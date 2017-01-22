 В 2016 году заведено 190 дел о нарушении таможенных правил на общую сумму 8,4 млн грн, - Николаевская таможня

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Николаевской таможни Роман Криль.
"В прошлом году Николаевская таможня подтвердила репутацию ключевого элемента внешней торговли Украины. В частности, она оформила 44,2 тыс. Таможенных деклараций и 29700000. Тонн грузов, перечислила в казну платежей на сумму 3800000000 гривен и запустила две технические новации - систему "Единое окно" и Информационную систему портового сообщества ", - отметил Роман Криль.
По его словам, борьба с контрабандой была и остается главным приоритетом деятельности Николаевской таможни.
"В 2016 году таможенники завели 190 дел о нарушении таможенных правил на общую сумму 8,4 миллиона гривен. Был выигран ряд резонансных судебных дел, что обеспечило наказания контрабандистов. В частности, по однму из таких дел в качестве штрафа в госбюджет поступило более 1300000 гривен ", - заявил начальник Николаевской таможни.
Он отметил, что в новом году особый акцент будет сделан на системную борьбу с коррупцией.
"Информацию о людях, которые запятнали себя коррупционными действиями оперативно передавать правоохранителям органам и немедленно увольнять. Ожидает и помощь от самих правоохранительных органов и открыты к сотрудничеству. Мы задействуем постоянный внутренний мониторинг работы сотрудников, чтобы своевременно реагировать на любые негативные сигналы ", - заверил он.
"Вторым акцентом станет качественный кадровый отбор. Через открытые кадровые конкурсы привлекать специалистов, имеющих безупречную репутацию. Этот процесс уже начался. В 2016 году Николаевская таможня уволила 10% личного состава и провела 4 открытых кадровых конкурсы. Наконец, третьим приоритетом будет общая оптимизация организационной структуры, с целью повышения эффективности таможенной работы. Наша задача - предоставлять гражданам и предпринимателям оперативные качественные услуги и одновременно тщательно отслеживать нарушителей таможенного законодательства и плотно блокировать контрабандные потоки. Уверен, что в 2017 году обе эти задачи будут выполнены ", - сообщил Роман Криль.
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Появилось фото http://stroytesami.com/fotodrywall/20.php
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Ездить мимо "таможенных пунктов" нельзя. При этом суровые ограничения наложены на количество продуктов, которые можно провозить через "границу" гражданам без уплаты дани боевикам.
Из Дебальцево в Алчевск можно провозить не больше 1 литра водки. Из Красного Луча в Снежное - не больше 3 кг мяса.
Наконец-то Луганск освободился от донецкого ига! Они воевали, и завоевали свою независимость!
Freeeedoooom!!!!!!!!!
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ХВАТИТ КОРМИТЬ ДРУГ ДРУГА!!!
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Знаешь губень аленев тут мы от вас отстаём на века. Вы уже в дырку в деревянной параше срёте, а мы всё ещё этим изобретением диавола - унитазом - пользуемся.
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