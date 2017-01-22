 "Пора расстаться с иллюзиями, что в отношении нашей страны будут отменены санкции", - Медведев

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на съезде партии "Единая Россия".
"Пора расстаться с иллюзиями, что в отношении нашей страны будут отменены какие-то санкции. Очевидно, что все это надолго", - сказал он. "Нечего надеяться на чужие выборы", - считает премьер.
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Как это ранее было до распада совка.
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Теперь осталось расстаться со здоровьем и хорошим настроением!
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Он не построил для себя замков,
не скупал пачками яхты, самолёты и брюллики,
не сделал миллиардерами родню и дружков за счёт обворовывания страны,
не превратил людей в нищий скот, готовый работать за еду,
не заставил пенсионеров просить милостыню у метро,
не убил медицину и образование,
не довёл государство до того, что на лечение больных детишек люди вынуждены собирать по копейке всем миром через смс...
Обыкновенный человек, а не Бог, не ВоШьдь, не Император залупоглазых идиотов.
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