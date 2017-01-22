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 "Покушение на Антона Геращенко, предотвращенное СБУ, - элемент в цепи ряда преступлений", - Аваков

Покушение на парламентария от "Народного фронта" Антона Геращенко - только одно из серии готовившихся убийств.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков на Facebook.

"Покушение на Антона Геращенко, предотвращенное СБУ, - элемент в цепи ряда преступлений, образующих систему с центром влияния вне Украины. Нацполиция и СБУ обладают фактами и материалами расследований по еще целому ряду эпизодов - как совершенных, так и предотвращенных убийств, разработанных преступниками по схожей схеме, в том числе и резонансных", - пишет он.

"Задержанные вчера СБУ киллеры продолжают цепь задержаний последнего времени - подосланных киллеров по ряду дел, разрабатываемых Национальной полицией", - добавил глава МВД.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Подозреваемых в подготовке убийства Антона Геращенко суд арестовал на 2 месяца. ВИДЕО

Напомним, подробности подготовки террористического акта в отношении народного депутата обнародовал вчера на брифинге глава СБУ Василий Грицак.


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это типа как на прокурора через тепловизор?!?!
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Слава Порошенку ! Слава СБУ, Слава Грицаку, Слава Геращенку і Авакову, і всім депутатам!!!
Вбивство Шеремета, рахуй, розкрили. Вбивства Небесної сотні також розкрили. Вже зізнаються гади. Думали, що і Гонгадзе вони замовили, але там не склалось. Ну нічо. І так ордени вже в студії. Зараз дурники напишуть зізнання і все. Бомонд буде святкувати, а піпл буде і далі жити із лайном в голові.
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Как же все таки красиво обосрался ботоксный карлик в Украине, как же глубоко в дерьмо загнал рашию начав войну против Украины !!!
Как все начиналось, то не забыли ватноголовые, а?
Как ботоксное чмо говорило что нет Украины, нет Украинцев, помните ?
Про ХНР, ЗНР, и прочие НР, которые были в проектах уродца помните ?
Про нававсроссию па Днепру, и до Киева дойдем, не забыли ?
Все вы помните, потому и на гавно исходитесь ...
Не будет по вашему уже никогда, паРаша уже не выплывет из того дерьма в которое ее загнал карлик-пуцька, НИКОГДА !!!
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во-во... и у меня такая ассоциация крутилась!
вы её выразили раньше. браво!
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Вот чтоб не гавкали на героя Пашинского, нате вам покушение на героя Геращенко. Ну и дятла нанял НФ себе в пиарщики.
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Да и Княжичи немного отступят на задний план после этого мегапокушения на друга Кернеса. А то там 5 трупов, а кто стрелял и убил всех - неизвестно. Типа сами себя одновременно убили, лол.
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сАбаков пес смердящий,тебе никто не верит,как и всей вашей шокобанде.Нах кому то была нужна эта Антонина,разве что детям у которых он забрал и порезал на метал колесо обозрения.
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Страна должна заняться поиском террористов... Это сейчас главное...
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еще бы поймали того кто Гонгандзе заказал , цены бы им не было .В Конча -Заспе заказчик живёт до сих пор на деньги Украинского Народа .
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Его нельзя,он в Минске помогает Барыге торговать Украиной.
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Не смешите пи@ду она и так смешная..Лучше Пашинского посадите. Кому нужно это толстопузое животное. Авакяновский рупор(((
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"Нацполиция и СБУ обладают фактами и материалами расследований по еще целому ряду эпизодов - как совершенных, так и предотвращенных убийств, разработанных преступниками по схожей схеме, в том числе и резонансных", - пишет он."
Так преступниками, или силами извне? Это очень, две больших разницы.
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Если власть не перестанет воровать и обманывать своих граждан, раздавать на право и налево оружие - убийства в т.ч. депутатов станут обыденностью. Пусть раскажут как они расследуют дело Шеремета лучше. Чем 2 пьяных урок задержали и шьют им статью.
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За ЧіпДейлом Шкіряком вже Фейсбукич мазу потягнув!! Хто наступний,розжувувати жуйку для лохторату )))
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після інсценіровки викрадення ФСБешника Богданова, новий номінант на премію Оскар.. cпасти Тошу..
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Если это правда, то СБУ молодцы и добавить тут нечего. Кацапы подлые нелюди от них можно всего ожидать.
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откуда взятся разуму у слепого глухаря,только нюхать жрать и какать удел крота, кстати, ты мне не ответил, почему ты не кріт а крОт как москаль
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За нашого славного командира Стеця! За Березенка і Кононенка! За офшори нашого гетьмана Порошенка! Проти шатунів і розхитувачів нашого човна з готівкою!
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Тогда поступят как обычно сделают вид, что ничего такого не говорили.
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СБУ молодцы по-умочанию !!! И добавить тут нечего !! СБУ -у-у-у- !!!! А вы не пробовали не врать !!! Попробуйте ! Очень повышает самооценку !!
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какое отношение это имеет к теме о "покушении" на жизнь выдающегося государева мужа?
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это имеет отношение к тем..кто организовал покушение..
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А шо Пэдро с Луциком,сАбаковым в кацапской школе учились?
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нет..кацапы убивают украинцев и ведут гибридную войну..если ты забыл..
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рука кремля??? да-да... кто же еще? Оч. крепная фигура)))
Таких воришек-вредителей хуйлу убивать не выгодно. Они живыми вреда Украине больше приносят))
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без руки кремля не обошлось..как бы тебя не распирало от большого самомнения..
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...Антон Геращенко, - элемент в цепи ряда преступлений, образующих систему с центром влияния вне Украины.
Нацполиция и СБУ обладают фактами и материалами расследований по еще целому ряду эпизодов - как совершенных, так и предотвращенных убийств, разработанных этим преступником по схожей схеме, в том числе и резонансных", ... Источник: http://censor.net.ua/n424389

