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Все про:стрельба (2124) Харьков (3990)

 В Харькове открыли стрельбу с балкона многоэтажки, полиция задержала трех мужчин

Пострадавших и жертв в результате стрельбы нет.

В Харькове трое мужчин открыли стрельбу из автоматического оружия с балкона многоэтажного дома на Алексеевском жилом массиве, передает Цензор.НЕТ. Об этом в эфире телеканала " 112 Украина " сообщила пресс-секретарь патрульной полиции Харькова Карина Курбанова.

"Около часа ночи экипаж патрульной полиции получил вызов о том, что неизвестные ведут автоматическую стрельбу с балкона многоэтажки. Происшествие произошло по улице Целиноградской, 48в. Патрульные оперативно отреагировали на вызов и, когда прибыли, то выяснили, что действительно велась стрельба, однако обнаружить оружия на месте не удалось. Были обнаружены только гильзы. Предположительно калибра 5,45. Это будет устанавливать экспертиза. На балконе дома находились трое мужчин. Их задержали. Во время опроса они вели себя агрессивно, пытались наброситься на полицейских", - отметила она.

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По словам пресс-секретаря, пострадавших и жертв в результате стрельбы нет. Правоохранители выясняют мотивы стрельбы и, были ли задержанные теми стрельцами.

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А бухому по фіг, нелегальна в нього волина, чи легальна.
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Пока что нашли только ( нелегальные) гильзы .Обрез автомата исчё ищут .
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Теж заувжу. Пьяні сідають за кермо свого легального автомобіля.
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Це тому що відчувають безкарність.Усей цей піздьож про "неготовність українського громадянина до володіння та вільного обігу зброєю" насправді є перекиданням з хворорої голови на здорову.У нас менти неготові,у нас судова система неготова,у нас врешті-решт нема професійних журналістів на цій темі-а пересічний громадянин давно вже дозрів.Тому і сидить сціпивши зуби,і закон не порушує-поки всіляке мажорське та сепарське блядво відкупається ,імітуючи епілепсію.
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так задержание было или???? -
По словам пресс-секретаря, пострадавших и жертв в результате стрельбы нет. Правоохранители выясняют мотивы стрельбы и, были ли задержанные теми стрельцами.Источник: http://censor.net.ua/n424384


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задержано трое агресивных мужчин
Допа...
Дупа
и РЮКЗАКЯН Арсен
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У пацанов просто было хорошее настроение. Они же не по людям стреляли.
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раньше в Харькове стреляли по людям....
с воздушки...
с травматов...
с гладкостволов...
в ход пошел автоматический нарез...
Шо дальше? Гради-буки...
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Чем бы оппоблок не тешился, а главное что бы не плакал.
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пора их уже не задерживать а отстреливать на месте
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такой праздник праздновали,грех не пострелять...
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Аваков столько оружия раздал наградного, в том чесле и харьковчанам, что скоро на улицу будет опасно выйти.
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Реальної інформації "нуль", та "новина" є.
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на Целиноградской в основном общаги находятся для иностранных студентов . может быть азиатские или какие то горные твари резвились.
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Мэр привиделся . Пить патриотам надо меньше .
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Запутался он, бывает , у него в видовсе два окна открыто Censor и русвесна вот и ошибился троляка.
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Они это стреляли военнослужащему с Донецка ниже поста))))))
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ Харькове открыли стрельбу с балкона многоэтажки, полиция задержала трех мужчин
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