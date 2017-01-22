 За минувшие сутки на Донбассе ни один боец не был убит или ранен, - спикер Минобороны

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".
За минувшие сутки ни один украинский военный не был убит или ранен. Об этом в ходе брифинга заявил спикер Министерства обороны Александр Мотузяник.
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Специально на момент выступления порошенка по поводу соборности.
Чтобы народ не раздражать.
Чтобы народ не выступал против макаронов ахметова и бесплатного электричества газа в дамбас за взамен убитых-раненых укр солдат.
Завтра-послезавтра посчитают убытых-раненых с учетом сегодня.
Простая манипуляцэя радников-порохоботов.
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