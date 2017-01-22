 МВД России хочет брать отпечатки пальцев у всех въезжающих иностранцев

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила начальник главного управления по вопросам миграции МВД РФ Ольга Кириллова в эфире телеканала "Россия 24".
"Сейчас прорабатываются изменения. В том числе мы говорим о том, что, наверное, пора всех въезжающих дактилоскопировать, создавать базу. Не только трудовых мигрантов, но и всех въезжающих", - сказала она.
Читайте на "Цензор.НЕТ": 40% украинских трудовых мигрантов работают в России, - "Зеркало недели"
Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин наделил Росгвардию правом снимать отпечатки пальцев у жителей России.
1261 41
Полная отмена старых санитарных норм cделала невозможным любой экологический контроль в Украине, - экоактивист Виктор Гайдуков(51)
В Одессе двое злоумышленников избили и ограбили таможенного эксперта миссии ЕС из Германии(35)
"Ситуация на КПВВ становится все хуже и хуже", - представитель ООН Минбашиев(51)
Одесские медики помогали иностранцам легализоваться посредством фиктивных браков. ФОТО+ВИДЕО(14)
Путин запретит мессенджеры. Взлом через Украину! ВИДЕО(8)
Савченко летела в Москву через Беларусь, чтобы не проходить контроль в РФ, - сестра(163)
Гройсман выступил за введение электронных виз для иностранцев(74)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
А туда,особенно сейчас,в хуйлостан из Украины только такие и едут.
Эти,сцуко,поедут даже если хуйло им на лбу клеймо как въездную визу выжигать будет.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
https://twitter.com/apiontkovsky
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Мало террористов оттуда едет?
Что за идиотизм,где визы?где отпечатки?где государственная политика?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Закрывайте границы! В обе стороны.
И наслаждайтесь своим вЯличием...
Ответить
Вон Малайзия берет прямо на границе и никого это не напрягает, приложил 2 пальца и через 5 секунд свободен.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить