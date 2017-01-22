 "Восстановление территориальной целостности Украины является нашим главным приоритетом", - Порошенко

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинские новости", об этом заявил Президент Петр Порошенко на торжествах по случаю Дня соборности.
"Восстановление территориальной целостности Украины является нашим главным приоритетом. Такие сложнейшие задачи, как возвращение Украины на Донбасс и Донбасса в Украину и деоккупация Крыма, будем решать в первую очередь политико-дипломатическим и международно-правовым путем, укрепляя одновременно обороноспособность Украины и наши Вооруженные силы", - сказал он.
Глава государства также назвал приоритетами на 2017 год обеспечение политических условий для реформ и восстановление экономики.
619 71
Материалы по теме: Оккупированные территории - Крым и Донбасс
Жебривский рассказал, что нужно для мирной деоккупации Донбасса(170)
"Обычная практика": Немецкий правопопулист съездил в оккупированный Крым за счет российского фонда(31)
Госпогранслужба обязана разработать механизмы быстрого и эффективного перекрытия границы с Россией, - Жебривский(70)
В случае открытой агрессии против Украины, мы будем вынуждены провести очередную волну мобилизации, - Полторак(166)
США устали не от Украины, а от Порошенко — нардеп(0)
Задержана чиновница из "ЛНР", которая пыталась оформить украинскую пенсию, - СБУ. ВИДЕО(41)
"Я поддерживаю позицию президента о том, что территории можно вернуть только политико-дипломатическим путем. Никакого военного пути тут быть не может", - Черныш(90)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
это ты мне писал что я харанта говном поливаю.......????????
тролляка ты запалился на ровном месте....
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Низко голову склоня.
Я закрыл свои активы.
Отъе...тесь от меня!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Плюс потеряли рынок РФ и частично СНГ из-за закрытого транзита и АТО.
Плюс мировой экспорт падает, в первую очередь из-за наработающих законов.
И тут еще ЕС требует свободный рынок природных ресурсов и земли.
Кто в такой ситуации сделает рост экономики? Кто?
Ответить
Ответить
Сосюра Володимир Миколайович
Любіть Україну, як сонце, любіть,
як вітер, і трави, і води…
В годину щасливу і в радості мить,
любіть у годину негоди.
Любіть Україну у сні й наяву,
вишневу свою Україну,
красу її, вічно живу і нову,
і мову її солов'їну.
Між братніх народів, мов садом рясним,
сіяє вона над віками…
Любіть Україну всім серцем своїм
і всіми своїми ділами.
Для нас вона в світі єдина, одна
в просторів солодкому чарі…
Вона у зірках, і у вербах вона,
і в кожному серця ударі,
у квітці, в пташині, в електровогнях,
у пісні у кожній, у думі,
в дитячий усмішці, в дівочих очах
і в стягів багряному шумі…
Як та купина, що горить - не згора,
живе у стежках, у дібровах,
у зойках гудків, і у хвилях Дніпра,
і в хмарах отих пурпурових,
в грому канонад, що розвіяли в прах
чужинців в зелених мундирах,
в багнетах, що в тьмі пробивали нам шлях
до весен і світлих, і щирих.
Юначе! Хай буде для неї твій сміх,
і сльози, і все до загину…
Не можна любити народів других,
коли ти не любиш Вкраїну!..
Дівчино! Як небо її голубе,
люби її кожну хвилину.
Коханий любить не захоче тебе,
коли ти не любиш Вкраїну…
Любіть у труді, у коханні, у бою,
як пісню, що лине зорею…
Всім серцем любіть Україну свою -
і вічні ми будемо з нею!
Любіть Україну, як сонце, любіть,
Як вітер, і трави, і води,
В годину щасливу і в радості мить,
Любіть у годину негоди.
Любіть Україну у сні й наяву,
Вишневу свою Україну,
Красу її, вічно живу і нову,
І мову її солов'їну.
Без неї - ніщо ми, як порох і дим,
Розвіяний в полі вітрами...
Любіть Україну всім серцем своїм
І всіми своїми ділами.
