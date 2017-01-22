 Активисты ликвидировали на Дорогожичах нелегальное казино

Как передает Цензор.НЕТ, в столице было ликвидировано нелегальное казино. Об этом сообщил на своей странице в Фейсбук активист Игорь Громов.
"Парализовали деятельность нелегального игорного заведения "Лото маркет" по адресу г.. Киев, улица Елены Телиги, 31/1 (метро "Дорогожичи). Следственно-оперативная группа Шевченковского управления полиции изъяла системные блоки - 26 игровых мест нейтрализованы", - пишет он.
Подано заявление о возбуждении уголовного производства по ст. 203-2 УК Украины.
"МСЛ, которая дала лицензии сети "Лото маркет" - российская контора с откатом прибыли в кипрский оффшор, патриоты Украины не допустят вашего присутствия на нашей земле", - сказано в посте.
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а если,например,в красиво оформленный зал игровых автоматов - то в салон красоты...или в аптеку гормональных препаратов..
ну нахера так палиться-то?
берешь,пишешь над входом -"НациональнаЛотереяГрайтеТут" - и забываешь как вообще выглядят те мусора..
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и что об этом не знает слепоглухонемая обновленная полиция?
у нас их штук пять только в центре
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должно быть,нечистая тут...
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Активісти, члена негроїдного вам в дупу!
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Антошку охраняют???
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