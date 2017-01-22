 Оккупанты запретили боевикам увольняться со "службы" и берут даже инвалидов, - разведка

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны Украины, введен запрет на увольнение с военной службы при любых обстоятельствах, даже при наличии грубых нарушений условий контракта.
Кроме того, упрощена процедура приема на военную службу. В некоторых подразделениях "2-й отдельной мотострелковой бригады" (Луганск) набор военнослужащих осуществляется без прохождения ими медицинского осмотра. Это уже привело к принятию на военную службу лиц с физическими недостатками, которые не способны выполнять боевые задачи в сложных условиях.
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ну так поведай нам
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Вермахт, ведь комплектовался на основе воинской повинности, а не контрактной.
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Если все вокруг- враги?
Чурки, лабусы, жиды
Ну, а хуже всех-хохлы!
Оторвали зайке ногу
За Донбасс...
И за порогом
Выдали всю ту же ногу.
Освещала чтоб дорогу
Как Данко...
Но не сердцем, а ногой.
Путь Донбасса- выбор твой.
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А может, пока они "сражаются", дома их жен и дочерей тягают тыловики и проклинают завистливые соседи?
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полную ахинею написали
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