Для нас вона в світі єдина, одна,
Як очі її ніжно-карі...
Вона - у зірках, і у вербах одна,
І в кожному серця ударі,
У квітці й пташині, в кривеньких тинах,
У пісні у кожній, у думі,
В дитячій усмішці, в дівочих очах
І в стягів багряному шумі...
Як та купина, що горить - не згора,
Живе у стежках, у дібровах,
У зойках гудків і у хвилях Дніпра,
У хмарах отих пурпурових.
В огні канонад, що на захід женуть
Чужинців в зелених мундирах,
В багнетах, що в тьмі пробивають нам путь
До весен, і світлих, і щирих.
Юначе! Хай буде для неї твій сміх,
І сльози, і все до загину...
Не можна любити народів других,
Коли ти не любиш Вкраїну.
Дівчино! Як небо її голубе,
Люби її кожну хвилину...
Коханий любить не захоче тебе,
Коли ти не любиш Вкраїну.
Любіть у труді, у коханні, в бою,
В цей час, як гудуть батареї...
Всім серцем любіть Україну свою,
І вічно ми будемо з нею.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
" как возвращение Украины на Донбасс и Донбасса в Украину и деоккупация Крыма ... "
жи2 термин "деокупация" применяет только к крысму,
а дыру жи2 намерена впихнуть в Украину преступным путём
Николай М ( 21.01.2017 10:20) приводит слова политолога :
Внутренний конфликт. Во всех официальных документах Киева
ни разу не упоминается российская агрессия, - Басараб
. ==========
любая часть слова " окупований " (окупованих, ...ним, ... )
в текущей редакции закона 1680-18 ОТ-СУТ-СТВУ-ЕТ
.
Ответить
украинская власть(я не политолог и могу называть вещи своими именами)
жи2 и гопота хочет реинтегрировать Донбасс в его нынешнем состоянии - с российскими военными, боевиками, жителями, обработанными кремлевской пропагандой.
Это абсолютно недопустимо, это преступление! » - убежден Басараб"
. =====================
жи2 и гопота совершает очередное масштабное преступление против Государства Украина:
принуждение граждан к сепаратизму
(20.01.17 13:15) http://censor.net.ua/news/424169/
" Пантелеев призвал киевлян, которые имеют факты злоупотреблений
при начислении за тепло, обращаться в столичную инспекцию по телефону (044) ... "
. ==============
чувствуете -- НЕлоялен к шакалу будешь платить коммуналку дох и больше
а те кто жиколадный анус вылижет доблеска и
убедит комиссию, что чел с плотвой и захерченкой АДИН НАРОТ
тем жи2 скостит "неправильные платёжки "
" ведь для всех без исключения
киевляндолжен действовать справедливый ипонятный механизм начисления"
.
Ответить
пенсионное
социальные выплаты
водоснабжение
электроснабжение
ОБЕСПЕЧИВАЕТ ОККУПАНТ (согласно международных норм)
если территория НЕпризнана оккупированной --
то срашка луГандоны и прочая даунецкая шваль
раскрыв хайло претендует на обеспечение с подконтрольной территории
а Граждане Украины через тарифы, солидарный пенсионный фонд и социалку
СОДЕРЖАТ сепаратистскую нечисть дыры
ОБЕСПЕЧЕНИЕ дыры за счёт налогов с Граждан Украины
выполняют кивы черныши розенки лутковские ахметки
под жикаладовый звиздёжь поп`а
.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Пріоритетом стануть політична та дипломатична боротьба за повернення тимчасово окупованого Криму, збереження територіальної цілісності України, для чого глава держави повинен чути голос кожного регіону нашої соборної країни." - це ж саме що й сьогодні, Петро Олексійович обіцяв майже три роки тому.. Це цитата з розділу "Жити безпечно!" передвиборчої програми кандидата на посаду Президента України Порошенко П.О. "Жити по-новому!".
Ответить
.
Ответить
Ответить
Порошенко-Українська окупація тимчасова
Ответить
Ответить
Ответить