 Порошенко присвоил Тине Кароль звание народной артистки

Как сообщает Цензор.НЕТ, документ обнародован на сайте главы государства.
Орден князя Ярослава Мудрого V степени получили глава комитета Европарламента по иностранным делам Элмар Брок, проректор Украинского католического университета Мирослав Маринович и композитор Игорь Поклад.
Певице Тине Кароль присвоено звание народной артистки Украины.
2018 81
"Восстановление территориальной целостности Украины является нашим главным приоритетом", - Порошенко(139)
"На днях состоится заседание СНБО по вопросам оборонного заказа на 2017 год", - Порошенко(91)
Некоторые силы работают над дестабилизацией и досрочными выборами в Украине; я этого не допущу, - Порошенко(382)
Порошенко с супругой почтили память Героев Небесной Сотни(98)
Президент України привітав Трампа з інавгурацією(0)
"Желаю успехов в осуществлении благородной цели стать во главе всего свободного мира", - Порошенко поздравил Трампа с инаугурацией(153)
Порошенко в Давосе провел встречу с премьер-министром Вьетнама. ФОТО(67)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Они , туда , уже давно пришли - их недвижимость , банковские счета там , детки там живут ...
А весь этот Совок - для нас , для народа ...
Когда уже Пополавскому звание "народного" дадут ?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
На сайтах с.ру , с такими картинками иди !
Ответить
Ответить
К стати - это там про "3 млн заробитчан" всё время пишут ...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Всё-таки хороший у нас през!
Щедрый!
Ответить
Ответить
Такой актер пропадает.
Ответить
Не даром , что одни из лучших актёров евреи .
Порошенко - народный артист Украины )))))))))
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Так будет точнее.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
танька либерман-дочка либермана-гл.инженера уко групп войцеховского. раскрутили её на ворованные деньги инвесторов. Это-3,14здец!
У него отмороженные мОзги.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить