с Антошей - это супер-активисты Майдана ?
А не пошли бы все ?
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мусора первыми получат, чтобы не могли люстрировать
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А все вместе? "Скачущие" - ничем не хуже, один - другого. Как и не скачущие. Так, зарождалась - сталь. Что будет позже? Либо полноценная - страна, либо, страна - недомерок. Полноценная, либо не полноценная - страна. В какой и кому жить? Решать каждому и лично.
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Вы, конечно, меня извините, но это х#йня полная. Чем тогда заняты бойцы на передовой? Я пойму какой-то там знак отличия, ну проезд на трамвае бесплатный... Но бля, убд за то, что бузотерили??? Пусть и по справедливому, но это реально уже слишком...
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Не всегда так. Не всем знаки отличия, билетики за проезд. Это их личное право - любых перевозчиков. Хотя... Часто за безбилет и высаживают. С любого транспорта. А реальность? В нашей с вами реальности. Писать Вам зачем о нереальности? Это и есть наша - реальность. Такая себе - общая.
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так беркутня тоже была участниками ...
им тоже статус участника боевых действий ?
походу, скоро так и будет...
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Я понял: мэта майдана - новое поколение детей лейтенанта Шмидта!
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Этим дадут статус участника боевых действий.

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Не, ну тот есть реально пострадавший, на Майдане. Виталий вон возвышается. Ему здорово досталось, из порошкового огнетушителя. Может быть даже зрение ухудшилось.
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это ужас, вся шоколадная помойка станет участником, только они участники грабежа страны
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против кого велись боевые действия на майдане ?
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Против " безоружных " ментов , которые с помощью печенек ухитрились убить сто человек .
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Важнейшая задача власти , сколько бы там их у нас не было бы , это разделения людей на всяческие категории - льготников и не льготников .
И поощряя одни группы людей и чмуря другие , не допустить единство народа .
Старый , но действенный принцип .
Единственно , чего боится воровская власть - это единство народа .
Власть добросовестная и легитимная , напротив , к этому стремится .
К примеру , в Европе таких категорий нет . Как и спецпенсий и денежных льгот .
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тоесть я так понял по сказанному тобой бот воины которые воюют на Донбассе и тек кто был на Майдане власти придобряют и будут использовать против тебя? ты уже окончательно рехнулься там у себя ольгинец?
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Бросаться камнями и горючей смесью на безоружных ментов и сидеть в окопах под минами и снарядами уравнять?!!!! Это дикость.
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упрощение получения УБД депутатам и прочим казнокрадам.... не удивлюсь, что регионалам раздавать будут...
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зрадоботам опять не то пальто. что в этот раз не устраивает? или сам факт? как с минималкой в 3200. повышать надо? надо. повысили. плохо! почему? зрада!!!!!!
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В Беларуси это уже после войны проходили, когда партизанов и подпольщиков стало в разы больше действительно действовавших во время войны, мудрый Машеров положил этому конец. Тогда только требовалось подтверждение двух-трех свидетелей, что ты оказывал сопротивление фашистам и иже с ними. И все...ты ветеран с вытекающими льготами.
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Форум наводнили двойные агенты путлера -злые кроты,они вносят смуту и создают атмосферу неприязни, ничего у вас не получится московские "украинцы" чокающие и Украину пишущие с маленькой,валите на свои ру.сру, на украинских сайтах вам ловить нечего, рашизоиды.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКабмин одобрил законопроект о предоставлении активистам Майдана статуса участника боевых действий
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