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  2018  81
Все про:звание (130) Кароль (3) музыка (632) награда (1036) Порошенко (10460) артисты (104)

 Порошенко присвоил Тине Кароль звание народной артистки

Президент Петр Порошенко подписал указ о награждении государственными наградами Украины по случаю Дня соборности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, документ обнародован на сайте главы государства.

Орден князя Ярослава Мудрого V степени получили глава комитета Европарламента по иностранным делам Элмар Брок, проректор Украинского католического университета Мирослав Маринович и композитор Игорь Поклад.

Певице Тине Кароль присвоено звание народной артистки Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко наградил орденом Свободы председателя Меджлиса Чубарова
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Кернес отказался переименовывать проспект Героев Сталинграда в честь бойца АТО http://ln.is/sharij.net/QTaXW … …..
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Эта сатана ворюга и мошенник Кернес разве может сделать что-то человеческое?У него на лбу написано -сатанинское дерьмо.
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Видно нынешний добрый президент слушал ее на корпоративах у Януковича...
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Угу - видимо ещё Янык хотел , да не успел ... Вот теперь , его корефан , и навёрстывает ..))
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А Кузьма Скрябін, що про нього скажеш? Патріот?
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А що таке? Ти неонацист?
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" Средь них пострадавший от Сталина Каплер, средь них уважаемий мной Чарли Чаплин, мой друг Рабинович и жертви фашизма. И даже основоположник марксизма " В.С.Висоцкий ))))
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Порошенко Либерманам только и дает звания.Чи й не артистка,народная.Просто смех.Давно уже нужно эти звания советские отменить,а то декоммунизацию устроили,а ком. звания оставили.В Европу идут идут ,а сами совки до мозга костей.
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.В Европу идут идут ,а сами

Они , туда , уже давно пришли - их недвижимость , банковские счета там , детки там живут ...
А весь этот Совок - для нас , для народа ...
Когда уже Пополавскому звание "народного" дадут ?
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А скількі по Україні ціх "Застужених" відморозків корумпованих-машинобудівників, дорожників, буряководів та т.ін. несчисленна кількість ))))
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А что не так в фамилии Либерман ? Ты вообще номерная ,как в лагере.
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Ну не тебе же давать. Ты достоин звания герой....ой, ветеран цензора. Так чего ты трубку бросило и номер скрыло ? Это тебе медаль. Похвастайся жене


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ольгинец , ты опять спалилось -- https://imgfotki.yandex.ru/get/9818/96746127.8/0_83c71_11b37a8e_L
На сайтах с.ру , с такими картинками иди !
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Но не на такой украинофобский как твоя Помолова ходит.
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ваши кацапские сайты все украинофобские !
К стати - это там про "3 млн заробитчан" всё время пишут ...
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А где твои братья-сестры из секты? Почему не поддерживают духовного лидера свидетелей зрады? Вы же тока толпой смелые. Одна макраме плетет ,а другой отару свою пасет ?
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Пупсик, мой сладкий пупсик, пойдем за ручку с тобой гулять...
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Совдепия - только в росеи есть такие звания ! Народный артист США - в Штатах бы ВСЕ умерли со смеху !!! Пора выбираться из этого дурдома !!!
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на расее ваще боря моисеев "заслуженый артист"
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Это просто возможность дать прикормленным "артистам" возможность получать бабло ничего не делая - за звание "народного артиста" сколько щас платят ?
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А Кабздон ще народний чи вже ні ???))))) І булоб непогано передивитись список Героїв України. там чимало Хероїв ))))
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Может быть, еще и льготы какие за звание плюс пенсия?
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Невже? А почитати про платінові платівка релігія не дозволяє?
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Надо ввести звание "ударник олигархического труда".
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это значит передовой ворюга? тогда пэца ударник №1
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"Совок" будет преследовать до тех пор, пока не сдохнет последняя коммунистическая воровская тварь.
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Тина достойна, но эти "великие звания" "немного" устарели
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Все звания, награды и ордена украинцам приходиться принимать из рук или по указам коммуняцких, вороватых,брехливых, судимых, корумпированных, барыжных гидрантов, которые только позорят эти награды.
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и кто из пяти гидрантов является народным героем?
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Раздача побрякушек продолжается!

Всё-таки хороший у нас през!
Щедрый!
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Правда награды из рук этого упыря мало чего стоят.
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Это звание надо присвоить самому Порошенке. 3 года строить из себя такого патрийопта, изображать весь спектр эмоций. Правда с горечью иногда переигрывал.
Такой актер пропадает.
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Это у них от природы - артистизм ))))))))))
Не даром , что одни из лучших актёров евреи .

Порошенко - народный артист Украины )))))))))
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Пора Украина избавится от наследия СССР или это подражание Путину присваивать заслуженных народных Совок смердючий!
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Знову це ганьбище " народний артист". Мадонна - народна артистка США, або AC/DC - народні артисти Австралії. Ідіоти совкові виставляють напоказ своє ідіотство . А Таня, якби розум був, мала б відмовитись.
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А как она откажется ? Звания - это деньги , она уже будет больше зарплату иметь .
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а за что? что такие непревзойденные вокальные способности? нет, тина простая исполнительница типа шансон
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В Википедии написано что она из Магаданской области.)
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Пора уже Пэце народного артиста присвоить - такого клоуна не сыскать на просторах бывшего СССР.
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Він швидше майстер розмовного жанру,так звездіт,ну корифей цього жанру ))))
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"Порошенко присвоил Татьяне Григорьевне Либерман звание народной артистки"

Так будет точнее.
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ты что нацист что тебя еврейские фамилии смущают?
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Тина - хорошая певица, она везде только прославляет нашу страну, трудяжка...Но, конечно, было бы уместнее наградить тех, кто жизнь отдал за родину. Но, то что орден получил Охендовский ранее- вообще ни в какие ворота...Поздравляю Тину.
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порох окончательно с дуба упал!

танька либерман-дочка либермана-гл.инженера уко групп войцеховского. раскрутили её на ворованные деньги инвесторов. Это-3,14здец!
У него отмороженные мОзги.
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Будет и Вакарчуку... Пэти не жалко... Это ж не фабрика...
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Про липецк уже не актуально ,так зрадососы на Кароль перешли Ушлый народец....везде зраду найдут.
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Уж Лучьше бы развёлся и сразу женился на Верке Сердючке...Последнее время этот КАБАН просто "неугомонный"...
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Таня Либерман полное фуфло....протеже дырявого Кабздуна.
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народный кондитер любит раздавать шоколадны цацки
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Цензор.НЕТНовостиОбществоПорошенко присвоил Тине Кароль звание народной артистки
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