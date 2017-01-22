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Все про:оборона (823) Порошенко (10458) СНБО (3079)

 "На днях состоится заседание СНБО по вопросам оборонного заказа на 2017 год", - Порошенко

В ближайшее время состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), на котором будет рассматриваться вопрос оборонного заказа на 2017 год.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко на торжествах по случаю Дня соборности Украины в Киеве.

"На днях состоится заседание СНБО по вопросам оборонного заказа на 2017 год", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СНБО поддержал проект госпрограммы развития ВСУ до 2020 года

Напомним, ранее Президент Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны "О совершенствовании мер обеспечения защиты объектов критической инфраструктуры".





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Прозвучало прізвище Порошенка.

Фас! За Дамбасс, за Юлю!
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С дивана пальчиком грозишь ? Ты исчо ножками потопай
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почему минстець набирает к себе таких откровенных жлобов ?
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Починаю топати. Тепер не ображайся. Випросив.
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Топай ...топай. Исчо башкой об клаву уепись
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Жители Украины - самый культурный народ в мире. Их заветная мечта: посмотреть "Лебединое озеро" по всем федеральным каналам России!

https://www.youtube.com/watch?v=eIikm2I4LWc
https://www.youtube.com/watch?v=Cl8nQsqrYoo
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ПОСТРОІМ ФЛОТІЛІЇ з катєров ЛЄНІНСКОЙ КУЗНІ в каждом озєрє , ставку , рєчушкє....
Даєш краснознамєний ГНІЛОРЄЧІНСКІЙ ФЛОТ....
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А кузня налоги не платит ? Рабочим зарплату тоже ? В чем проблема ?
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а БЮДЖЕТ У НАС величиною в бюджет США ?
Армія забезпечиа ВСИМ НЕОБХІДНИМ ? медицина , освіта НІ В ЧОМ НЄ НУЖДАЮТСЯ ?
Пенсіонери , студенти , держслужбовці , ВІЙСЬКОВІ живуть як у РОШЕНА ЗА ПАЗУХОЮ ?
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А также нахерячим картонных броневиков конторы "Богдан" и модернизируем калаша на предприятии пашинского по цена джавилина
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Экономия в Украине будет караться законом - Богуцкая

Помните, я вам как-то говорила, что опыт, сын ошибок чудных, готовит нам подлянку в очередной раз? Имею ввиду опыт общения с кабмином.
О чем я? А вот, о чем!
Где-то месяца 3-4 назад я писала о том, что установила счетчик на тепло, т.к. не хочу платить больше, чем споживаю. И тогда же я написала, что Вова Г -хитер, как лис и может и налог на счетчики ввести, если увидит, что мы стали слишком самостоятельными и независимыми. Если не получится мытьем, так катаньем найдет лазейку, чтобы выцыганить у народа залежалую в результате адской экономии копейку. Может, конечно, и не лично Вова, а кто-то из вице- Вов, или какой-то очередной министр палева и энергетики, засучивший рукава для реформ, такое чудит, но вот вам конкретика.
Уже третий месяц тепломережа присылает мне счет на оплату тепла по квадратным метрам. Разница между счетчиком и метрами где-то 50%. Т.е., по счетчику я должна платить намного меньше.

Позавчера консьержка передала мне счет с тепломережи. Опять счет на кв метры, а не по счетчику, но к счету прикреплено предупреждение:
"Шановні споживачі! ВРКП "Вишгородтепломережа" доводить до вашого відома, що відключення опалення мешканцями, які мають квартирні лічильники теплової енергії, призводить до зниження температури, та підвищення тарифу в сусідних з ними квартирах, так як міжквартирні перегородкі не мають теплової ізоляції. Наприклад, квартира, яка перекрила опалення, має температуру в приміщенні 16-18 град С, і тариф складає біля 5 грн/ м кв, а сусіди, які опалюють свою квартиру, та квартиру сусіда, мають тариф в районі 30 грн/ м кв. Нагадуємо вам, що система опалення багатоквартирного будинку- це спільна власність всіх мешканців будинку. Без згоди всіх власників, заборонено робити якісь втручання в систему опалення. Крім того, систему опалення спроектовано з урахуванням того, що всі квартири опалюються. В іншому випадку, підтримувати нормальний температурний режим в квартирах неможливо."

Вы поняли?
У меня в квартире жарко. Ночью мы спим с открытыми окнами, даже при темпрературе -10. Т.е. на улице- мороз, у нас- жарко и я открываю окна. Чтобы в комнате было комфортно с закрытыми окнами, и чтобы счетчик был эффективен, я установила на батареи регуляторы тепла. Кстати говоря, еще в прошлом году ЖЭК раздавал их бесплатно и настаивал на том, что тепло экономить нужно. Теперь оказывается, что когда я создаю комфортную температуру в квартире и рассчитываю, что буду платить меньше, я обкрадываю моих соседей, у которых нет счетчика и которым назначены субсидии.
Вот теперь я прихожу к логическому завершению поста: Экономия в Украине будет караться законом!
Ибо нефиг!!!

