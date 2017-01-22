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Все про:безопасность (499) Конституция (1938) Порошенко (10458) Донбасс (11987) минские соглашения (1828)

 До решения проблем с безопасностью на Донбассе изменения в Конституцию не будут стоять в повестке дня, - Порошенко

Украина выполнит требования Минских соглашений по внесению изменений в Конституцию только после того, как на Донбассе будет обеспечена безопасность.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил Президент Петр Порошенко на торжествах по случаю Дня соборности Украины в Киеве.

"Мы соблюдаем Минские соглашения, как бы тяжело это нам ни давалось, что и позволило нашей дипломатии выиграть нелегкую борьбу за продление санкций всего мира против России", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Мы не являемся страной, которая должна имплементировать Минские соглашения", - Песков

"Более того, в нелегком диалоге убедили наших западных союзников в том, что любым шагам по политическому урегулированию должен предшествовать очевидный и неоспоримый прогресс в вопросах безопасности", - подчеркнул глава государства.

"До решения этих проблем в повестке дня не стоят и не будут стоять политические вопросы, в том числе это касается и изменений в Конституцию", - подчеркнул Порошенко.

Напомним, Минские соглашения были подписаны 12 февраля 2015 года.


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Конституція України


Стаття 1. Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава.
Стаття 2. Суверенітет України поширюється на всю її територію.
Україна є унітарною державою.
Територія України в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканною.
Нагадую президенту,про всяк випадок,щоб про "особливі статуси" ниття не було...
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ну дык поэтому и хотят внести в конституцию...да еще одновременно с децентрализацией
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а він може не БРЕХАТИ ?
пріорітети в нього не ДЕРЖАВА УКРАЇНА, а територія ДЕ ЦІ ПОЦИ можуть пастися....
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Основное отличие русского патриота от американского состоит в том, что русский ненавидит Америку, а американцу на Россию глубоко плевать.

https://www.youtube.com/watch?v=eIikm2I4LWc
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Украина выполнит требования Минских соглашений по внесению изменений в Конституцию только после того, как на Донбассе будет обеспечена безопасность.(с)

