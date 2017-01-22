 "На днях состоится заседание СНБО по вопросам оборонного заказа на 2017 год", - Порошенко

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко на торжествах по случаю Дня соборности Украины в Киеве.
"На днях состоится заседание СНБО по вопросам оборонного заказа на 2017 год", - сказал он.
Напомним, ранее Президент Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны "О совершенствовании мер обеспечения защиты объектов критической инфраструктуры".
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Фас! За Дамбасс, за Юлю!
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https://www.youtube.com/watch?v=eIikm2I4LWc
https://www.youtube.com/watch?v=Cl8nQsqrYoo
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Даєш краснознамєний ГНІЛОРЄЧІНСКІЙ ФЛОТ....
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Армія забезпечиа ВСИМ НЕОБХІДНИМ ? медицина , освіта НІ В ЧОМ НЄ НУЖДАЮТСЯ ?
Пенсіонери , студенти , держслужбовці , ВІЙСЬКОВІ живуть як у РОШЕНА ЗА ПАЗУХОЮ ?
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Помните, я вам как-то говорила, что опыт, сын ошибок чудных, готовит нам подлянку в очередной раз? Имею ввиду опыт общения с кабмином.
О чем я? А вот, о чем!
Где-то месяца 3-4 назад я писала о том, что установила счетчик на тепло, т.к. не хочу платить больше, чем споживаю. И тогда же я написала, что Вова Г -хитер, как лис и может и налог на счетчики ввести, если увидит, что мы стали слишком самостоятельными и независимыми. Если не получится мытьем, так катаньем найдет лазейку, чтобы выцыганить у народа залежалую в результате адской экономии копейку. Может, конечно, и не лично Вова, а кто-то из вице- Вов, или какой-то очередной министр палева и энергетики, засучивший рукава для реформ, такое чудит, но вот вам конкретика.
Уже третий месяц тепломережа присылает мне счет на оплату тепла по квадратным метрам. Разница между счетчиком и метрами где-то 50%. Т.е., по счетчику я должна платить намного меньше.
Позавчера консьержка передала мне счет с тепломережи. Опять счет на кв метры, а не по счетчику, но к счету прикреплено предупреждение:
"Шановні споживачі! ВРКП "Вишгородтепломережа" доводить до вашого відома, що відключення опалення мешканцями, які мають квартирні лічильники теплової енергії, призводить до зниження температури, та підвищення тарифу в сусідних з ними квартирах, так як міжквартирні перегородкі не мають теплової ізоляції. Наприклад, квартира, яка перекрила опалення, має температуру в приміщенні 16-18 град С, і тариф складає біля 5 грн/ м кв, а сусіди, які опалюють свою квартиру, та квартиру сусіда, мають тариф в районі 30 грн/ м кв. Нагадуємо вам, що система опалення багатоквартирного будинку- це спільна власність всіх мешканців будинку. Без згоди всіх власників, заборонено робити якісь втручання в систему опалення. Крім того, систему опалення спроектовано з урахуванням того, що всі квартири опалюються. В іншому випадку, підтримувати нормальний температурний режим в квартирах неможливо."
Вы поняли?
У меня в квартире жарко. Ночью мы спим с открытыми окнами, даже при темпрературе -10. Т.е. на улице- мороз, у нас- жарко и я открываю окна. Чтобы в комнате было комфортно с закрытыми окнами, и чтобы счетчик был эффективен, я установила на батареи регуляторы тепла. Кстати говоря, еще в прошлом году ЖЭК раздавал их бесплатно и настаивал на том, что тепло экономить нужно. Теперь оказывается, что когда я создаю комфортную температуру в квартире и рассчитываю, что буду платить меньше, я обкрадываю моих соседей, у которых нет счетчика и которым назначены субсидии.
Вот теперь я прихожу к логическому завершению поста: Экономия в Украине будет караться законом!
Ибо нефиг!!!
Liza BOGUTSKAYA
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нет связи... не работает интернет... что там осталось- телеграф и водочные магазины!
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значит я "работаю" на полторы ставки... надо попросить добавку к зарплате! !
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хоть на ЦН узнаем кто мы... о чем нам надо писать...и сколько нам положено получать.. !
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Чи історія дурнів нічому не вчить?
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и причем наперегонки друг перед другом!
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после новости о закрытии его в апреле месяце...-всплывает крымский судостроительный...
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http://censor.net.ua/forum/853207/veterani_tsn_dnayimosya_/sortby/tree/order/desc/page/23#comments
там тебе и ответят... и пошлют... и жалобк накатают... !
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как же им без "цели"... :D
если его нет и не может быть... они какой нибудь фейк вознесут до небес!
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