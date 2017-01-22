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Все про:покушение (619) СБУ (13039) терроризм (19687) Геращенко_Антон (785)

 Жизнь подозреваемых должна быть вне опасности, для того чтоб они помогли вскрыть диверсионно - террористическую сеть,- Геращенко о покушении

Политик поблагодарил СБУ за спасение жизни.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Фейсбук Антона Геращенко.

"20 января 2017 года - мой второй день рождения. В этот день вечером в Киеве Службой Безопасности Украины были задержаны двое лиц, планировавших мое убийство. Приношу свою искреннюю благодарность Главе СБУ Василию Грицаку, всем тем сотрудникам контрразведки, оперативных служб, спецподразделения "Альфа", чьи имена я не имею права назвать, всем тем, кто и днём, и ночью работал для того, чтоб задержать опасных террористов и не дать им взорвать еще один автомобиль с очередной жертвой в центре Киева", - пишет он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Главные мотивы покушения - контртеррористическая деятельность сайта "Миротворец" и жесткая публичная антироссийская деятельность Антона", - Шкиряк о Геращенко

Геращенко уверен, что сам факт, что он был избран российскими спецслужбами мишенью для очередного террористического акта, говорит о том, что то, что он делает для защиты Национальной безопасности и интересов Украины - правильно.

"Кроме того, хочу предупредить организаторов и заказчиков моей ликвидации, что проект "Миротворец", который стоит у всех Вас как кость поперек горла, будет работать не зависимо от того, жив я или нет. И Вам его уничтожить не удасться ни при каких условиях, - заявил Геращенко, - Относительно заявлений российских пропагандистских СМИ и их филиалов в Украине о якобы инсценировке покушения на меня, то при публикации вашей лжи, прошу учесть, что вчера вечером Шевченковский районный суд арестовал двоих подозреваемых в деле о покушении на мою жизнь на два месяца, без права внесения залога".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Подозреваемых в подготовке убийства Антона Геращенко суд арестовал на 2 месяца. ВИДЕО

Также он сообщил, что при выборе меры пресечения, суд учёл как объём приведённых следователями и прокурорами доказательств из причастности к планированию и подготовке моего убийства, так и факт того, что один из двух задержанных был досрочно амнистирован оккупационными властями Крыма спецслужбами РФ для участия в подрывной работе против Украины, что кстати сделано уже не в первый раз.

По 112 статье уголовного кодекса им обоим грозит мера наказания вплоть до пожизненного заключения.

Подозреваемые в организации ликвидации депутата являются важными свидетелями организации планомерного и целенаправленного государственного терроризма со Российской Федерации.

По его мнению, их жизнь и безопасность должна быть вне опасности, для того чтоб они помогли вскрыть диверсионно - террористическую сеть, продолжающую свою работу в Украине и предотвратить дальнейшие террористические акты против украинских журналистов и политиков.

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Вы на паРаше только не усритесь от смеха над своими гавняными скульптурами
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сегодня по 112 говорили что у злоумышленников было при себе черно-белое фото гантоши))) Потому как пузатый пацюк совсем не публичный и его мало кто видел))) так надо понимать. Как я ржал)))
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Постебались? Молодцы! А теперь кто скажет, хоть примерно. каков МОТИВ готовящегося преступления?
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не умеют они читать... боярышник же хлещут не смотрят что там написано,а потом дохнут пачками
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Дурень ты набитый, якщо не хочеш - не вiдповiдай. Навiщо ж показувати свою тупiсть!
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кацапы, а чо вы все стебаетесь? это что два штымпа подписались на мокруху, что бы депутат пропиарился? что то совсем не складываеться! я думаю что это грушники рашистские вместе с лугандоном за моторылу мстить собрались....
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в данном случае им ничего не осатеться больше кроме тго как стебаться после того как СБУ хорошо отработали,если же бы убийство совершилось то задача у них бы поменялась и начали бы тотально гадить о том что наконец то народ вышел на тропу войны против шоколадной своры и так далее
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моторолу грушники замочили у них в киеве свой список:бузина,калашников,чечетов,шеремет, на парубия с парасюком тоже покушения были.
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Просто все СМИ паРаши брехню сеют вот такой и срач у них«Корреспондент» опубликовал фейковое письмо немецкого посла к Порошенко
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Кстати, кацапы упорно думают, что #Миротворец создал и управляет им А.Геращенко И не только кацапы - наши зрадойобы тоже.
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Нет никаких зрадойобов, есть парашники: комменты шо здесь, шо на русвесне, шо в одноглазниках 1:1.
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это то что я уже давно говорил,если залезть на какой то русский информ ресурс и почитать то говно которое они там льют на украинские власти и прийти на Цензор то это будут две зеркальные копии
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УВАС пишишь русвесна мишка проснулся
Он проснулся!: Медведев заявил, что России следует расстаться с иллюзиями о снятии санкций
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А нормально ВАС достали наверно на 48 см вставили..
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За один день на Донбассе "растворились" семеро "ихтамнетов" РФ -воистину их ТАМ НЕТ.

"В подразделениях 2 АК (Луганск) ВС РФ продолжают иметь место случаи грубого нарушения воинской дисциплины, в частности самовольного покидания передовых позиций. Так, 21 января с.г. семь военнослужащих из состава 7 отдельной мотострелковой бригады (Брянка) не прибыли в места несения службы (выполнения задач) и объявлены в розыск",
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Дыма без огня не бывает,значит что то в этом есть.Надо смотреть в оба.Враг готовит продолжение операции "Шатун".
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Судя по быстро развивающимся событиям и активности АнтиНФ у нас скоро будет новый Гетман,вот этот

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Еще один бАльой, совсем бАльной а причем он или война чечня вам покою не дает
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На уважаемого депутата ,одного из лидеров Майдана Пашинского для его компроментации провели провокацию и сразу видно профессионально .Идет охота на проукраинских депутатов-патриотов.
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Все просто нужно нагнать страх и панику в Украине и представить ее таковой миру...
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Антошка,иди в отставку-это край-не рискуй собой...тебя фсе!!!!!!!!
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война и межгосударственные распри, всегда выгодны для отдельных проходимцев, они на этом строят себе карьеру и красивую жизнь.., вот наглядный пример.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЖизнь подозреваемых должна быть вне опасности, для того чтоб они помогли вскрыть диверсионно - террористическую сеть,- Геращенко о покушении
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