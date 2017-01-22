 Жители Запорожья выстроили живую цепь на ДнепроГЭСе

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", в акции приняли участие несколько сотен человек. Группы людей с красно-черными и государственными флагами Украины двинулись по ДнепроГЭСу с правого и левого берега Днепра навстречу друг другу. Встретившись на середине плотины, участники акции "побратались", после чего, взявшись за руки, построили полукилометровую живую цепь.
Активисты исполняли украинские песни, а также скандировали патриотические лозунги: "Независимость Украины мы должны сберечь и передать своим наследникам", "Москве нельзя доверять", "Украина - едина". Живую цепь активно поддерживали сигналами проезжавшие по плотине водители.
"Украина - один народ, украинская нация едина. И именно потому сегодня мы объединили два берега Днепра. Восток и запад Украины много лет искусственно разъединяли, но победило стремление украинцев к объединению, созданию единой соборной Украины. Наше государство преодолеет все испытания, и мы победим", - заявил руководитель запорожской организации ВО "Свобода" Константин Денисов.
Напомним, 22 января 2017 года в Украине отмечается День соборности - 98-я годовщина подписания акта воссоединения Украинской Народной Республики и Западноукраинской Народной Республики.
2011 23
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Так, так пане ДЕНИСОВ , не забудтьте п. Фаріон - підтягнути, на міроприємство.
Що зрозуміли українці? Страна у всіх нас одна і ДРУГОЇ ВЖЕ НЕ БУДЕ. Что еще? Всем украинцам и не укранцам в нашей стране? Уважение и почет.
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А колокола... бум!.. бум!... бум!...
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