Liza BOGUTSKAYA
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Богуцкая по крыму видно заскучала ?
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если вы указали . что в вашей квартире на законном основании установлен счетчик тепла то предупредите вашу вышгородскую теплосеть , в письменном виде с уведомлением, что вы отказыветесь оплачивать выставленый вам счет по тарифу за квадратные метры попросите сделать перерасчет согласно показаниям установленного в вашей квартире счетчика . и предупредите что вы подаете на них в суд за неправомерные действия ... . думаю, потеря тепла вне вашей квартиры ложится на вашу теплосеть . а не на жильцов
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да кто там поставил счетчик на квартиру? я тебя умоляю. очередной вброс
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Якось дивно - вже майже місяць 2017 року пройдено, а заказ на 2017 рік тільки будуть розглядати..І це під час війни..
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Должны были в 00.15 01.01 2017 рассмотреть потому,что лёнчику из Днепра невтерпеж ? Срачка напала ?
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Срачка - це в тебе.. Давай , почекаємо до травня, куди спішити..В Петра Олексійовича не срачка - в нього хронічний запор..
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они благодаря вот этим вместо параши у кормушки сейчас
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Оператор Киевстар отключил от связи Мариуполь и еще с десяток прифронтовых городов Донбасса. Включая и интернет.
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две минуты назад разговаривал с Мариуполем связь хорошая!
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это не ольгинец а распостронитель хаоса...!
нет связи... не работает интернет... что там осталось- телеграф и водочные магазины!
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Интересно . Новое вооружение как танки и бронетранспортеры будут на конец поставляться на фронт ? Рекомендую начать это делать . Наши союзники после выборов могут спросить об этом . Будет не красиво .
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Троллей минстеця очень легко распознать, они никогда не пишут в защиту Украины, все их посты исключительно против Юльки и они всегда боготворят Порошенко,и всё это за деньги народа...
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почему! я пишу в основном про уйло и пацаков... ..!
значит я "работаю" на полторы ставки... надо попросить добавку к зарплате! !
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спеасибо тебе что ты просветил -..(они никогда не пишут в защиту Украины, все их посты исключительно против Юльки и они всегда боготворят Порошенко,и всё это за деньги народа... )- а то нас бедных тролей минстеця везде пытаются ущемить..!
хоть на ЦН узнаем кто мы... о чем нам надо писать...и сколько нам положено получать.. !
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Гидко навіть заходити в новинами про Порошенко. Ви коли небудь схаменетеся, українці? Хоч у День Соборності?

Чи історія дурнів нічому не вчить?
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и что интересно... даже не читают текст... а сразу спешат "нагадить"...!
и причем наперегонки друг перед другом!
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так это обычное явление для наших людей, или ты не знал что у нас на протяжении 25 лет люди свои голоса продавали за пачку гречки,или ты не знал что на юго-востоке страны было куча людей которые честно говоря и украинцами себяч не считали,а теперь и подавно,так что это само собой обычное дело увы
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не интересен это ихний бред уже если честно,даже не опускаясь вниз к коментариям я уже могу предугадать какой тип зрады можно будет увидеть под новостью исходя из названия
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но основная-липецкий заваодик...!
после новости о закрытии его в апреле месяце...-всплывает крымский судостроительный...
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странно... а я слышал от зрадодрочеров что где то в Рязани строиться новая фабрика Рошена
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ты этот вопрос задай здесь...-
http://censor.net.ua/forum/853207/veterani_tsn_dnayimosya_/sortby/tree/order/desc/page/23#comments

там тебе и ответят... и пошлют... и жалобк накатают... !
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свято место пусто не бывает...-
как же им без "цели"... :D
если его нет и не может быть... они какой нибудь фейк вознесут до небес!
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Почему вы так болезнено реагируете на критику в адрес Порошенко,это ведь естественно для любой страны критиковать свою власть ,просто удивительно что вы видите в нем только хорошее, это ведет к тяжелым последствиям в любой стране.
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Жодного слова критики на гілці не побачив.
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Я всегда власть критикую ,и не важно кто у власти, это необходимость,чтоб не дремали.
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Між критикою, критиканством і кретинізмом немає нічого спільного.
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Про це і сказав-критикани та кретини цим і займаються.
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да кто видит только хорошое то? просто когда заходишь под любую новость с Порошенком и видишь откровенное однотипное говноизливание которые повторяеться со дня на день уже 3 года,и оно кстати идентично тому дерьму которое можна прочитать на разных русских ресурсах об Порошенке что наталкивает на мысль что все это делаеться не просто так,я тоже не восхищен деяствями Порошенка но если я вижу как козломордые пытаються гадить и им не нравиться в каком направлении двигаеться Украина то я буду защищать лучше порошенка чем козломордых выкидышей
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Полностью согласен с Вами, но когда за любую критику власти сразу идут оскорбления и обвинения в кремлизме и путинизме, согласитесь,это вызывает ещё большую нелюбовь к Порошенко.
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есть конструктивная критика который ой как вкрайне мало,и есть тупые высеры типа Порошенко чоколядный офшорник липецкий он все украл все на майдан,на такие по большому счету люди и реагируют оскорблениями потому что понимают кто за этим всем стоит.
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Согласен, Порошенко не имеет офшоров, он не владелец липецкой фабрики и не торгует шоколадом в стане врага и победил коррупцию, так нормально ?
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Критика1 - розгляд і оцінка когось чи чогось, із метою виявлення та усунення вад, хиб[1][2][3].
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Такого еще не было. Порохоботы дискуссию затеяли, какие нехорошие украинцы, не любят шоколадного барыгу.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"На днях состоится заседание СНБО по вопросам оборонного заказа на 2017 год", - Порошенко
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