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ну, в принципе, никто и не сомневался...
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Какие-то недоверчивые люди!
Ни шатуну не верят, ни покушениям на такую крупную фигуру...
Это ваабче!!!
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Фигура крупная,кил на 200)) Но в основном гавно.
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Кротик!!! Не преуменьшай все! как не стыдно? Одним росчерком снял с "популярного дэпутата" целых 100кг! у него вес 299 кг! и личная машинка на усиленных рэсорах!)
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жердяй сделал свою дело, как наживка и вот выскочил на сцену главный бес, сейчас рюкзвков расскажет, что только массовые аресты спасут от шатуна обосравшихся реформаторов.
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прям мать родной украинской государственности тоня тухлосалова, вся б украина рыдала в один голос, но гырои нашлись и спасли тоню от похудания...
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хаН авакоВ заступаетсся за своего денщика!!!!!!!!!
это просто пррррелестно!
веры - шо одному, шо другому...
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Профессионализм СБУ и МВД я думаю оценят в Голливуде..
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ну от "побед"отвлечь же надо) вот и придумывают бред сивой кобылы)+А шо за покушение то хоть было? на жизнь депутата? что бутерброд в пол тушки свиньи стырили? что вы говорите!Чуть с голоду не умер! Точно покушение в особо опасных размерах!)
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самое удивительное в этом деле - фотография геращенко в жилище убийц....внимание! - неоднократно судимых и отбывших срока на зонах, а значит знающих и наученых, как можно проколоться с малейшей уликой... и тут такой дилетанский детский прокол с фотографией будущей жертвы...
все так странно в этом деле....
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это не преступление- а необходимость уничтожить геращенков, аваковых, пашинских вместе с ихним патроном
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О,ще один проснувся-тут уже два дні вистава триває.....від сорому та сміху-противно-кому доручили такі посади-це знущання.
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Слава Порошенку ! Слава СБУ, Слава Грицаку, Слава Геращенку і Авакову, і всім депутатам!!!
Вбивство Шеремета, рахуй, розкрили. Вбивства Небесної сотні також розкрили. Вже зізнаються гади. Думали, що і Гонгадзе вони замовили, але там не склалось. Ну нічо. І так ордени вже в студії. Зараз дурники напишуть зізнання і все. Бомонд буде святкувати!
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на Пашинского намекает, это точно был ФСБшник - с бутылкой пива
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Кому він нахрен потрібен, цей лантух з лайном?
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Кремлёвские килеры для Геращенко - может быть сигнал кому то там на верху в кабинетах в центре Киева.обычному гражданину ни о чём не говорит, воспринимаеться как медийный пиар виртуальных побед сбу.
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Як на мене - "замах" на гандошу , спроба викрадення пашинського фсб, "шатун" - це все ланки одного ланцюга..
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Это да ,вашим Аваков преступлениям НЕТ конца ,но полагаю нам ещё предстоит с этим разобраться .....
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А вот я верю в реальность планируемого покушения на Антошку. На плешивого вора Парашинского не поверил бы, а на Антошку верю! И что бы тут не писала армия троллей, но он действительно делает немало для борьбы против рашизма и сепаров смердючих. Один Миротворец чего стоит! Без этой базы данных- и пограцы наши, и правоохранительные органы, и народ- были бы как котята слепые. Так что Антоха- вполне катит на фигуру, устранить физически которую спят и видят рашистские твари. А почитав ваши комменты, создается впечатление, что добрая половина комментаторов "отметилась" на том же Миротворце. Смиритесь, болезные!
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Лейтмотив аленьих постов: та не, кому он нужен, это не мы и нас там нет, хто в это поверит?... Ну и т.д. согласно методички. Вы, вата, блин, вообще ангелы.И на Донбассе вас нет, и в Сирии дети с мамками самоубивались, и Бандеру с Лтивиненко не убивали,и Немцова не вы, и Голодомора в Украине не было... Я думаю, что в Аду уже давно, кроме россиян, никого нету.
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Мадонна обматерила Трампа. Российские фанаты Трампа от злости бегают по потолку.

https://www.youtube.com/watch?v=99-EszTTs_U

Они искренне не понимают, почему американские звёзды не желают пресмыкаться перед своими властями, как это делают наши. Почему не хотят «жить, как все нормальные люди»...

Мадонна с сегодняшнего дня стала таким же врагом российских «патриотов», как Навальный и Макаревич





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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Покушение на Антона Геращенко, предотвращенное СБУ, - элемент в цепи ряда преступлений", - Аваков
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