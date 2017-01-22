 В Донецкой области военнослужащий открыл в квартире стрельбу из автомата Калашникова

В Донецкой области возникла стрельба в одной из квартир жилого дома, передает Цензор,НЕТ. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.
Правоохранители выяснили, что выстрелы произвел военнослужащий в квартире, которую снимает со своей сожительницей.
"Мужчина произвел два выстрела из автомата Калашникова в стену", - уточняется в сообщении.
Сейчас военнослужащего задержали, а оружие изъяли.
"Жертв и пострадавших нет", - сказано в сообщении.
При этом о причинах стрельбы не сообщается.
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