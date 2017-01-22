 1740 правоохранителей обеспечивают безопасность в столице в День соборности

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию Киева, к обеспечению общественного порядка привлечены работники полиции, патрульные и военнослужащие Национальной гвардии.
В целом на службу заступили 1740 правоохранителей.
Напомним, 22 января в Украине отмечается День соборности.
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Народ молчит Нищета стала нормой нашей жизни .
А власть всё богатеет .
Такая вот соборность . Как и гыдность .
Одни слова .
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Если тебе это до вподобы - едь туда , там это уже есть .
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События 2 мая в ДП Одессы еще раз подтвердили, что ватные кацапы и их приспешники понимают только язык силы
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55° 45' 07" (55° 45' 13) северной широты
37° 36' 59" (37° 36' 93) восточной долготы
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