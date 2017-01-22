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 МВД России хочет брать отпечатки пальцев у всех въезжающих иностранцев

Министерство внутренних дел (МВД) России предлагает снимать отпечатки пальцев у всех иностранцев, въезжающих в страну.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила начальник главного управления по вопросам миграции МВД РФ Ольга Кириллова в эфире телеканала "Россия 24".

"Сейчас прорабатываются изменения. В том числе мы говорим о том, что, наверное, пора всех въезжающих дактилоскопировать, создавать базу. Не только трудовых мигрантов, но и всех въезжающих", - сказала она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 40% украинских трудовых мигрантов работают в России, - "Зеркало недели"

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин наделил Росгвардию правом снимать отпечатки пальцев у жителей России.
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Может хоть тогда украинцы перестанут ездить в хуйлостан .
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хер там.соседка перед новым годом приезжала так еще хвалит их как они хорошо живут
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снятие отпечатков пальцев - это хотьт маленькое , но унижение - и оно отталкивает - ведь это похоже на клеймение скота.
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Вот вот.. а ещё пусть ставят на лоб клеймо "ХОХОЛ"... ...
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Когда куда то едешь, получаешь визу, завсегда берут отпечатки пальцев.Не было бы терроризма , бандитов наверное этого бы не делали.Ну, а под эту дудочку и других, типо инакомыслящих,нежелательных и т.д.Время такое наступило, что безопасность без этого не обходится.
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Vsem rossijanam zdat ekzameny po jazyku,istorii i zakonodatelstvu vmeste opechatkami.kto ne zdal tomu chemodan ,vokzal i zemljaki.
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ведь это похоже на клеймение скота. (с)

А туда,особенно сейчас,в хуйлостан из Украины только такие и едут.
Эти,сцуко,поедут даже если хуйло им на лбу клеймо как въездную визу выжигать будет.
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Ну, мы т оже , в основном , неплохо живем. Братик с семьей большой тама живет, не жалуется. Вообще, говорят , там хорошо , где нас нет.
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тихо, забанят, в россии все уже пьют боярышник и валяются в снегу. Эт как у россиян что у всех украинцев -20 в квартирах, не порть иллюзии местной гоп-компании.
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а вернулось то нахрена, если все там так клево? Вот у меня знакомая, которая хвалит Италию, обратно возвращаться не собирается!?
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Ставьте им ещё и клеймо на лбу,мы тоже должны знать,какие суки туда постоянно мотаются.
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МВД России хочет брать отпечатки пальцев у всех въезжающих иностранцев и месяц держать в карантине ...
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А почему Украина не берет отпечатки у россиян?
Мало террористов оттуда едет?
Что за идиотизм,где визы?где отпечатки?где государственная политика?
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Большинство нормальных людей перестанут ездить в путиснкую рф, а марин ле пен и ей подобные пусть сдают отпечатки ... :*-) ...
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Сейчас все висяки будут на украинцев вешать,типа ваши отпечатки совпали с преступниками
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следующий шаг - вживление чипов под кожный покров задницы
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Зачем вам чип если у вас уже есть смартфон.
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Зачем эти полумеры?
Закрывайте границы! В обе стороны.

И наслаждайтесь своим вЯличием...
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Так ЕС давно берет, США тоже.
Вон Малайзия берет прямо на границе и никого это не напрягает, приложил 2 пальца и через 5 секунд свободен.
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Интересно, хоть один человек в здравом рассудке предоставит свои отпечатки пальцев кацапам, понимая, что лишнехромосомные при необходимости не погнушаются использовать их при фабрикации какого-нибудь фейка-провокации?
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Имеют право, европа делает так же , арабы берут фото сетчатки глаза. Вопрос в другом, почему мы не берем отпечатки кацапов?
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А мы с них не только отпечатки, еще и кровь будем "точить" на ДНК!
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Зачем?Дактилоскопия, насколько знаю,гораздо дешевле обходится государству,нежели анализы по ДНК. Лишняя трата денег. Просто ввести визовый режим и всё. И пусть желающие вьехать расеяне обьясняются работникам посольств нафиг они в Украину едут.
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