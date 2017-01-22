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Все про:история (1230) книги (378) независимость (219) Порошенко (10459) Финляндия (241)

 Порошенко советует политикам читать гетмана Скоропадского

Украинцы должны задуматься, почему так произошло, что Финляндия в этом году будет отмечать столетие независимости, а в Украине в прошлом году праздновали только 25-летие независимости.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил Президент Петр Порошенко на торжествах по случаю Дня соборности.

По его словам, ответ на этот вопрос можно найти в книге "Воспоминания" гетмана Павла Скоропадского. По мнению Президента, эти мемуары очень подходят к текущему моменту, ведь содержат красноречивые параллели и поучительные уроки истории.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко назвал шесть книг, которые произвели на него сильное впечатление в 2016 году

"Читал его воспоминания сам и настоятельно рекомендую всем политикам в качестве работы над ошибками выучить и желательно задокументировать. Если только достаточное количество этой книги еще есть в издательстве, хотел бы подарить каждому народному депутату", - сказал он.

"Нужно каждому из нас уяснить, какие колоссальные усилия необходимы для достижения и как легко потерять соборность и суверенитет", - подчеркнул Президент.




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Нинішнім політикам при владі це вже не допоможе. Там в очах лише доллари мерехтять.
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Нашим политикам лучше чаще читать Уголовный кодекс и Конституцию
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Так ви закликали за них віддати голоси. А тепер доллари?
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Це дійсно так, а ще сьогодні він ображав кримських татар.
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і тут ПЕЦЮ ПАТАСКАЛО ....
Хто такий Скоропатський ? правильно ідеолог МОНАРХІЧНОГО ГЕТЬМАНСЬКОГО РУХУ.... і всі його субєктивні вислови ЗВОДИЛИСЬ САМЕ до МОНАРХІЧНОГО ГЕТЬМАНАТУ....
Пеця А не хера тобі , а не царя батюшку УКРАЇНЦІВ ? рилом , сука не вийшов.
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А чи читав Петро Олексійович мемуари Густава Маннергейма.. Або сера Уїнстона Черчілля?
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"порошенко радить" - новий український анекдот....
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хоть на комуналку будет а то твой Петя наш газ впарил мне по евроцене , правда забыл о еврозарплате , хитер лис
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Субсидію оформити не додумався?
Молодець. Чого бідні?-бо дурні.
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Ти ж дровами топиш,бо за газ нічим платити,сидиш ото в грубку дивишься та все про перемогу,та про перемогу думи думаєш
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А я газом не топлю вже років три.
В будинку зараз- +26.
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никогда не задумывался откуда деньги на субсидии берут? про куда они в большей части деваются даже и не спрашиваю.
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Из бюджета, отнимая у других бедных. Субсидия это подачка, а должна быть пенсия и зарплата с которой можно заплатить.
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Зверь, зачем тебе столько? Я раньше тоже так топил. Сейчас, если больше +22 чето хренов становится...
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Люблю тепло. У мене і в машині пасажири завжди вимагають пічку відключити.
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А спамлять як! Бояться щоб дружина чи чоловік не прочитали і не почали вимагати грошей.
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А так же самому Порошенко читать уголовный кодекс на предмет ответственности за коррупцию,превышения должностных полномочий и госизмену
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В чем состоит его госизмена? Ты по пунктам напиши. Желательно с доказательствами.
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Конституцию Украині почитай ,статью ..о действиях во время внешней агрессии..
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Пане поршенко почитайте біблію.
там написано-не укради!
то як?
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но там ще написано - не заздрить і не бажати майна іншого. а цей гріх майже у третини населення.
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Про зависть в Библии тоже есть. Или ты читаешь выборочно ,что тебе выгодно ?
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і це обізвався істіний Українець кацахол...я Саакашвілі- Гриценківський бот.що- не знав?
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Адепт полковника-теоретика інженерно-електрифікаційних військ Гриценка?- О, той точно в бліцкриг на Москву поведе.
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а я йому незаздрю.
а твоє відношення до порошенка протилежне моєму. ти це знаєш
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Бот Юлі Тимошенко перепрацювався, випив пляшку горілки,ліг спати і вночі всрався.
Вранці дружина каже йому, ти навіщо так нажлуктився що всю постільну білизну загидив і сусіди СЕС викликали?
А Вонабот їй гордовито і заявляє; Порохоботка! Ліпєцк! Зрада! Тарифи! І то не я, то порхатий барига вночі прийшов і нам у ліжко нагидив!
І дружина попросила у Вонабота вибачення.
Але модератору він на неї все одно донос настрочив.
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стучать то не грех! Во всяком случае, согласно Библии
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депутаты должны читать КАРЛА МАРКСА если они вообще умеют читать.
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Украинцы должны задуматься, почему так произошло, что Финляндия в этом году будет отмечать столетие независимости, а в Украине в прошлом году праздновали только 25-летие независимости. Источник: http://censor.net.ua/n424371
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Отвечаем. Потому что в 1939 году Финляндия не распускала армию по домам и не вела мирных переговоров с большевиками, как тряпка Грушевский.
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Ну и что? Зато живут как люди, на первых месте во всех рейтингах по экономическому, социальному развитию. Если мне предложат уровень жизни как в Финляндии взамен на Крым и кусочек Донбасса, то тут и думать нечего.
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Грушевский - историк. Он не был политиком. А в международных вопросах просто наив. Он свято верил в порядочность политиков, обещавших мир и землю народу. Посему и надеялся, что большевики войной не пойдут.
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Почитав би краще як фіни москалів множили не накладаючи в штани,та ні на кого не надіялись,а самі все зробили
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ими коммандовал генерал российской армии , а красноармейцами коммандовали необразованные лидеры революции и политические комисары
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ХОРОША НЕЗАВИСИМОСТЬ..... МЫ ЗАВИСИМ ОТ НАСТРОЕНИЯ 450 ПИДАРАСОВ В РАДЕ...

