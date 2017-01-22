 "На моем примере жители оккупированных территорий Донбасса и Крыма увидели, что Украина никогда и никого не покинет", - освобожденный из плена боевиков Жемчугов

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил бывший пленник боевиков на Донбассе Владимир Жемчугов во время присвоения ему звания Героя Украины.
"Сегодня, в День Соборности, день объединения Украины, я хочу сказать: борьба, которая была раньше, и та борьба, которая у нас еще впереди до победного завершения войны, - это все не зря. На моем примере не только патриоты, но и обычные жители оккупированных территорий Донбасса и Крыма увидели, что Украина никогда и никого не покинет", - сказал он и поблагодарил за высокую награду.
В период с 28 декабря 2014-го по 24 сентября 2015 года Жемчугов провел 30 специальных операций по уничтожению военных объектов врага и личного состава оккупационных войск. Среди проведенных спецопераций - повреждения девяти участков железнодорожного полотна, которые использовались противником для транспортировки вооружения, военной техники и боеприпасов с территории РФ во временно оккупированные районы Донецкой и Луганской областей; вывод из строя четырех линий электропередач, трех газораспределительных станций и трансформаторной подстанции; уничтожение военной автомобильной техники и личного состава незаконных вооруженных формирований.
29 сентября 2015 года во время выполнения очередного боевого задания и попытки захвата противником Жемчугов принял решение подорвать себя, в результате чего получил тяжелые ранения - потерял обе руки и зрение. В бессознательном состоянии он был захвачен боевиками.
Он долгое время содержался в Луганском СИЗО. Однако во время допросов контрразведывательных органов противника вел себя мужественно.
17 сентября 2016 года при непосредственном участии Президента Петра Порошенко Владимир Жемчугов был освобожден из плена боевиков.
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Женщина лежит в постели с любовником. Вдруг раздается
звонок в дверь, она понимает, что пришел муж и в порыве отчаяния
восклицает:
- Господи, сделай так, чтобы он ничего не заметил!
Разверзаются небеса и господь говорит:
- Хорошо, я так сделаю, но ты умрешь от воды.
Она говорит:
- Хорошо.
Проходит год, два года. Женщина не купается, моется только под душем, старается
по возможности любыми путями избегать воды. Проходит 3 года, она
неожиданно выигрывает путевку в морской круиз.
Посомневалась-посомневалась, и решила поехать. Плывет она на шикарном
лайнере, вдруг ночью начинается шторм, все в панике корабль тонет. Она
опять в порыве отчаяния восклицает:
- Господи, ну ты же не можешь из-за меня одной потопить весь корабль!
Разверзаются небеса и господь говорит:
- Да я вас, БЛЯДЕЙ, на этот корабль три года собирал
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