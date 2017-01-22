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 У известной спортсменки и детского тренера Светланы Готфрид украли ее медали, - Ариэли

У украинской спортсменки и детского тренера Светланы Готфрид украли медали.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил военный инструктор из Израиля Цви Ариэли на Facebook.

"У известной украинской спортсменки и детского тренера Светланы Готфрид, пятикратной чемпионки мира по самбо, Европы и СССР по самбо и дзюдо, украли из машины ее медали, которые она возила в секцию показать и мотивировать детей", - пишет он.

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"Воры, эти медали не имеют материальной ценности, только моральную и не для вас. Верните, если вы не полные мрази и у вас есть остатки совести", - добавил Ариэли.
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Нормальный прокурвор! Про экологию заботиться...Не хочет чтоб народ плохим задымленым воздухом дышал,а потом болел... Вот и решил во благо народа приобрести по совету друзей,электромобильТЕСЛА,,последней модели.
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видимо, прокурВор знает свое дело и кому заносить в генпрокурВатуру.
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Пока звонил я к ней с бурлящего вокзала
Мой чемодан уплыл куда-то навсегда
И вот осталась у меня одна гитара
Сирени ветка и открытая душа
И я пошел туда пешком на Бессарабку
Пустой, и нету ничего, кроме любви
Украли все, и даже старую тетрадку
Где для нее писал какие-то стихи
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та патрыоты тама пошукалы, грошей на горилку не хватае...
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Гниди,паскуди,гицлі довбані...Ще б написав,страхаюсь - забанять...
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У злодіїв нема на що утримувати сумління . Тому дарма їх про щось благати.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияУ известной спортсменки и детского тренера Светланы Готфрид украли ее медали, - Ариэли
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