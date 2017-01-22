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Все про:казино (112) Киев (15888) активист (445)

 Активисты ликвидировали на Дорогожичах нелегальное казино

Возбуждено уголовное дело.

Как передает Цензор.НЕТ, в столице было ликвидировано нелегальное казино. Об этом сообщил на своей странице в Фейсбук активист Игорь Громов.

"Парализовали деятельность нелегального игорного заведения "Лото маркет" по адресу г.. Киев, улица Елены Телиги, 31/1 (метро "Дорогожичи). Следственно-оперативная группа Шевченковского управления полиции изъяла системные блоки - 26 игровых мест нейтрализованы", - пишет он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 1740 правоохранителей обеспечивают безопасность в столице в День соборности

Подано заявление о возбуждении уголовного производства по ст. 203-2 УК Украины.

"МСЛ, которая дала лицензии сети "Лото маркет" - российская контора с откатом прибыли в кипрский оффшор, патриоты Украины не допустят вашего присутствия на нашей земле", - сказано в посте.
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Самое главное казино в Украине под куполом Верховной зРады,там на жизни украинцев играют !!!
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К, сожалению, погромы не решат проблемы. И если верить СМИ, то игорный бизнес "крышует" Крищенко - защитник флага Украины. и это ещё печальнее.
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Так такого дерьма по всему Киеву полно. Но там нет "трамвайчика".
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Интересно против кого открыли уголовное дело?
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А деж наші поліцаї були? Чому не захистили своїх?
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Заходите в любой так называемый "интернетклуб" или в красиво оформленый ломбард и попадёте в зал игровых автоматов как минимум. Один могу прямо из окна дома сфотографировать. И все менты прекрасно знают.
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"в красиво оформленый ломбард и попадёте в зал игровых автоматов как минимум." (с)
а если,например,в красиво оформленный зал игровых автоматов - то в салон красоты...или в аптеку гормональных препаратов..
ну нахера так палиться-то?
берешь,пишешь над входом -"НациональнаЛотереяГрайтеТут" - и забываешь как вообще выглядят те мусора..
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а кто им разрешение дает на открытие?
и что об этом не знает слепоглухонемая обновленная полиция?
у нас их штук пять только в центре
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"дежа вю" какое-то, подпольные казино привет от "русфлота"


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руськие пиздионеры меня не интересуют! а шо они не сдохли в доме профсоюзов?
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вообще-то это фильм такой был, но тебе школоте это отдельно надо объяснять
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Грыцак уже их ищет! Кто разрешил им такое делать?
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душат в основном Лохомаркеты и Вмережи,а вот самую крупную сеть обходят десятой дорогой...
должно быть,нечистая тут...
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Активісти грьобані, в тому районі ще три гральні заклади, чому вони на 14г.30 хв. працюють?
Активісти, члена негроїдного вам в дупу!
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