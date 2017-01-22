 Порошенко советует политикам читать гетмана Скоропадского

По его словам, ответ на этот вопрос можно найти в книге "Воспоминания" гетмана Павла Скоропадского. По мнению Президента, эти мемуары очень подходят к текущему моменту, ведь содержат красноречивые параллели и поучительные уроки истории.
"Читал его воспоминания сам и настоятельно рекомендую всем политикам в качестве работы над ошибками выучить и желательно задокументировать. Если только достаточное количество этой книги еще есть в издательстве, хотел бы подарить каждому народному депутату", - сказал он.
"Нужно каждому из нас уяснить, какие колоссальные усилия необходимы для достижения и как легко потерять соборность и суверенитет", - подчеркнул Президент.
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Хто такий Скоропатський ? правильно ідеолог МОНАРХІЧНОГО ГЕТЬМАНСЬКОГО РУХУ.... і всі його субєктивні вислови ЗВОДИЛИСЬ САМЕ до МОНАРХІЧНОГО ГЕТЬМАНАТУ....
Пеця А не хера тобі , а не царя батюшку УКРАЇНЦІВ ? рилом , сука не вийшов.
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Молодець. Чого бідні?-бо дурні.
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В будинку зараз- +26.
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там написано-не укради!
то як?
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а твоє відношення до порошенка протилежне моєму. ти це знаєш
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Вранці дружина каже йому, ти навіщо так нажлуктився що всю постільну білизну загидив і сусіди СЕС викликали?
А Вонабот їй гордовито і заявляє; Порохоботка! Ліпєцк! Зрада! Тарифи! І то не я, то порхатий барига вночі прийшов і нам у ліжко нагидив!
І дружина попросила у Вонабота вибачення.
Але модератору він на неї все одно донос настрочив.
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Отвечаем. Потому что в 1939 году Финляндия не распускала армию по домам и не вела мирных переговоров с большевиками, как тряпка Грушевский.
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Порошенко...
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и армию продал большевикам на заклание, и сам сгинул в огородах
а если бы поддержал Центральную Раду....
но у истории нет сослагательного наклонения
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А хто на блюдці віддав Україну в окупацію "" братнього "" народу ??
А хто втік до Германії та за які кошти жив у Швейцарії ??
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17 января в 16:26 ·
Лидер страны (где за коррупцию смертная казнь) с лидером страны (где за коррупцию пожизненная власть).
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Хоч хтось прочитав?
А "Листи до братів-хліборобів" В'ячеслава Липинського? http://diasporiana.org.ua/wp-content/uploads/books/3615/file.pdf
Якщо ні, то що обговорювати?
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