 Порошенко наградил орденом Свободы председателя Меджлиса Чубарова

Президент Петр Порошенко наградил орденом Свободы председателя Меджлиса крымскотатарского народа, депутата Верховной Рады ("Блок Петра Порошенко") Рефата Чубарова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 Украина.
Награда была вручена Чубарову на торжественном мероприятии по случаю Дня соборности.
Как отметил Президент, награда присвоена Чубарову за весомый личный вклад в развитие государственного строительства, социально-экономическое, научно-техническое и культурно-образовательное развитие страны, консолидацию украинского общества и многолетний труд.
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За что орден Свободы?
За то,что многотысячный татарский митинг в 2014 распустил по домам и на следующий день зезеные гуманойды заняли советминистра Крыма?
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Ведь он на большее не способен.
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21.01.2017 08:00 «Агро Перспектива» (г. Киев) - Экспорт соломы в декабре увеличился до 20 тонн, против 11 тонн в ноябре. Об этом сообщила Государственная фискальная служба. В 2016 году экспорт соломы составил 714 тонн.
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При попытке захвата врагами, Владимир Павлович принял решение взорвать себя, в результате чего получил тяжелые ранения".- Как вы получили ранение?- Подорвался на мине. Не буду скрывать, что оказался в поле не просто так - был на боевом задании. - Это случилось ночью на поле возле Луганского аэропорта, - уточняет Владимир. - Там, как известно, шли ожесточенные бои и территория вокруг заминирована. Зацепившись правой ногой за растяжку, я услышал хлопок и понял, что нужно бежать. Не успел. В момент взрыва инстинктивно пытался закрыть себя руками… Когда очнулся, понял, что лежу в поле и ничего не вижу. И не потому, что на улице глубокая ночь. Я полностью ослеп. Чувствовал, как истекаю кровью, и думал, что вот-вот умру. Перевернулся на спину и пролежал так, наверное, минут тридцать. Но смерть не наступала, я все еще был в сознании
Источник: http://censor.net.ua/p424363
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может Петя и прав
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Экспорт соломы составил 20 тонн в декабре
Это ты про экспорт из РФ в КНДР?
так соломка российская гниловата
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Не заглядывая вдаль,
Так скажу: "Зачем мне орден,
Я согласен на медаль!"
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А процедуру награждения проводил Калинин.
"И знают на селе, что лично сам Калинин ей
вручил медаль в Кремле...".
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