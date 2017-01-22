 7 оккупантов на Луганщине не прибыли на боевые задания и объявлены в розыск, - разведка

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны Украины, 21 января семь военнослужащих "7-й отдельной мотострелковой бригады" (Брянка) не прибыли к местам выполнения заданий и объявлены в розыск.
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Мы одолели, и враг бежит, раз, два!... (с)
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7 поросят пошли купаться в море,
7 поросят резвились на просторе,
1 из них утоп, ему склепали гроб
И вот вам результат 6 ПОРОСЯТ!
6 поросят пошли купаться в море,
6 поросят резвились на просторе,
1 из них утоп, ему склепали гроб
И вот вам результат 5 ПОРОСЯТ! ..............
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