 Порошенко советует политикам читать гетмана Скоропадского

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко назвал шесть книг, которые произвели на него сильное впечатление в 2016 году

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ" , об этом заявил Президент Петр Порошенко на торжествах по случаю Дня соборности.По его словам, ответ на этот вопрос можно найти в книге "Воспоминания" гетмана Павла Скоропадского. По мнению Президента, эти мемуары очень подходят к текущему моменту, ведь содержат красноречивые параллели и поучительные уроки истории.

"Читал его воспоминания сам и настоятельно рекомендую всем политикам в качестве работы над ошибками выучить и желательно задокументировать. Если только достаточное количество этой книги еще есть в издательстве, хотел бы подарить каждому народному депутату", - сказал он.



"Нужно каждому из нас уяснить, какие колоссальные усилия необходимы для достижения и как легко потерять соборность и суверенитет", - подчеркнул Президент.