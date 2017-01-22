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Материалы по теме:
Все про:Крым (18003) Порошенко (10458) территориальная целостность (103) Донбасс (11987)

 "Восстановление территориальной целостности Украины является нашим главным приоритетом", - Порошенко

Главным приоритетом Украины является восстановление территориальной целостности.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинские новости", об этом заявил Президент Петр Порошенко на торжествах по случаю Дня соборности.

"Восстановление территориальной целостности Украины является нашим главным приоритетом. Такие сложнейшие задачи, как возвращение Украины на Донбасс и Донбасса в Украину и деоккупация Крыма, будем решать в первую очередь политико-дипломатическим и международно-правовым путем, укрепляя одновременно обороноспособность Украины и наши Вооруженные силы", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До решения проблем с безопасностью на Донбассе изменения в Конституцию не будут стоять в повестке дня, - Порошенко

Глава государства также назвал приоритетами на 2017 год обеспечение политических условий для реформ и восстановление экономики.




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безусловно.... единственно плохо что только сказал......
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Эко вас кацапов ватных плющит.
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долбоеб ты сраный, я как на вотчине харанта обитаю......
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Ну так поддержи президента Украины, правильные же вещи говорит. Делом показал что за 3 года интересов Украины не сдал. Так какого ты хрена его на ровном месте говном поливаешь? Или это традиция такая?
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за что ? за то что говорит ? попугай в клетке тоже говорит и что ? ты приезжай в Винницкую область и послушай народ, который жил за счет сахарной свеклы и сахзаводов и тогда будешь поддерживать своего харанта .....
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А если президентом Украины станет Медведчук, то народ в Винницкой области, станет жить лучше?
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йобань, мы пороха обсуждаем....а мертвечук твой может стать только указателем аллеи на погосте....
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Это не традиция . Это ЦЕНЗОР - убежище и заповедник зрадоботов. Их здесь любят и оберегают.
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та вата даже в выборах трампа участвовала...и чо это доказывает,где ты обитаешь?
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а ты у нас самый свидомый ? или если написал что кто то вата, автоматом стал патриотом ?
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Ну уж ты то вата 100% так как нормальный патриот Украины слово "свидомый" не будет использовать ни при каком раскладе.
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завали хлебало свое сраное........ экстрасенс ипучий.....
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Вот ты и спалился ,ватан Слово СВИДОМЫЙ ватные тролли любят употреблять.
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нет, это вы бакланы пороха, все в Украине перекрутили........Савченко следующий ваш прэзыдэнт.....
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Ватан,ты не на русвесне. За маты можешь и в бан полететь. Фильтруй базар.
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Из-за вас шоколадных троллей, Пороха ещё больше народ не любит.
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Он баба что-ли или фюрер кацапский чтобы его любить или не любить? Надо просто адекватно оценивать деятельность политика. Порошенко на своем месте, да, у него куча недостатков, мне лично не нравится то что он начал в последнее время концентрировать в своих руках слишком много власти. Но тем не менее, вариантов ему я не вижу. Твои предложения кто на его месте будет выполнять обязанности президента лучше?
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Типичный унылый ответ ,а где-ж мы возьмем ему замену, нас всего-то 42 миллиона в стране
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Ну так ваши варианты? Я жду, пока что никто еще не подсказал ни одной кандидатуры.
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.......да, у него куча недостатков, он начал в последнее время концентрировать в своих руках слишком много власти......
это ты мне писал что я харанта говном поливаю.......????????
тролляка ты запалился на ровном месте....
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Разве на деле как то по другому происходит? Россия это не ватикан где в армии 30 штыков.
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Ни с кем. Это он так на скандал вызывает, он без них жить не может.
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"У дороги стали ивы,
Низко голову склоня.
Я закрыл свои активы.
Отъе...тесь от меня!
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а чо в зале одни посконные кацапы с эрзянскими мордами? скажи свому ефрейтору ,шо он тупой
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не,физиогномист...я же их не выгоняю,а просто идентифицирую
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не раскачивайте лодку , Пэцю тошнит.....
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сильно не надо торопиться,в Украине и так федерастов и ватников полно .Пока пукин не сдохнет желательно конфликт заморозить по типу приднестровья. А самим властям поднимать уровень жизни в Украине, хотя гройсман, гондарева...... Про что я пишу ....
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Путину вроде 64 все диктаторы по истории почему то долгожители так что ещё лет 25 будет править. И где гарантия что следующий будет другой.
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Там скоро выплат по кредитам будет больше 3 млрд долларов в год.
Плюс потеряли рынок РФ и частично СНГ из-за закрытого транзита и АТО.
Плюс мировой экспорт падает, в первую очередь из-за наработающих законов.
И тут еще ЕС требует свободный рынок природных ресурсов и земли.

