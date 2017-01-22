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Все про:геноцид (209) депортация (199) Крым (18004) крымские татары (1260)

 Всемирный Конгресс крымских татар призвал мировые страны признать депортацию 1944 года геноцидом

Всемирный Конгресс крымских татар направил обращение правительствам разных стран с призывом признать депортацию крымских татар 1944 года геноцидом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на QHA.

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Переведенное на английский язык обращение было сформулировано главой Ревизионной комиссии Курултая крымскотатарского народа и членом Исполнительного комитета ВККТ Али Озенбашем в соответствии с решениями, принятыми шестым съездом организации в Киеве в прошлом году.

Массовая Депортация крымских татар в 1944 году с целью полного уничтожения этого народа в обращении ВККТ классифицируется как преступление, которое, в соответствии с международным правом, является геноцидом. Таким образом, Конгресс требует от правительств государств, которым было разослано обращение, признать события 1944 года актом геноцида.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Начато расследование депортации крымских татар 1944 года, - ГПУ

Помимо того, что в документе освещаются события Депортации 1944 года и все бесчеловечные преступления советского режима против крымскотатарского народа, также обращается внимание и на сегодняшнее положение крымских татар.

Обращение ВККТ было разослано приблизительно 300 правительственым органам стран Европы, Америки, Латинской Америки, Африки и государств-членов Организации наций и народов, не имеющих представительства при ООН.

Напомним, 12 ноября 2015 года Украина признала Депортацию крымских татар 18 мая 1944 года геноцидом, о чем также упоминается в обращении ВККТ. Заявление было подписано Генеральным секретарем Всемирного Конгресса крымских татар Намыком Кемалем Баяром.
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Мэр Геническа ещё не высказал своего видения этой проблемы, поэтому Нетаньяху может покамест перекурить в своей уборной: пусть не лезет поперёд батьки...
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Казламордых обкладывают красными флажками, да, кацапы ??? Бггг
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сильный ход, тока надо было предложить взятие казани войсками ивана грозного, этоб быстрее подействовало,да и требовать надо вдкмчивей, взятие ермаком сибири у хана кучум тоже подошло б
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