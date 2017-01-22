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 Общество
  2011  23
Все про:акция (1980) День Соборности Украины (229) ДнепроГЭС (7) Запорожье (1416)

 Жители Запорожья выстроили живую цепь на ДнепроГЭСе

В Запорожье в День соборности прошла акция единения.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", в акции приняли участие несколько сотен человек. Группы людей с красно-черными и государственными флагами Украины двинулись по ДнепроГЭСу с правого и левого берега Днепра навстречу друг другу. Встретившись на середине плотины, участники акции "побратались", после чего, взявшись за руки, построили полукилометровую живую цепь.

Активисты исполняли украинские песни, а также скандировали патриотические лозунги: "Независимость Украины мы должны сберечь и передать своим наследникам", "Москве нельзя доверять", "Украина - едина". Живую цепь активно поддерживали сигналами проезжавшие по плотине водители.

"Украина - один народ, украинская нация едина. И именно потому сегодня мы объединили два берега Днепра. Восток и запад Украины много лет искусственно разъединяли, но победило стремление украинцев к объединению, созданию единой соборной Украины. Наше государство преодолеет все испытания, и мы победим", - заявил руководитель запорожской организации ВО "Свобода" Константин Денисов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вече по случаю Дня соборности прошло в центре Киева. ФОТОрепортаж

Напомним, 22 января 2017 года в Украине отмечается День соборности - 98-я годовщина подписания акта воссоединения Украинской Народной Республики и Западноукраинской Народной Республики.
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Нет границ для совершенства http://stroytesami.com/fotodrywall/20.php
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ето они точно по зову сердца, дали гречки, по сто гривен и пирожок...
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У нас те , которые за гречку , её получили . Да , есть такие гниды , которые не знают , как выглядит Флаг Державы .
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За гречку, сто гривен и пирожок это к электорату рыгов и любителям рашки и совка
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кастрюли приварили,что-ли?)))God bless Trump!
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А что, женька, Трампа ссаки поароматнее, чем Обамские, что ты его только что так облыбызал?
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"Украина - один народ, украинская нация едина. И именно потому сегодня мы объединили два берега Днепра. Восток и запад Украины много лет искусственно разъединяли, но победило стремление украинцев к объединению, созданию единой соборной Украины. Наше государство преодолеет все испытания, и мы победим", - заявил руководитель запорожской организации ВО "Свобода" Константин Денисов."
Так, так пане ДЕНИСОВ , не забудтьте п. Фаріон - підтягнути, на міроприємство.
Що зрозуміли українці? Страна у всіх нас одна і ДРУГОЇ ВЖЕ НЕ БУДЕ. Что еще? Всем украинцам и не укранцам в нашей стране? Уважение и почет.
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Народ должен радоваться, радоваться, радоваться...
А колокола... бум!.. бум!... бум!...
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Цензор.НЕТНовостиОбществоЖители Запорожья выстроили живую цепь на ДнепроГЭСе
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