Кто в такой ситуации сделает рост экономики? Кто?
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пытался написать шота среднее между зрадой и мыадиннарот...
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ЛЮБІТЬ УКРАЇНУ
Сосюра Володимир Миколайович
Любіть Україну, як сонце, любіть,
як вітер, і трави, і води…
В годину щасливу і в радості мить,
любіть у годину негоди.

Любіть Україну у сні й наяву,
вишневу свою Україну,
красу її, вічно живу і нову,
і мову її солов'їну.

Між братніх народів, мов садом рясним,
сіяє вона над віками…
Любіть Україну всім серцем своїм
і всіми своїми ділами.

Для нас вона в світі єдина, одна
в просторів солодкому чарі…
Вона у зірках, і у вербах вона,
і в кожному серця ударі,

у квітці, в пташині, в електровогнях,
у пісні у кожній, у думі,
в дитячий усмішці, в дівочих очах
і в стягів багряному шумі…

Як та купина, що горить - не згора,
живе у стежках, у дібровах,
у зойках гудків, і у хвилях Дніпра,
і в хмарах отих пурпурових,

в грому канонад, що розвіяли в прах
чужинців в зелених мундирах,
в багнетах, що в тьмі пробивали нам шлях
до весен і світлих, і щирих.

Юначе! Хай буде для неї твій сміх,
і сльози, і все до загину…
Не можна любити народів других,
коли ти не любиш Вкраїну!..

Дівчино! Як небо її голубе,
люби її кожну хвилину.
Коханий любить не захоче тебе,
коли ти не любиш Вкраїну…

Любіть у труді, у коханні, у бою,
як пісню, що лине зорею…
Всім серцем любіть Україну свою -
і вічні ми будемо з нею!
Любіть Україну, як сонце, любіть,
Як вітер, і трави, і води,
В годину щасливу і в радості мить,
Любіть у годину негоди.

Любіть Україну у сні й наяву,
Вишневу свою Україну,
Красу її, вічно живу і нову,
І мову її солов'їну.

Без неї - ніщо ми, як порох і дим,
Розвіяний в полі вітрами...
Любіть Україну всім серцем своїм
І всіми своїми ділами.

Для нас вона в світі єдина, одна,
Як очі її ніжно-карі...
Вона - у зірках, і у вербах одна,
І в кожному серця ударі,

У квітці й пташині, в кривеньких тинах,
У пісні у кожній, у думі,
В дитячій усмішці, в дівочих очах
І в стягів багряному шумі...

Як та купина, що горить - не згора,
Живе у стежках, у дібровах,
У зойках гудків і у хвилях Дніпра,
У хмарах отих пурпурових.

В огні канонад, що на захід женуть
Чужинців в зелених мундирах,
В багнетах, що в тьмі пробивають нам путь
До весен, і світлих, і щирих.

Юначе! Хай буде для неї твій сміх,
І сльози, і все до загину...
Не можна любити народів других,
Коли ти не любиш Вкраїну.

Дівчино! Як небо її голубе,
Люби її кожну хвилину...
Коханий любить не захоче тебе,
Коли ти не любиш Вкраїну.

Любіть у труді, у коханні, в бою,
В цей час, як гудуть батареї...
Всім серцем любіть Україну свою,
І вічно ми будемо з нею.
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Именно поэтому, отдал приказ отвести тяжёлую технику с фронта. И запретил наступать и освобождать оккупированную часть Донбасса.
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ну,доказывать тебе ,что армия именно дисциплиной и выполнением приказов отличается от зрадомесов-то наверное бесперспективно...
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Хто замовляє антипрезидентську писанину? Кому це вигідно? Якщо такі розумні, то на наступні вибори виставить свою кандидатуру і покажіть, які ви «перці»
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Что-то вальцман в последнее время сильно раскудахтался. Значит сейчас начнут активно впаривать даунбасс на условиях путлера.
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а у него чо,условия есть?впарить могли в 2015 году...а теперь будем ждать,когда кончатся у хуйла и деньги и условия...счастливого ожидания,кацапырла
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Говорить - это хорошо .....но уже пора что то делать ....
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обратите внимание на словеса

