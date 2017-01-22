 Жизнь подозреваемых должна быть вне опасности, для того чтоб они помогли вскрыть диверсионно - террористическую сеть,- Геращенко о покушении

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Фейсбук Антона Геращенко.
"20 января 2017 года - мой второй день рождения. В этот день вечером в Киеве Службой Безопасности Украины были задержаны двое лиц, планировавших мое убийство. Приношу свою искреннюю благодарность Главе СБУ Василию Грицаку, всем тем сотрудникам контрразведки, оперативных служб, спецподразделения "Альфа", чьи имена я не имею права назвать, всем тем, кто и днём, и ночью работал для того, чтоб задержать опасных террористов и не дать им взорвать еще один автомобиль с очередной жертвой в центре Киева", - пишет он.
Геращенко уверен, что сам факт, что он был избран российскими спецслужбами мишенью для очередного террористического акта, говорит о том, что то, что он делает для защиты Национальной безопасности и интересов Украины - правильно.
"Кроме того, хочу предупредить организаторов и заказчиков моей ликвидации, что проект "Миротворец", который стоит у всех Вас как кость поперек горла, будет работать не зависимо от того, жив я или нет. И Вам его уничтожить не удасться ни при каких условиях, - заявил Геращенко, - Относительно заявлений российских пропагандистских СМИ и их филиалов в Украине о якобы инсценировке покушения на меня, то при публикации вашей лжи, прошу учесть, что вчера вечером Шевченковский районный суд арестовал двоих подозреваемых в деле о покушении на мою жизнь на два месяца, без права внесения залога".
Также он сообщил, что при выборе меры пресечения, суд учёл как объём приведённых следователями и прокурорами доказательств из причастности к планированию и подготовке моего убийства, так и факт того, что один из двух задержанных был досрочно амнистирован оккупационными властями Крыма спецслужбами РФ для участия в подрывной работе против Украины, что кстати сделано уже не в первый раз.
По 112 статье уголовного кодекса им обоим грозит мера наказания вплоть до пожизненного заключения.
Подозреваемые в организации ликвидации депутата являются важными свидетелями организации планомерного и целенаправленного государственного терроризма со Российской Федерации.
По его мнению, их жизнь и безопасность должна быть вне опасности, для того чтоб они помогли вскрыть диверсионно - террористическую сеть, продолжающую свою работу в Украине и предотвратить дальнейшие террористические акты против украинских журналистов и политиков.
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