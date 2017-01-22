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 За минувшие сутки на Донбассе ни один боец не был убит или ранен, - спикер Минобороны

Противник 33 раза обстрелял позиции сил АТО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".

За минувшие сутки ни один украинский военный не был убит или ранен. Об этом в ходе брифинга заявил спикер Министерства обороны Александр Мотузяник.

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Сподіваюсь, що правда, а не інфа до свята..
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Дали отсутствие убитых раненых специально в день соборности.
Специально на момент выступления порошенка по поводу соборности.
Чтобы народ не раздражать.
Чтобы народ не выступал против макаронов ахметова и бесплатного электричества газа в дамбас за взамен убитых-раненых укр солдат.

Завтра-послезавтра посчитают убытых-раненых с учетом сегодня.

Простая манипуляцэя радников-порохоботов.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗа минувшие сутки на Донбассе ни один боец не был убит или ранен, - спикер Минобороны
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