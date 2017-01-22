 До решения проблем с безопасностью на Донбассе изменения в Конституцию не будут стоять в повестке дня, - Порошенко

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил Президент Петр Порошенко на торжествах по случаю Дня соборности Украины в Киеве.
"Мы соблюдаем Минские соглашения, как бы тяжело это нам ни давалось, что и позволило нашей дипломатии выиграть нелегкую борьбу за продление санкций всего мира против России", - сказал он.
"Более того, в нелегком диалоге убедили наших западных союзников в том, что любым шагам по политическому урегулированию должен предшествовать очевидный и неоспоримый прогресс в вопросах безопасности", - подчеркнул глава государства.
"До решения этих проблем в повестке дня не стоят и не будут стоять политические вопросы, в том числе это касается и изменений в Конституцию", - подчеркнул Порошенко.
Напомним, Минские соглашения были подписаны 12 февраля 2015 года.
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Стаття 1. Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава.
Стаття 2. Суверенітет України поширюється на всю її територію.
Україна є унітарною державою.
Територія України в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканною.
Нагадую президенту,про всяк випадок,щоб про "особливі статуси" ниття не було...
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пріорітети в нього не ДЕРЖАВА УКРАЇНА, а територія ДЕ ЦІ ПОЦИ можуть пастися....
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https://www.youtube.com/watch?v=eIikm2I4LWc
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Главное в его словах,что меняить Конституцию с внесением туда особого статуса лугандону,он не отказывается.А понятие "безопасность" это как дышло-как "наши лартнёры" и слепогухое ОБСЕ его понимают уже ясно.
Надо раз и навсегда закрыть тему изменения Конституции в угоду кому-либо.Никаких особых статусов никому и никогда быть не должно
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Вірю.
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та ты шо порохобот?плохо стараешься не дадут конфетку
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Ну як же так можна! Ви ж наче не дурні, а так ведетесь.
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Якось ситуація подібніша до нашої, на відміну від амперії..
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А це:
1. Припинення вогню повне.
2. Звільнення всіх заручників.
3. Виведення рос. військ та техніки.
4. Передача кордону під контроль спочатку ОБСЄ, а потім і українських прикордонників
І тільки потім, Україна почне думати про політичну частину!
Ми бачимо, що по мірі посилення армії наші умови стають все жорсткішими.
Слід констатувати, що Пупка провели. Він повівся на Мінськ вважаючи, що зможе досягти своєї мети без великої війни. 2 роки його водили за ніс, а тепер, коли ми маємо боєздатну армію у 250тис і можемо оголосивши мобілізвцію за місяць збільнити її до 1-1,5млн. воювати він уже не наважиться, а виконання наших вимог означає здачу кацапами лугандону. Звичайно, їм може і нададуть якісь віртуальні "особливі статуси" щоб формально виконати свою частину, але реально це буде ще кілька звичайних районів України.
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Какие изменения в Конституцию, о чем оно блеет???
Особый статус лугандону? Оно не понимает, что это приведет к развалу страны?
Скорей тебя турнут в Хайфу, если конечно быстро бегаешь, барыга продажная.
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Чому?
Бо думати про "статуси" почнемо лиш ПІСЛЯ виведення рос. військ та передачі кордону ОБСЄ "а потім і українським прикордонникам" (с).
Firschtein?
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9. Восстановление полного контроля над государственной границей со стороны правительства Украины во всей зоне конфликта, которое должно начаться в первый день после местных выборов и завершиться после всеобъемлющего политического урегулирования (местные выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на основании Закона Украины и конституционная реформа) к концу 2015 года при условии выполнения пункта 11 - в консультациях и по согласованию с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей в рамках Трехсторонней Контактной группы.
10. Вывод всех иностранных вооруженных формирований, военной техники, а также наемников с территории Украины под наблюдением ОБСЕ. Разоружение всех незаконных групп.
11. Проведение конституционной реформы на Украине со вступлением в силу к концу 2015 года новой конституции, предполагающей в качестве ключевого элемента децентрализацию (с учетом особенностей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, согласованных с представителями этих районов), а также принятие постоянного законодательства об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей в соответствии с мерами, указанными в примечании 1, до конца 2015 года.
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Стецько, ты хоть статью читаешь со словами сонцесяйного или тебе хватает только утреннего намаза на пальтрет?
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