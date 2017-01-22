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Все про:Медведев (3737) Россия (64813) санкции (5807)

 "Пора расстаться с иллюзиями, что в отношении нашей страны будут отменены санкции", - Медведев

Жителям России не стоит надеяться на то, что санкции против РФ вскоре будут сняты.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на съезде партии "Единая Россия".

"Пора расстаться с иллюзиями, что в отношении нашей страны будут отменены какие-то санкции. Очевидно, что все это надолго", - сказал он. "Нечего надеяться на чужие выборы", - считает премьер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы не стремимся добиться решения об отмене санкций, - Лавров
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Благо було від Обами, тепер буде ще й для "харошева настраєнія"...
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Вони вже пообіцяли не розміщувати зброю в далекому космосі
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ЛУГАНДОН даже готов пойти на уступки и в одностороннем порядке прекратит производство лазерного оружия !
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И даже (на время моратория) прекратить испытания ядерного оружия и не строить очередной авианосец. Чего только не делает лугандон ради мира на земле недороссии.
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Гіпезвукового Півня з гівна для них вже зліпили, залишилось навчити його пердіти...
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мне всегда было прикольно смотреть на этих клоунов, словно они что-то могут решить))))
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Представьте себе, они думают, что они - люди...
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Сказал Медведев, сдал Айфон и получил Р-152 на тележке...
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Прсто кацапи почали здогадуватись, що щось пішло не так...
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Правильно, привыкайте рашисты, жить под санкциями аж до полного развала рашки.
Как это ранее было до распада совка.
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Т.е. с деньгами вы уже расстались...
Теперь осталось расстаться со здоровьем и хорошим настроением!
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Дивно, ніби ж казало, що санкції їм на користь.
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Шуты иногда дело говорят. Димон в принципе нормальный мужик. Непосредственный, как дитя. Одни фразы в граните чего только стоят - Петросян курит в сторонке.
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до ватонаселения это не дойдет, они еще месяц будут отмечать победу Трампа, пока бояра не закончится)))) потом придет похмелье для тех, кто не подохнет от настойки))))
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Я уже не раз убеждался. что санкции не сколько политическая, сколько экономическая вещь. На 90% это борьба с конкурентом, а не "принуждение" к миру. И Дима-айфончик тому подтверждение.
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а патамуша "..пАлюбила парня Яяяя...парня пи*доватого!"

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А вот так выглядит человек, не боящийся своего народа, потому что он не ограбил и не нае@ал его!
Он не построил для себя замков,
не скупал пачками яхты, самолёты и брюллики,
не сделал миллиардерами родню и дружков за счёт обворовывания страны,
не превратил людей в нищий скот, готовый работать за еду,
не заставил пенсионеров просить милостыню у метро,
не убил медицину и образование,
не довёл государство до того, что на лечение больных детишек люди вынуждены собирать по копейке всем миром через смс...

Обыкновенный человек, а не Бог, не ВоШьдь, не Император залупоглазых идиотов.


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Та да-просто дал им кучу денег из бюджета и из карманов более-менее богатых.
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Подготавливайте Сибирь на обмен Китаю,за эшелон мивины
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Очень слабые санкции, кремлёвская кровавая хунта мало внимания на них обращает.
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А как же искандеры? Им еще смешно ,или уже не очень?
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На самом деле Димон излагает ватникам правдивые и умные вещи. Например в смысл фразы "денег нет" орки вьедут со страшными потрясенииями, но попозже.
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Немецкий евродепутат сознался, что ездил в Крым за ворованные деньги РФ. В Крыму Московия перезапустила под себя всё что не строила и стырила у Украины,это детсады, пансионаты, школы,насосные,подстанции,банки,университеты,фабрики ,заводы,аэропорты и многое другое.
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Денег нет и не будет. И дальше по тексту от Медведева.
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касалапого переизбрали лидером .. ядиной расеи .. вот оно и размахалося мандатом
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это надолго - сказал айфончик изголодавшемуся скоту и облизнул ложку с черной икрой, тяжело вздохнул и добавил - вы там держитесь.
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"Пора расстаться с иллюзиями, что в отношении нашей страны будут отменены какие-то санкции. Очевидно, что все это надолго", - сказал он. "Нечего надеяться на чужие выборы", - так Трамп чмо?
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Для россии отмена санкций контрпродуктивна, сразу же пропадет стимул к импортозамещению и развитию отечественной экономики, которая и без санкций преть шо дурная...
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Я не понял Медведь, а че на Марс уже не летите? Странно, уже и петуха из отечественного материала, для полета слепили...
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Пора расстаться с иллюзиями, что в отношении нашей страны будут отменены санкции", - Медведев
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