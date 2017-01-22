 "Покушение на Антона Геращенко, предотвращенное СБУ, - элемент в цепи ряда преступлений", - Аваков

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков на Facebook.
"Покушение на Антона Геращенко, предотвращенное СБУ, - элемент в цепи ряда преступлений, образующих систему с центром влияния вне Украины. Нацполиция и СБУ обладают фактами и материалами расследований по еще целому ряду эпизодов - как совершенных, так и предотвращенных убийств, разработанных преступниками по схожей схеме, в том числе и резонансных", - пишет он.
"Задержанные вчера СБУ киллеры продолжают цепь задержаний последнего времени - подосланных киллеров по ряду дел, разрабатываемых Национальной полицией", - добавил глава МВД.
Напомним, подробности подготовки террористического акта в отношении народного депутата обнародовал вчера на брифинге глава СБУ Василий Грицак.
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Вбивство Шеремета, рахуй, розкрили. Вбивства Небесної сотні також розкрили. Вже зізнаються гади. Думали, що і Гонгадзе вони замовили, але там не склалось. Ну нічо. І так ордени вже в студії. Зараз дурники напишуть зізнання і все. Бомонд буде святкувати, а піпл буде і далі жити із лайном в голові.
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Как все начиналось, то не забыли ватноголовые, а?
Как ботоксное чмо говорило что нет Украины, нет Украинцев, помните ?
Про ХНР, ЗНР, и прочие НР, которые были в проектах уродца помните ?
Про нававсроссию па Днепру, и до Киева дойдем, не забыли ?
Все вы помните, потому и на гавно исходитесь ...
Не будет по вашему уже никогда, паРаша уже не выплывет из того дерьма в которое ее загнал карлик-пуцька, НИКОГДА !!!
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Замах на Антоху
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вы её выразили раньше. браво!
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Так преступниками, или силами извне? Это очень, две больших разницы.
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Действия происходят в современной школе РФ. Смотрите сами…(18+)
Полная деградация человека !...
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Таких воришек-вредителей хуйлу убивать не выгодно. Они живыми вреда Украине больше приносят))
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Нацполиция и СБУ обладают фактами и материалами расследований по еще целому ряду эпизодов - как совершенных, так и предотвращенных убийств, разработанных этим преступником по схожей схеме, в том числе и резонансных", ... Источник: http://censor.net.ua/n424389
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ну, в принципе, никто и не сомневался...
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Ни шатуну не верят, ни покушениям на такую крупную фигуру...
Это ваабче!!!
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это просто пррррелестно!
веры - шо одному, шо другому...
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все так странно в этом деле....
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Вбивство Шеремета, рахуй, розкрили. Вбивства Небесної сотні також розкрили. Вже зізнаються гади. Думали, що і Гонгадзе вони замовили, але там не склалось. Ну нічо. І так ордени вже в студії. Зараз дурники напишуть зізнання і все. Бомонд буде святкувати!
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https://www.youtube.com/watch?v=99-EszTTs_U
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