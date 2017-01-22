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Все про:безопасность (500) День Соборности Украины (226) Киев (15888) Нацполиция (5555)

 1740 правоохранителей обеспечивают безопасность в столице в День соборности

22 января, в День соборности Украины, сотрудники силовых подразделений Министерства внутренних дел (МВД) несут службу в Киеве в усиленном режиме.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию Киева, к обеспечению общественного порядка привлечены работники полиции, патрульные и военнослужащие Национальной гвардии.

В целом на службу заступили 1740 правоохранителей.

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Напомним, 22 января в Украине отмечается День соборности.
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Меня вот вопрос интересует один, цензор входит в систему министерства информационной политики Украины официально или как независимый ресурс?
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Скоро правоохранители офшоропитеков спать одетыми будут и службу нести круглосуточно, как в карауле.
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Сколько тебе в ольгино платят? ФСБ уважаешь?
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Их власти ничего не угрожает .

Народ молчит Нищета стала нормой нашей жизни .
А власть всё богатеет .
Такая вот соборность . Как и гыдность .
Одни слова .
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Знаешь что такое киберполиция? Это то что скоро тебя и твоих подельников на бутылку посадит.
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Как в РФ ?
Если тебе это до вподобы - едь туда , там это уже есть .
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"гыдность" - это о вас.От слова "гидота". Молодец кац.
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козломордому гугл переводчик поднасрал не корректно перевел,спалислься в очередно,й раз,кстати обращаю внимание модераторов на прямое зазывание людей выходить на майдан
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Так гомиков могли и побить, а этим фонаризация светит, которой не избежать и никакие "правоохранители" не помогут.
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От і добре-такий визначний день має пройти без інцидентів.
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оставьте для тошки жердяя человек сто, а то не дай бог, больше чертово колесо крутить будет некому.
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Активисты в Одессе обернули памятник Шевченко украинским флагом


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уши от мертвого осла русне, а не Одессу!
События 2 мая в ДП Одессы еще раз подтвердили, что ватные кацапы и их приспешники понимают только язык силы
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Янек думал, что тоже у власти долго пробудет, не вышло, Пеця тебе твоя охрана не поможет, если народ восстанет, в отличие от Янека тебе не дадут сбежать, уже историей научены, начинай сухари сушить, скоро твое время придет очутится не в столь отдаленных местах.
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Шо ,Спартак -восставальщик закрутился ,как глист ?
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Ментовское государство ,где правоохранители стали вороохранителями , вот во что превратилась под руководством барыг !!!
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ментовское государство несколько по иному адресу:
55° 45' 07" (55° 45' 13) северной широты
37° 36' 59" (37° 36' 93) восточной долготы
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Ну у тех конечно пальма первенства ,зато у Украины почётное второе место !
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Ну и? Это каким боком к охране безопасности в Киеве?
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Опять трольня разгавкалась! Вам что, выходных не дают?
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Яка напасть! Яка нечисть захопила країну!Янукович - це дитина в порівнянні з цими потворами.
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Не хотят кукариоты чтоб правопорядок охраняли, бардак им по душе.
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Цензор.НЕТНовостиОбщество1740 правоохранителей обеспечивают безопасность в столице в День соборности
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