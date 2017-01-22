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 "На моем примере жители оккупированных территорий Донбасса и Крыма увидели, что Украина никогда и никого не покинет", - освобожденный из плена боевиков Жемчугов

Украина не покидает своих патриотов в сложных обстоятельствах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил бывший пленник боевиков на Донбассе Владимир Жемчугов во время присвоения ему звания Героя Украины.

"Сегодня, в День Соборности, день объединения Украины, я хочу сказать: борьба, которая была раньше, и та борьба, которая у нас еще впереди до победного завершения войны, - это все не зря. На моем примере не только патриоты, но и обычные жители оккупированных территорий Донбасса и Крыма увидели, что Украина никогда и никого не покинет", - сказал он и поблагодарил за высокую награду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко присвоил звание Героя Украины Владимиру Жемчугову. ФОТО

В период с 28 декабря 2014-го по 24 сентября 2015 года Жемчугов провел 30 специальных операций по уничтожению военных объектов врага и личного состава оккупационных войск. Среди проведенных спецопераций - повреждения девяти участков железнодорожного полотна, которые использовались противником для транспортировки вооружения, военной техники и боеприпасов с территории РФ во временно оккупированные районы Донецкой и Луганской областей; вывод из строя четырех линий электропередач, трех газораспределительных станций и трансформаторной подстанции; уничтожение военной автомобильной техники и личного состава незаконных вооруженных формирований.

29 сентября 2015 года во время выполнения очередного боевого задания и попытки захвата противником Жемчугов принял решение подорвать себя, в результате чего получил тяжелые ранения - потерял обе руки и зрение. В бессознательном состоянии он был захвачен боевиками.

Он долгое время содержался в Луганском СИЗО. Однако во время допросов контрразведывательных органов противника вел себя мужественно.

17 сентября 2016 года при непосредственном участии Президента Петра Порошенко Владимир Жемчугов был освобожден из плена боевиков.
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Бо ми єдині! С Днем Соборності вас, українці!
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Ща гадя заявит , шо это она его с рубаном и прыщавой верой асвабадили.
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Новый гярой? Клоун)))
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сосун а чего нумерованный по количеству раз у кремлевского карлика
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Не не " умом рассею не понять" прав. У педеростов это количество раз .)
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Еволюція кацапа: 1) Мавпа; 2) Мавпа з гранатою; 3) Мавпа з бомбою;
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Это вам настоящий Герой Украины,а не сказка для быдла,как 28 панфиловцев спасли моськву
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Хороший ты парень Жемчугов,твои бы слова да Богу в уши !!! Такой человек заслужил быть президентом а не то шо маемо !!!
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Так выдвигай и финансируй. Тока майдан сначала замути с дивана
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Настоящий герой! Причем гражданский житель донбасса. Единственное, что вроде как не " принял решение подорвать себя,Источник: http://censor.net.ua/n424379", а подорвался на растяжке ( из его рассказа).
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Да, собственно, вся страна (та самая) под ружьем. Они и спят в гимнастерках.

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Печально... Дети похожи на амнистированных малолеток. Смешно. Ватники есть ватники. Насколько я знаю они даже гордятся этим званием.
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Митинг, посвященный 73-годовщине прорыва блокады Ленинграда
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а мне почему то показалось что митинг посвящен не вовремя прорвавшемуся презервативу...
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А вы внимательно читали статью. ? Геройство одного человека не может спасти глупость другого. Он был вынужден уничтожать имущество родной страны. потому. что то кто присваивал и вручал оказался трусом и предателем.
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я вот думаю, а почему все это на моей жизни? У родителей было конечно хуже (война, оккупация, ссылка). Но мы-то, обещанные жить в светлом будущем коммунизма, под какое проклятье пропали?
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Каждый народ достоин своего правителя....Значит карма у тебя такая После смерти узнаешь за что тебе проклятие. В этом мире ничего просто так не бывает. Ты получаешь столько ,сколько заслужил и наработал в прошлых жизнях.
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так ведь не я один, а все кругом, а те, кто на востоке - вообше там война! Есть ведь законы развития общества, и карма тут ни при чем.
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Сейчас Вам расскажут, что он достоин лучшего, чем Вы.
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Есть на эту тему старый анекдот. Не принимайте только на свой счет, просто вспомнилось ))

Женщина лежит в постели с любовником. Вдруг раздается
звонок в дверь, она понимает, что пришел муж и в порыве отчаяния
восклицает:
- Господи, сделай так, чтобы он ничего не заметил!
Разверзаются небеса и господь говорит:
- Хорошо, я так сделаю, но ты умрешь от воды.
Она говорит:
- Хорошо.
Проходит год, два года. Женщина не купается, моется только под душем, старается
по возможности любыми путями избегать воды. Проходит 3 года, она
неожиданно выигрывает путевку в морской круиз.
Посомневалась-посомневалась, и решила поехать. Плывет она на шикарном
лайнере, вдруг ночью начинается шторм, все в панике корабль тонет. Она
опять в порыве отчаяния восклицает:
- Господи, ну ты же не можешь из-за меня одной потопить весь корабль!
Разверзаются небеса и господь говорит:
- Да я вас, БЛЯДЕЙ, на этот корабль три года собирал
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Жемчугов один из немногих жителей ордло, который остался честным не смотря на пытки и издевательства. Но большинство там другое.
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Когда смотришь на Жемчугова,удивляешься,как мы могли жить в одной стране с теми,кто такое делает с украинцами
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А був вибір ? Всі ж посміхались над западенцями коми вони казали що москалі то не брати .
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Вот что значит быть НАСТОЯЩИМ Патриотом (а не насквозь фейковым,как троянская кобыла Ссученко)!.. И разве можно ставить в один ряд НАСТОЯЩЕГО Героя Украины,прошедшего через НАСТОЯЩИЙ Ад плена и жравшую детское питание в спецсанатории ФСБ и устраившую шоу-спектакли в суде Гадю Ссученко???!!!
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Это тот партизан, который наступил на мину и ему оторвало руку?
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PS.По ходу не мешало бы спросить мнения Володи:как он отнесся бы к своему освобождению ЦЕНОЙ КАПИТУЛЯЦИИ СТРАНЫ?!А ответ бросить прямо в морду Ссученко.И последнее:Подвиг Жемчугова видели многие и многие.Как свои,так и враги... Результаты Ада,через который он прошел на нем самом!.. А КТО видел,как типа "геройствовала" Ссученко ???... По вине которой,кстати,погибло 17 наших воинов !
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Цензор.НЕТНовостиОбщество"На моем примере жители оккупированных территорий Донбасса и Крыма увидели, что Украина никогда и никого не покинет", - освобожденный из плена боевиков Жемчугов
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