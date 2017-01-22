 "Главные мотивы покушения - контртеррористическая деятельность сайта "Миротворец" и жесткая публичная антироссийская деятельность Антона", - Шкиряк о Геращенко

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк на Facebook.
"Заказчики убийства - российские спецслужбы. Главные мотивы покушения - контртеррористическая деятельность сайта "Миротворец" и жесткая открытая публичная антироссийская деятельность Антона. Почерк заказчиков схож с планированием и осуществлением теракта с убийством Павла Шеремета", - пишет он.
Напомним, подробности подготовки террористического акта в отношении народного депутата обнародовал вчера на брифинге глава СБУ Василий Грицак.
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Грыцак,а вам не стыдно в этом представлении участвовать?Это так мерзко....
Наблюдаем за работой сбу.Как там работать настоящим героям-их просто сливают.
Руссо-украинская МАФИЯ безсмертна-ее можно только возглавить. антошка засрался с пашинским-вот теперь сбу делает ему лицо.И среагировали четко -злодей на 2 месяца на нарах.
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На любимом Авякяна - Херащенке - клейма негде ставить.
А сайт "Миротворец" - действительно дело стоящее.
Вот что бывает, если прилепить лайно к золоту.
Пиар.
Спасибо, Контора...
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21.01.17 22:53 СБУ сорвала покушение на народного депутата Антона Геращенко. Подробности
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совпадение?
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Власть должна жить хорошо. Главное чтобы власть была в порядке.
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Крім того, існує припущення, що колишній співробітник каналу не тільки пов'язаний із нардепом-втікачем, але й надав свого часу прямі інструкції подальших дій та інформував його, як правильно розмовляти із правоохоронцями чи представниками ЗМІ.
Наразі Зубрицького на території України немає - як тільки навколо нього почалися обговорення, одразу вирішив виїхати до Москви.
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Особисто на мене їхня пропаганда просто не вплине-бо я 1.Майже не дивлюся телебачення 2.Я українець.
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https://www.youtube.com/watch?v=eIikm2I4LWc
https://www.youtube.com/watch?v=Cl8nQsqrYoo
https://www.youtube.com/watch?v=5PDDX3tR1p0
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то шо в ФБ постит патриотические твиты?!
какой-то сраный советник авакова, из дюжини его советников и советниц....
смешно читать такую х.........ю!
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Топ-100 русофобов 2016
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А ШО ЭТА, ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ 3 ГОДА, ПОСЛЕ ПОЯВЛЕНИЯ САЙТА МИРОТВОРЕЦ, НА ГЕРАЩЕНКО НАДУМАЛИ НАПАДАТЬ?
ЭТО, ТИПА: НАПАДЕНИЕ, ИНСПИРИРОВАНО ТЕМИ ЖЕ, ШО И ПОКУШЕНИЕ НА ШОКИНА.
У ЭТОЙ ВЛАСТИ, ШОБЫ ЗАСРАВШЕГОСЯ ВЫГОРОДИТЬ, НА НЕГО КТО ТО НАПАДАЕТ
ПОСМОТРИМ, ШО БУДЕТ ДАЛЬШЕ С ЭТИМИ НАПАДАВШИМИ
ЕСЛИ ОТПУСТЯТ - ТОГДА ЭТО РАЗВОД ЛОХОВ!!!
ПОСКОЛЬКУ ЗАСРАВШЕГОСЯ ПАШИНСКОГО - НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ ВЫГОРОДИТЬ, ТОГДА НУЖНО СДЕЛАТЬ ЯРЫМ ПАТРИОТОМ, КОГО ТО ИЗ ЕГО ОДНОПАРТИЙЦЕВ - ЧЛЕНОВ НФ, КОТОРЫЙ КАК ПАТРИОТ, ПОТОМ БУДЕТ ЗА НЕГО СВОЕ ОЧКО РВАТЬ.
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що теж може бути самою локшиною!!!
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