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Так, Леоніде... У фіннів був Маннергейм. У нас, на жаль, Порошенко...
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давайте по простому: Пусть хотя бы просто читают!
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Читать... а зачем? Проще- считать. Однако- и с этим проблемы. Такое впаривают- на уши не натянешь. Представляю, как все бросились скупать тираж... Кошмар какой-то.
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Жрать и читать, это всё, чем занимается гидрант, когда не делает гешефт с оккупантами.
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а кондитеру перестать читать тору и начать читать конституцию Украины!
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нафиг эту кайзеровскую марионетку. прочтите Нестора Махно, стихи и прозу.
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и де тот Махно со своими фантазиями?
и армию продал большевикам на заклание, и сам сгинул в огородах
а если бы поддержал Центральную Раду....
но у истории нет сослагательного наклонения
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"Радник", блін знайшовся............... алкаш і посміховисько для всьогог світу........
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От чого ти смикаєшся? Його вибрав народ.Ось з нього й питай.
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Ти ще про вненародну "підтримку" "майдану" скажи................
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Ответ прост. Для мировоззрения украинцев своё государство не было первоочередной задачей, в отличие от тех же кацапов. Только сейчас появляется понимание (и то очень слабое), что оно необходимо.
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По причине тех же кацапов.Иначе до сих пор бы жили с мыслями о мировом сообществе,едином языке и едином Боге.
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А хто повернув вверх ногами Державний Прапор України ??
А хто на блюдці віддав Україну в окупацію "" братнього "" народу ??
А хто втік до Германії та за які кошти жив у Швейцарії ??
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Гидрант, ты лучше Александра Македонского почитай, как с небольшим войском, азиатов разбивать.
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Mykhailo Tkach поделился фото Петро Порошенко.
17 января в 16:26 ·

Лидер страны (где за коррупцию смертная казнь) с лидером страны (где за коррупцию пожизненная власть).

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Но уровень коррупции от этого в Китае почти не уменьшается и на сегодня они все равно сильно коррумпированная страна.
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Цікаво, а пани критики самі читали "Спогади" ЙЯВ пана Гетьмана П.П.Скоропадського? http://www.e-reading.club/bookreader.php/1002630/Skoropadskiy_Pavel_-_Spogadi_1917_-_1918.html

Хоч хтось прочитав?

А "Листи до братів-хліборобів" В'ячеслава Липинського? http://diasporiana.org.ua/wp-content/uploads/books/3615/file.pdf

Якщо ні, то що обговорювати?
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Вот так ляпнул харант кучерявый! Читать скоропадского, который держался на немецких штыках и при малейшей опасности сбежал как последняя шавка с теми же немцами?! Хорошего героя нам предлагает почитать барыга...
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Уголовный кодекс политикам почитать не помешает.Узнают на сколько лет тюрьмы они "наработали"
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Цензор.НЕТНовостиОбществоПорошенко советует политикам читать гетмана Скоропадского
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