" как возвращение Украины на Донбасс и Донбасса в Украину и деоккупация Крыма ... "

жи2 термин "деокупация" применяет только к крысму,
а дыру жи2 намерена впихнуть в Украину преступным путём

Николай М ( 21.01.2017 10:20) приводит слова политолога :
Внутренний конфликт. Во всех официальных документах Киева
ни разу не упоминается российская агрессия, - Басараб
. ==========
любая часть слова " окупований " (окупованих, ...ним, ... )
в текущей редакции закона 1680-18 ОТ-СУТ-СТВУ-ЕТ

.
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" «... украинская власть (я не политолог и могу называть вещи своими именами)
жи2 и гопота хочет реинтегрировать Донбасс в его нынешнем состоянии - с российскими военными, боевиками, жителями, обработанными кремлевской пропагандой.
Это абсолютно недопустимо, это преступление! » - убежден Басараб"
. =====================
жи2 и гопота совершает очередное масштабное преступление против Государства Украина:
принуждение граждан к сепаратизму

(20.01.17 13:15) http://censor.net.ua/news/424169/
" Пантелеев призвал киевлян, которые имеют факты злоупотреблений
при начислении за тепло, обращаться в столичную инспекцию по телефону (044) ... "
. ==============

чувствуете -- НЕлоялен к шакалу будешь платить коммуналку дох и больше

а те кто жиколадный анус вылижет доблеска и
убедит комиссию, что чел с плотвой и захерченкой АДИН НАРОТ

тем жи2 скостит "неправильные платёжки "
" ведь для всех без исключения киевлян должен действовать справедливый и понятный механизм начисления"
.
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в частности это означает, что на оккупированных территориях ВСЁ обеспечение :
пенсионное
социальные выплаты
водоснабжение
электроснабжение

ОБЕСПЕЧИВАЕТ ОККУПАНТ (согласно международных норм)

если территория НЕпризнана оккупированной --
то срашка луГандоны и прочая даунецкая шваль
раскрыв хайло претендует на обеспечение с подконтрольной территории

а Граждане Украины через тарифы, солидарный пенсионный фонд и социалку
СОДЕРЖАТ сепаратистскую нечисть дыры

ОБЕСПЕЧЕНИЕ дыры за счёт налогов с Граждан Украины
выполняют кивы черныши розенки лутковские ахметки
под жикаладовый звиздёжь поп`а
.
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У сруских лучшие в мире шлюшки- они ещё нарожают своей дерьмовой стране на новые Сталинграды и Чечни.
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В картинках то, что "самый лучший президент" готов нам впарить с особым статусом через Конституцию. Донецк сегодня.

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этих донецких и луганских маразматиков переселить бы на просторы параши.... и освободить землю Украины ....
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У Кривому Розі з яким показником виграв вибори Вілкул? Вот це місто теж переселить!
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"Для того, щоб громадяни жили безпечно, новий Президент повинен боронити країну від зовнішньої агресії. Не допустити в суспільстві чвар і провокацій на ґрунті мови, ідеології, релігії. Захистити кожну родину, місто, вулицю від насильства.
Пріоритетом стануть політична та дипломатична боротьба за повернення тимчасово окупованого Криму, збереження територіальної цілісності України, для чого глава держави повинен чути голос кожного регіону нашої соборної країни." - це ж саме що й сьогодні, Петро Олексійович обіцяв майже три роки тому.. Це цитата з розділу "Жити безпечно!" передвиборчої програми кандидата на посаду Президента України Порошенко П.О. "Жити по-новому!".
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от корыта эта тварь сама по-добру по-здорову не отойдёт
.
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Головний пріоритет - позбутись нинішніх "керманичів"................ а потім - виясниться що робити далі.........
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панове. выпьем за упокой товарища ЛЕНИНА ВЛАДИМИРА ИЛЬИЧА.это он разрушив российскую империю дал вам государственность.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Восстановление территориальной целостности Украины является нашим главным приоритетом", - Порошенко
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