Главное в его словах,что меняить Конституцию с внесением туда особого статуса лугандону,он не отказывается.А понятие "безопасность" это как дышло-как "наши лартнёры" и слепогухое ОБСЕ его понимают уже ясно.
Надо раз и навсегда закрыть тему изменения Конституции в угоду кому-либо.Никаких особых статусов никому и никогда быть не должно
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"Главное в его словах,что меняить Конституцию с внесением туда особого статуса лугандону,он не отказывается"--так это в минских прописано, а "альтернативы минским соглашениям нет"
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хоть педофил к вам не внедрен - такое же никчемное дерьмо,как и весь ваш народец
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Кацап викладає картинку з кацапського сайту.
Вірю.
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та ты шо порохобот?плохо стараешься не дадут конфетку
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О, косаб пробился через чебурнет? Или это главный ольгинец?
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ШАС по проводам тебя, кацапура, за писку выдерну и глаз на ОПУ натяну!
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ты любишь дергать за письку? тогда смокчи у олега может он тебя проктит в тайланд
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а может там женщина?)))ну тогда все, как надо)))
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а ссылка есть на саму статью?а то так фейки и клепаются)))
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Особый статус лугандона таки будет закреплен в Конституции?
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Він вже має особливий статус зачумленої території. Так і буде записано.
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Оно к тому тихонько подводит, проснемся - бац! лугандон уже в Украине, а мы пашем на его восстановление, аки рабы на галерах.
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если выполнять минск полностью, то будет
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У господина ....резидента Украины и его команды очень серьёзные ошибки и просчёты в управлении государством это и его преступная нерешительность в освобождении оккупированных российскими оккупантами суверенных территорий Украины, также полное отсутствие борьбы с коррупцией, а покровительство ей. А какие то его непонятные закулисные заигрывания с страной агрессором с лютым врагом фашистской Россией, и с её холуями бандитами- сепаратистами на Донбассе. Эти пророссийские бандитские формирования сепаратистов которые воюют против суверенитета и территориальной целостности Украины и они нашему харанту почему то стали ближе ( особый бандитский статус Донбасса) чем украинские батальоны героев -патриотов которые умирают но сражаются с этими бандитами за святое за территориальную целостность и суверенитет Украины, которые убивают эти любимые харантом бандиты. А что напихать в свою власть: воров, рыгоАналов, взяточников, пророссийских бандитов это что реформы и люстрация ...И ещё есть очень много других ошибок в действиях ...резидента Порошенко как президента. Что же Украинский народ ( 3 Майдан) очень настойчиво укажет на ошибки Пороха и его АП.. на ужасные продажные просчёты с бандитским" Особым Статусом " Минского сговора и подскажет как их исправить. А если он не прислушается, то тогда, а это в лучшем случаи, и если конечно получится, у него и его команды будет только одна дорога, сбежать в лапотную фашистскую паРАШУ, и будет он там легитимный ....резидент жить на дармовых харчах у своего хозяина фашиста путлина, и проживать по уплотнению с другим легитимным, продажным кацапским холуём матёрым ЗЭКОМ в бегах ....резидентом януковичем, рыбачит с ним на Байкале ну и бесплатно и вволю жрать паренную репу со стола своего повелителя фашиста )(уйла путлина. А Украинский народ, ПС. ВО "Свобода " "УКРОП" "КУН" ...и все другие украинские патриоты никому и никогда не позволят предать свою Украинскую Родину, свой украинский народ, ни каким разным продажным кацапским ....резидентам..
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А який законодавчий статус мінських угод? Чому вони виконуються, не будучи ратифікованими Верховною Радою?
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Такой же, как и будапештского меморандума...
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"...Ты чего это, царская морда, казенные земли разбазариваешь?! Эдак на тебя никаких волостей не напасешься..."
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Для чого постити висери якогось ідіота з голослівними звинуваченнями?
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Ти сам ідіот,це сам міністр і просто так він нічого не скаже,воно зрозуміло шо пахне зрадою,а щоб викрутитись то ,можна і мінісра обізвати,а той що нижче макоцвітний путенбох юлю пришиє,весело з вами стецьки
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Персен заспокоїть і зніме істеричні прояви, а після прийняття ліків, перечитайте ту дурню, яку ви перепостили і знайдіть там хоч якийсь доказ "зради". Там крім голослівних звинувачень немає нічого!
Ну як же так можна! Ви ж наче не дурні, а так ведетесь.
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может все же ссылку на саму статью надо дать?а то получается "пастернака, не читал, но осуждаю"
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Мы понимаем, что происходит. Всего 9,2 млн антрацита нужно для энергетики Украины, и весь он находится на неконтролируемой территории. Существенная часть движения объемов угля происходит внутри бизнес-цепочек ДТЭК Рината Ахметова и других частных собственников, которые владеют шахтами и одновременно являются бенефициарами энергогенерирующих предприятий, куда этот уголь поставляется. Они перемещают уголь через линию соприкосновения, но при этом все взаиморасчеты в этих схемах идут на украинских территориях и, соответственно, не коррумпируют блокпосты и военных.
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Огласите весь список "бонусов" для страны..Спасибо..
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для збереження держави цей напускний патріотизм недоречний..фінам, наприклад, довелось віддати частину своєї землі, але зберегти державність..обмежень зазнала і їх зовнішня політика..але азійські орди не увійшли у країну..варте воно того було..?
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А римська імперія взагалі загинула. Кожен сам творить свою історію.
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І не дивно-бо приклад на кшалт Фінляндії. Тільки варвари не "совєцькі".
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Василь бабі рідна тітка..
Якось ситуація подібніша до нашої, на відміну від амперії..
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Подібніша, бо одна з дійових осіб трохи схожа. І все.
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Це вже не цілісність буде,і не унітарність,а перший крок до федералізації і загибелі України по плану пуйла-медведчука.Ніяких змін до Конституції бути не повинно.Якщо в когось заброкло розуму це зрозуміти,то йому не місце в керівництві державою.Такі кроки в знущанні над Конституцією можуть спровокувати новий Майдан,бо люди за Україну голови повідривають всім політикам,які посміють реалізувати той дурний план
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Скажену собаку залещують до тих пір, поки на неї не буде готовий міцний нашийник.
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такая интересная аллегория, но вряд ли ее можно распространять на сегодняшняю геополитику
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тому что все идет к тому, что с этим псом просто договорятся "по хорошему", на цепь конечно посадят, но будут с ним сотрудничать
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ну там же явно куйло(ну или раша, в некотором смысле это синонимы) подразумевался, в твоей аллегории, или я не прав?
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Те депутаты, кто проголосуют за такие изменения пойдут по статье "госизмена". Власть шоколадного барыги не вечно будет.
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З цієї частини промови цензорівські журнашлюшки видалили критерії початку виконання політичної частини Мінська.
А це:
1. Припинення вогню повне.
2. Звільнення всіх заручників.
3. Виведення рос. військ та техніки.
4. Передача кордону під контроль спочатку ОБСЄ, а потім і українських прикордонників
І тільки потім, Україна почне думати про політичну частину!
Ми бачимо, що по мірі посилення армії наші умови стають все жорсткішими.
Слід констатувати, що Пупка провели. Він повівся на Мінськ вважаючи, що зможе досягти своєї мети без великої війни. 2 роки його водили за ніс, а тепер, коли ми маємо боєздатну армію у 250тис і можемо оголосивши мобілізвцію за місяць збільнити її до 1-1,5млн. воювати він уже не наважиться, а виконання наших вимог означає здачу кацапами лугандону. Звичайно, їм може і нададуть якісь віртуальні "особливі статуси" щоб формально виконати свою частину, але реально це буде ще кілька звичайних районів України.
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Продовжу, Цей перелік умов весь час збільшувався. Спочатку це було припинення вогню і звільнення заручників, потім додалося розведення військ, потім - виведення рос. військ, потім до військ додали техніку, потім появився пункт про контроль ОБСЄ на кордоні, а сьогодні це й передача кордону нашим прикордонникам. Звичайно, цей перелік узгоджується з нашими союзниками, ЕС та США. Мабуть Трампушка не настільки проросійський, як кацапи самі себе переконали, інакше перелік умов не збільшився б!
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не все так шоколадно..з боку кацапні все голосніше лунають погрози використання ядерних ударів..самогубство..? так..але неадекватність куйла меж не має..
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Так це ж добре! Вони тим самим визнають, що без застосування ядерної зброї українську армію уже не здолають!
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Як на мене Петя довів і не раз, що яйця в нього достатньо міцні, одна поїздка у Крим у березні 2014 чого варта була! Просто він не дурень і робить те, що зараз реально можна зробити.
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интересный у тебе какой то минск)))скорее даже это не минск а план Жагуна)))
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Тиха сапа опять пошла в ход??
Какие изменения в Конституцию, о чем оно блеет???
Особый статус лугандону? Оно не понимает, что это приведет к развалу страны?
Скорей тебя турнут в Хайфу, если конечно быстро бегаешь, барыга продажная.
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Не приведуть. Звичайно, їм може і нададуть якісь віртуальні "особливі статуси", щоб формально виконати свою частину, але реально це буде ще кілька звичайних районів України.
Чому?
Бо думати про "статуси" почнемо лиш ПІСЛЯ виведення рос. військ та передачі кордону ОБСЄ "а потім і українським прикордонникам" (с).
Firschtein?
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но сначала выборы, даже раньше, чем контроль над границей

