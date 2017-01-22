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Все про:армия РФ (5956) Луганщина (3588) Минобороны (4594) разведка (1484) терроризм (19687) Донбасс (11991) военнослужащие (3126)

 Оккупанты запретили боевикам увольняться со "службы" и берут даже инвалидов, - разведка

Командование "2-го армейского корпуса" (Луганск) Вооруженных сил РФ принимает меры для недопущения дальнейшего снижения уровня укомплектованности оккупационных войск.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны Украины, введен запрет на увольнение с военной службы при любых обстоятельствах, даже при наличии грубых нарушений условий контракта.

Кроме того, упрощена процедура приема на военную службу. В некоторых подразделениях "2-й отдельной мотострелковой бригады" (Луганск) набор военнослужащих осуществляется без прохождения ими медицинского осмотра. Это уже привело к принятию на военную службу лиц с физическими недостатками, которые не способны выполнять боевые задачи в сложных условиях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 7 оккупантов на Луганщине не прибыли на боевые задания и объявлены в розыск, - разведка
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Для приковывания цепью к пулемёту, сойдут даже параличные, а не то что инвалиды
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Тех кто отказал арест и создают штраф бат с нквд из кадыровцев
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Как что - конфискованные контрабандные сигареты.
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А кто первым послал армию на Донбасс ?
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Она всегда там была...если Вы именно украинскую ввиду имели. А вот с полковником Гиркиндом все ясно...еще был генерал Бородач, по-моему
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Пернатый, Донбас территория Украины и ВСУ находится на законных правах, а банформирования рузгих петухов и вжопучленцев оккупанты.
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ааа... Путинские школьные учебники дают свои результаты...
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Эту тварь надо было ликвидировать в числе первых , почему с ним носятся?!
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Кто-нибудь ткните эту "разведку" мордой в новость о Дружковке.
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Мадам из штата Авакова, как и Ципко.

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Инвалидов набирают в разведчики и засылают к нам.. хотят обвалить Пен сионный фонд..
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Видимо к коляске легко противотанковую мину прикрутить
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три года войны как такое могло произойти самое ужасное чтобы все это гавно не пришлось разгребать нашим детям
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К. сожалению, вместо объективной информации нам всё чаще и чаще предлагают пропаганду . Такого типа и есть это сообщение от безликой разведки. Только почему то каждый день то раненые, то убитые.
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Да верно всё! Ранее "блогер Ярчук" клепал... потом, он же- трансформировался в "разведку".
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А что ведать. Достаточно эту глупую статью прочитать.
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Так было у гитлеровцев в период окончания ВМВ.
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Ну, увольнения у гитлеровцев, не было в принципе...
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До конца 43-го года месяц в году дома проводили...после начала интенсивных бомбардировок и последующей высадки- зась. Да и готовить солдат вермахт стали много хуже и быстрее.
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Ну, увольнение домой, вроде отпуска, это одно, а вот вообще уволиться из армии, этого там не было.
Вермахт, ведь комплектовался на основе воинской повинности, а не контрактной.
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Да, там разведка и минПравды геббельса тоже доносили - в РККА дезертирство моральный дух низкий, так сказать агония.
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Угу...и миллионы пленных только солдат доблестной РККА
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Подлый Бочков , завербованный Геббельсом- Массовым было дезертирство и во время Великой Отечественной войны. По разным оценкам, в 1941-1945 гг. из рядов Красной Армии дезертировало 1,7-2,5 млн человек, включая перебежчиков к противнику. (Перебежчики на сторону врага составляли 1,4-1,5 % от числа военнопленных - около 40 000 человек.) Военными трибуналами осуждено за дезертирство 376 300 человек. Не разыскано дезертиров, бежавших из действующей армии, 212 400 человек. Около 500 тыс. человек, призванных по мобилизации в первые дни войны, пропали без вести и не явились в воинские части (61: Гл. 5). 8 февраля 1942 г. прокурор СССР В.М. Бочков представил Сталину доклад о преступности в Красной Армии за первые месяцы войны, впервые опубликованный в журнале «Коммерсантъ Власть», № 4 (958), 30.01.2012 г. За шесть месяцев войны, писал прокурор, «Военными трибуналами осуждено 90 322 военнослужащи
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Эй, вставайте! И снаряды есть, да стрелки побиты. И винтовки есть, да бойцов мало. И помощь близка, да силы нету. Эй, вставайте, кто еще остался! Только бы нам ночь простоять да день продержаться. Глянул Мальчиш-Кибальчиш на улицу: пустая улица. Не хлопают ставни, не скрипят ворота - некому вставать. И отцы ушли, и братья ушли - никого не осталось. Только видит Мальчиш, что вышел из ворот один старый дед во сто лет. Хотел дед винтовку поднять, да такой он старый, что не поднимет. Хотел дед саблю нацепить, да такой он слабый, что не нацепит. Сел тогда дед на завалинку, опустил голову и заплакал… (с)
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Хорошо бы слепых. Уж они дадут жару бендеровцам. Глухих и немых не брать. Они много вопросов будут задавать перед боем.
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Да, они нас шапками забросают. Хорошо бы норковыми. Попросили бы у ..уйла пару десятков гумконвоев с .... шапками..... норковыми... Он не откажет, он - ХОРОШий.
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А зачем мне две ноги
Если все вокруг- враги?
Чурки, лабусы, жиды
Ну, а хуже всех-хохлы!
Оторвали зайке ногу
За Донбасс...
И за порогом
Выдали всю ту же ногу.
Освещала чтоб дорогу
Как Данко...
Но не сердцем, а ногой.
Путь Донбасса- выбор твой.
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У деяких підрозділах "2-ї окремої мотострілкової бригади" (Луганськ, Мордор), до боєздатних колясочників приєднуються нанотехнологічні підрозділи "І пішов і поїхав" у які входять одноногі бандити, яким замість загубленої ноги Папа Карло з Одеси №ри№іздячує КОЛЕСО.
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В чем причина? Наши ВСУ в основном молчат, физической убыли сепаратюг нет, во всем достаток... Население называет их "наши ребята", "защитники", искренне радуются окопам во дворах и в детских садах, опять же трамп победил...
А может, пока они "сражаются", дома их жен и дочерей тягают тыловики и проклинают завистливые соседи?
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Это похоже на добровольную самоликвидацию, параша сначала ликвидировала здоровых дебилов проживающих в России , за счет воины с Украиной,теперь дебилы заканчиваются , начинают больных и убогих ликвидировать.
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Самая сильная армия континента и при условии полной поддержки населения Донбасской и Луганской области не могут справится с отрядом инвалидов?
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Ну не любят украинцы убивать детей как русня , обидно да ?
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20% инвалиды и еще 80 кацапы и? Что из этого? Ваши богоподобные киборги не могут победить кацапов? Вы хуже воюете или они лучше?
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Командование "2-го армейского корпуса" (Луганск) Вооруженных сил РФ

полную ахинею написали
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Как для кого , нам понятно , надо было написать что это росвояки переодетые в женскую форму страны победившей проституции ?
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Ты зачем так о россииском достоянии? Это может быть единственное в чем Россия преуспела за период своего существования. Весь мир снабжает
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Вот говорят... Нет за границей ничего произведенного в России кроме газа и нефти. А ведь есть!!! Лидер по проститукам которые "лучшие в мире" что и подтвердил Пуйло.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоОккупанты запретили боевикам увольняться со "службы" и берут даже инвалидов, - разведка
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