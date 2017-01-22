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Все про:Николаевская область (747) таможня (1239) ГФС (2271)

 В 2016 году заведено 190 дел о нарушении таможенных правил на общую сумму 8,4 млн грн, - Николаевская таможня

В 2017 году приоритетом в работе Николаевской таможни системная борьба с коррупцией на всех уровнях и направлениях таможенной деятельности, обновление кадрового состава путем проведения отрытых кадровых конкурсов и оптимизация организационной структуры Николаевской таможни ГФС.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Николаевской таможни Роман Криль.

"В прошлом году Николаевская таможня подтвердила репутацию ключевого элемента внешней торговли Украины. В частности, она оформила 44,2 тыс. Таможенных деклараций и 29700000. Тонн грузов, перечислила в казну платежей на сумму 3800000000 гривен и запустила две технические новации - систему "Единое окно" и Информационную систему портового сообщества ", - отметил Роман Криль.

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По его словам, борьба с контрабандой была и остается главным приоритетом деятельности Николаевской таможни.

"В 2016 году таможенники завели 190 дел о нарушении таможенных правил на общую сумму 8,4 миллиона гривен. Был выигран ряд резонансных судебных дел, что обеспечило наказания контрабандистов. В частности, по однму из таких дел в качестве штрафа в госбюджет поступило более 1300000 гривен ", - заявил начальник Николаевской таможни.

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Он отметил, что в новом году особый акцент будет сделан на системную борьбу с коррупцией.

"Информацию о людях, которые запятнали себя коррупционными действиями оперативно передавать правоохранителям органам и немедленно увольнять. Ожидает и помощь от самих правоохранительных органов и открыты к сотрудничеству. Мы задействуем постоянный внутренний мониторинг работы сотрудников, чтобы своевременно реагировать на любые негативные сигналы ", - заверил он.

"Вторым акцентом станет качественный кадровый отбор. Через открытые кадровые конкурсы привлекать специалистов, имеющих безупречную репутацию. Этот процесс уже начался. В 2016 году Николаевская таможня уволила 10% личного состава и провела 4 открытых кадровых конкурсы. Наконец, третьим приоритетом будет общая оптимизация организационной структуры, с целью повышения эффективности таможенной работы. Наша задача - предоставлять гражданам и предпринимателям оперативные качественные услуги и одновременно тщательно отслеживать нарушителей таможенного законодательства и плотно блокировать контрабандные потоки. Уверен, что в 2017 году обе эти задачи будут выполнены ", - сообщил Роман Криль.
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Плотницкий ввел жесткий таможенный контроль на границе с территорией, подконтрольной боевикам Захарченко.

Ездить мимо "таможенных пунктов" нельзя. При этом суровые ограничения наложены на количество продуктов, которые можно провозить через "границу" гражданам без уплаты дани боевикам.

Из Дебальцево в Алчевск можно провозить не больше 1 литра водки. Из Красного Луча в Снежное - не больше 3 кг мяса.
Наконец-то Луганск освободился от донецкого ига! Они воевали, и завоевали свою независимость!

Freeeedoooom!!!!!!!!!
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ЛуганДа это приблизительно как в подезде отключить лифт....и на каждом этаже поставить Абизяну с автоматом))))
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если на укурине все толчки перекрасить в жовто-блакитный цвет, то бисвис,эуропа и пэрэмога станут чуточку ближе, но за краску придется заплатить, хоть и грошей нема...
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А если на рососии все унита... Бля... А откуда же на россосии унитазы? Ну кроме тех, что на Чонгаре, в Крыму да на Донбассе спёрли.

Знаешь губень аленев тут мы от вас отстаём на века. Вы уже в дырку в деревянной параше срёте, а мы всё ещё этим изобретением диавола - унитазом - пользуемся.
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Як можливо відібрати некорумпованого фахівця з 5 р.стажем з тотально корумпованої системи))) Вівці в вовчий зграї не живут ))))
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По данным за 2016 г. Украина сократила экспорт на 6% до $32,7 млрд. (за 11 месяцев). Нетрудно предположить, что за год он составит не более $35 млрд. Итак, падение против, например, 2012 год почти в 3 (!) раза.


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Що-закортіло українських харчів, москалику?
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Нам пофиг, "голландец хуйлопский". Мы все три года тому замёрзли.
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Кацапчик,это схемки по возврату ндс закрываются,отсюда и падение "экспорта" в твоем воспаленном мозгу.
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В Ильичевском порту на 8 миллионов до обеда можно контрабаса поймать,про Одесский порт даже молчу, даю лишь одну наводку,заходит в порт контейнер и оформляется как невостребованный груз,ну нет хозяина и всё тут ,полежит чуть-чуть и выкупается "своей" фирмой за копейки,и нахрена тогда растамаживать ?
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Як же гарно все команда Міхо налагодила-просто краса.
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стоит добавить....при Михо они попритихли , многие перевелись-ушли на другие таможни , но после ухода Михо, С ВЫСОКО ПОДНЯТЫМ ЗНАМЕНЕМ ПОБЕДЫ КОРРУПЦИИ НАД ЗДРАВЫМ СМЫСЛОМ , под бурные аплодисменты насировых-киваловых-порошенок и прочего местного бомонда, ВЕРНУЛИСЬ В ЗАД
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Так він і поставив свою людину ламати ці схеми. Не змогла? А хто тоді зможе?
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Спроси у любого бизнюка в Одессе, тебе скажут, Михо убрал схемы вымогательства и оздоровил таможню, тогда вся шушара свалила на другие порты растамаживать по схемам ,сейчас все они вернулись в Одессу и вора в законе смотрящим привезли, хватит уже врать про Михо,такое впечатление что вам нравится коррупция в Украине и вы работаете на Хейло.
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Я питання задав-як можна брехати у питанні? Брехня лише у відповідях.
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Так він і поставив свою людину ламати ці схеми. Не змогла...повторяю, СМОГЛА и выгнала всю шушару из Ильичевска, брехня заложена в самом вопросе ! После уходя Марушевской приехал вор в законе антимос которому суд за один день разрешил вьезд в Украину и вся трухановская братия его встречала как отца родного, все схемы вернулись это знают в Одессе ВСЕ !
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Тобто змогла-нарешті почув відповідь. Тобто всі бізнесмени в Одессі-труханівська братія? Жодних інших немає?
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говорить с радиоточкой не имею желания, аривидерчи !
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ 2016 году заведено 190 дел о нарушении таможенных правил на общую сумму 8,4 млн грн, - Николаевская таможня
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