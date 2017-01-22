 Всемирный Конгресс крымских татар призвал мировые страны признать депортацию 1944 года геноцидом

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на QHA.
Переведенное на английский язык обращение было сформулировано главой Ревизионной комиссии Курултая крымскотатарского народа и членом Исполнительного комитета ВККТ Али Озенбашем в соответствии с решениями, принятыми шестым съездом организации в Киеве в прошлом году.
Массовая Депортация крымских татар в 1944 году с целью полного уничтожения этого народа в обращении ВККТ классифицируется как преступление, которое, в соответствии с международным правом, является геноцидом. Таким образом, Конгресс требует от правительств государств, которым было разослано обращение, признать события 1944 года актом геноцида.
Помимо того, что в документе освещаются события Депортации 1944 года и все бесчеловечные преступления советского режима против крымскотатарского народа, также обращается внимание и на сегодняшнее положение крымских татар.
Обращение ВККТ было разослано приблизительно 300 правительственым органам стран Европы, Америки, Латинской Америки, Африки и государств-членов Организации наций и народов, не имеющих представительства при ООН.
Напомним, 12 ноября 2015 года Украина признала Депортацию крымских татар 18 мая 1944 года геноцидом, о чем также упоминается в обращении ВККТ. Заявление было подписано Генеральным секретарем Всемирного Конгресса крымских татар Намыком Кемалем Баяром.
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