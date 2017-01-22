 Папа Франциск выступил с речью об опасности новых популистов в Европе

Папа римский Франциск провел параллели между нынешним укреплением позиций популистских движений в Европе и историческими событиями в Веймарской республике в начале 1930-х годов. Тогда на фоне экономического кризиса и высокого уровня безработицы резко усилились позиции правых партий, передает Цензор.НЕТ. Об этом глава Римско-католической церкви заявил в интервью испанской газете El Pais, передает Deutsche Welle.
"Гитлер не захватил власть, волю народа, и он принес народу огромные убытки. Во время кризиса мы часто не в состоянии трезво мыслить", - предупредил Франциск.
1933 год в Германии был "типичным", поскольку страна переживала кризис и искала идентичность, считает Папа. "А тогда пришел этот харизматичный лидер и пообещал дать им (немцам. - ред.) идентичность. Но он дал им искаженную идентичность, и нам известно, что случилось потом", - отметил Франциск.
По мнению понтифика, люди "с помощью стен и колючей проволоки пытаются защититься" от тех, кто, как они считают, угрожает "отобрать их идентичность". Хотя это и не означает, что национальные границы не следует контролировать, отметил Папа римский.
Страны, которым грозит терроризм, имеют основания даже для жесткого контроля, подчеркнул Франциск, также отметив, что "ни одна страна не лишать своих граждан права на диалог с соседями".
В то же время глава Римско-католической церкви призвал Европу делать больше для интеграции беженцев. Иначе европейскому сообществу может угрожать формирования новых гетто, подобных коммуне Моленбек в Брюсселе, населенной преимущественно выходцами из африканских стран, подчеркнул Франциск.
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