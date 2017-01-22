 Порошенко наградил орденом Свободы председателя Меджлиса Чубарова

Президент Петр Порошенко наградил орденом Свободы председателя Меджлиса крымскотатарского народа, депутата Верховной Рады ("Блок Петра Порошенко") Рефата Чубарова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 Украина.

Награда была вручена Чубарову на торжественном мероприятии по случаю Дня соборности.

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Как отметил Президент, награда присвоена Чубарову за весомый личный вклад в развитие государственного строительства, социально-экономическое, научно-техническое и культурно-образовательное развитие страны, консолидацию украинского общества и многолетний труд.