9. Восстановление полного контроля над государственной границей со стороны правительства Украины во всей зоне конфликта, которое должно начаться в первый день после местных выборов и завершиться после всеобъемлющего политического урегулирования (местные выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на основании Закона Украины и конституционная реформа) к концу 2015 года при условии выполнения пункта 11 - в консультациях и по согласованию с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей в рамках Трехсторонней Контактной группы.
10. Вывод всех иностранных вооруженных формирований, военной техники, а также наемников с территории Украины под наблюдением ОБСЕ. Разоружение всех незаконных групп.
11. Проведение конституционной реформы на Украине со вступлением в силу к концу 2015 года новой конституции, предполагающей в качестве ключевого элемента децентрализацию (с учетом особенностей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, согласованных с представителями этих районов), а также принятие постоянного законодательства об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей в соответствии с мерами, указанными в примечании 1, до конца 2015 года.
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Марине на немецком попытались нявкнуть Ужжо предвкушаю ответ
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А де сказано, що Україна виконає якісь вимоги? Цитату в студію!
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"Украина выполнит требования Минских соглашений по внесению изменений в Конституцию только после того, как на Донбассе будет обеспечена безопасность.Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил Президент Петр Порошенко Источник: http://censor.net.ua/n424364
Стецько, ты хоть статью читаешь со словами сонцесяйного или тебе хватает только утреннего намаза на пальтрет?
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но с другой стороны, это нужно было сказать, но подразумевается, что до это не дойдет, т.к безопасность, по крайней мере в нашем понимании там обеспечена не будет
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Что такое особый статус бандитского Донбасса? Это когда для оккупированных российскими фашистами и кровавыми бандитами - сепаратистами земель происходит конституционализация особых прав. И есть еще один очень ужасный момент: в Минских сговорах (соглашениях) есть пункт, говорящий, что полномочия местных бандитов депутатов, которых изберут на оккупированных территориях, не могут быть прекращены досрочно, и точка. А в законопроекте....резидента (в части децентрализации) говорится, что он может приостанавливать полномочия местных советов, если они принимают решения, подрывающие национальную безопасность. А ни дай Бог если этот антиконституционный закон примут ВР, то тогда это право Порошенко не будет распространяться на ныне оккупированные матёрыми бандитами - сепаратистами земли». А приостанавливать полномочия ( а зачем ? ) местных органов управления, наш умный заумный харант сможет только в той остальной части Украины, где свято чтят Конституцию живут и выполняют законы Украины, но не оккупированной части преступных бандитских резерваций длнр. И всё это обратно и снова приведёт к новому ещё более кровавому АТО. Что то наш такой президент стал последнее время своей такой рода деятельностью напоминать ....резидента Пиндоссии -Новороссии ..
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДо решения проблем с безопасностью на Донбассе изменения в Конституцию не будут стоять в повестке дня, - Порошенко
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