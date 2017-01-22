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Все про:оружие (3552) Донецкая область (3558) военнослужащие (3126)

 В Донецкой области военнослужащий открыл в квартире стрельбу из автомата Калашникова

Жертв и пострадавших нет

В Донецкой области возникла стрельба в одной из квартир жилого дома, передает Цензор,НЕТ. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Правоохранители выяснили, что выстрелы произвел военнослужащий в квартире, которую снимает со своей сожительницей.

"Мужчина произвел два выстрела из автомата Калашникова в стену", - уточняется в сообщении.

Сейчас военнослужащего задержали, а оружие изъяли.

"Жертв и пострадавших нет", - сказано в сообщении.

При этом о причинах стрельбы не сообщается.
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....когда у психов оружие.......Сколько похожих случаев по всей Украине......
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А чего город не пишут? интригу создают? Прям как в покушении на Антошу.
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