 Кабмин одобрил законопроект о предоставлении активистам Майдана статуса участника боевых действий

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент информации и коммуникации с общественностью секретариата Кабмина.
Правительство одобрило законопроект о дополнительной социальной защите участников Революции достоинства. Документ был разработан во исполнение поручения Премьер-министра Украины Владимира Гройсмана по результатам встречи с инициативной группой пострадавших на Майдане.
Во время встречи Владимира Гройсмана с участниками "майдана" были обсуждены насущные проблемы поддержки раненых активистов, в частности относительно их социального обеспечения, возможностей обеспечения социальной реабилитации, санаторно-курортного лечения, в том числе за рубежом, выплат материальной помощи. По результатам этого совещания Премьер-министр дал ряд поручений министерствам относительно урегулирования обозначенных проблем.
Во время заседания 18 января Кабинет Министров Украины одобрил законопроект о внесении изменений в Закон Украины "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты", разработанный Министерством социальной политики, которым, в частности, предусмотрено предоставление "майдановцам" статуса участника боевых действий.
Как известно, во время участия в массовых акциях общественного протеста в Украине с 21 ноября 2013 года по 21 февраля 2014 года за евроинтеграцию и против режима Януковича почти тысяча человек получила телесные повреждения (тяжкие, средней тяжести, легкие).
Законом Украины "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты" предусмотрено предоставление лицам, которые стали инвалидами вследствие ранений, увечья, контузии или других повреждений здоровья, полученных во время участия в Революции Достоинства, статуса инвалида войны.
В то же время подавляющее большинство пострадавших участников указанных акций протеста, которые получили инвалидность, не имеют законодательно определенного статуса. Это делает невозможным получение ими льгот, предусмотренных Законом Украины "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты".
Кроме того, остается законодательно не урегулированным статус граждан, которые стали инвалидами вследствие ранений или других повреждений здоровья, полученных от взрывчатых веществ, боеприпасов и военного вооружения на территории проведения антитеррористической операции, где органы государственной власти осуществляют свои полномочия, и населенных пунктах, расположенных на линии соприкосновения, во время ее проведения.
С целью обеспечения надлежащего уровня социальной защиты и гарантий всем указанным выше лицам Минсоцполитики инициировало внесение изменений в Закон Украины "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты". В настоящее время Правительством это предложение поддержано.
Законопроектом предусмотрено определение статуса участника боевых действий для "майдановцев", которые получили телесные повреждения, которые не привели к инвалидности. Также граждане, которые получили инвалидность в результате ранений во время проведения антитеррористической операции, смогут получить статус инвалида войны.
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Интересно,топаза признают?
У него же тоже заслуга есть:его отморозки петушару рулёва в своё время отмудохали.
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Команды давал ...
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А также члены их семей , прислуга и любовницы ?
А Пашинский с Антошей - это супер-активисты Майдана ?
А не пошли бы все ?
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им тоже статус участника боевых действий ?
походу, скоро так и будет...
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И поощряя одни группы людей и чмуря другие , не допустить единство народа .
Старый , но действенный принцип .
Единственно , чего боится воровская власть - это единство народа .
Власть добросовестная и легитимная , напротив , к этому стремится .
К примеру , в Европе таких категорий нет . Как и спецпенсий и денежных льгот .
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