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 Общество
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 7 оккупантов на Луганщине не прибыли на боевые задания и объявлены в розыск, - разведка

В подразделениях "2-го армейского корпуса" (Луганск) Вооруженных сил РФ зафиксированы случаи грубого нарушения воинской дисциплины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны Украины, 21 января семь военнослужащих "7-й отдельной мотострелковой бригады" (Брянка) не прибыли к местам выполнения заданий и объявлены в розыск.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Боевиков, которые отказываются воевать, изолируют на полигоне в Макеевке, - ГУР Минобороны
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Все бувае - "бояришник".. та й пси бродяч1 зараз голодн1.. .
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зачем солдат из Брянки на Донбассе в розыск объявлять , если "ихтамнет"
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Так громче, музыка, играй победу!
Мы одолели, и враг бежит, раз, два!... (с)
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Прошу радиостанцию поставить эту песенку для лугандонской ваты :


7 поросят пошли купаться в море,
7 поросят резвились на просторе,
1 из них утоп, ему склепали гроб
И вот вам результат 6 ПОРОСЯТ!

6 поросят пошли купаться в море,
6 поросят резвились на просторе,
1 из них утоп, ему склепали гроб
И вот вам результат 5 ПОРОСЯТ! ..............
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Цензор.НЕТНовостиОбщество7 оккупантов на Луганщине не прибыли на боевые задания и объявлены в розыск, - разведка
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