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Все про:покушение (618) убийство (4577) Шкиряк (486) Геращенко_Антон (784)

 "Главные мотивы покушения - контртеррористическая деятельность сайта "Миротворец" и жесткая публичная антироссийская деятельность Антона", - Шкиряк о Геращенко

Подготовка убийства парламентария от "Народного фронта" Антона Геращенко была связана с его антироссийской позицией и деятельностью сайта "Миротворец", координатором которого является политик.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк на Facebook.

"Заказчики убийства - российские спецслужбы. Главные мотивы покушения - контртеррористическая деятельность сайта "Миротворец" и жесткая открытая публичная антироссийская деятельность Антона. Почерк заказчиков схож с планированием и осуществлением теракта с убийством Павла Шеремета", - пишет он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Подозреваемых в подготовке убийства Антона Геращенко суд арестовал на 2 месяца. ВИДЕО

Напомним, подробности подготовки террористического акта в отношении народного депутата обнародовал вчера на брифинге глава СБУ Василий Грицак.


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ГУЛАГ нам не ВРАГ и Джугашвили наш папа..Сасём у Кавказа от Камчатки до Калининграза
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Ой,а была надежда,что нападут на пашинского-жиртрест тоже годиться!Беречь толстое,масляное быдло всем народом!В КПЗ ему ничего не угрожает?Иди просись вместе с пашинским на нары....
Грыцак,а вам не стыдно в этом представлении участвовать?Это так мерзко....
Наблюдаем за работой сбу.Как там работать настоящим героям-их просто сливают.
Руссо-украинская МАФИЯ безсмертна-ее можно только возглавить. антошка засрался с пашинским-вот теперь сбу делает ему лицо.И среагировали четко -злодей на 2 месяца на нарах.
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жив антоха! а еслиб ни дай бог то как бы кацапы тролили про брызги жира при взрыве... жив слава тебе!!!
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Такі "політики", як Шкіряк, своїми висловлюваннями можуть лише дискредитувати. Імхо.
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А может это Трампа работа? Побоялся что внесут в базу и лишат визы в нэньку.


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В свете этого прокола наша верхушка не знает что делать с Антоном - то ли раздувать из него супергероя, то ли убрать с глаз долой.
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Интересная комбинация.
На любимом Авякяна - Херащенке - клейма негде ставить.
А сайт "Миротворец" - действительно дело стоящее.
Вот что бывает, если прилепить лайно к золоту.
Пиар.
Спасибо, Контора...
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это не вчера??
21.01.17 22:53 СБУ сорвала покушение на народного депутата Антона Геращенко. Подробности
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Грицак на брифинге скрыл имя депутата, это имелось ввиду, не треба клейти дурника.
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Хотят отмыть его " репутацию " после заяв в деле Пашинского .
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да плавать на Пашинского, тут дата предотвращения "покушения" как-то удивительно совпала с инаугурацией Трампа.
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и землетрясение 8,0 в Тихом океане...
совпадение?
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РАБссия, я калмык,возьми меня в Ымперию сраную свою,,я Кирсан Илюмжинов начальник всех баранов калмыков,завтра приведу ДАГЕСТАНОВ ЧЕЧЕНГОВ татаров узбеков и даже ЧУКЧЕЙ... приводи..,всем пососать дам...
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Будешь плакать как Сурку плачет после как его пупок уШатал из аппарата...
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Провідником російської пропаганди в українському інформаційному просторі вже тривалий час являється Віктор Зубрицький, який раніше займав посаду креативного продюсера телеканалу "112 Україна". Відповідну заяву зробив один з лідерів руху "Солідарність" Ілля Яшин.

Крім того, існує припущення, що колишній співробітник каналу не тільки пов'язаний із нардепом-втікачем, але й надав свого часу прямі інструкції подальших дій та інформував його, як правильно розмовляти із правоохоронцями чи представниками ЗМІ.
Наразі Зубрицького на території України немає - як тільки навколо нього почалися обговорення, одразу вирішив виїхати до Москви.
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Діяльність такої прокацапської педроти в Україні свідчить про те що є споживачі цього калу.
Особисто на мене їхня пропаганда просто не вплине-бо я 1.Майже не дивлюся телебачення 2.Я українець.
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КРЫСЫ Путлерские..я НИЧЕГО не ЗАБЫВААЮ...ПОМНИТЕ сцуки об ЭТОМ...
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ЧТО путин уШАТАЛ Суркова с управления, кто следующий..
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Есть версия это одна банда которая убила и Шеремета...по крайней мере есть аналогия убийства..
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4 марта 1953 года кацаПсины сосали любили тов.Сралина,5 марта утром Сралин сдох..не у кого САСАТь... такая же МАТНЯ будет с Путлером СОВСЕМ скоро..
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Покушение Фсб на Геращенко,это уже открытая агрессия России или еще АТО?Началось прямое вторжение или еще кривое вторжение?
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Это война паРаши против Украины , а методы без разницы.
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А это покушение ФСБ?))) Странно..."свои покушения" они в 99% доводят до "летального завершения". Ай, да СБУ,ай,да герои- умники: переиграли фсбешников!)) А я- то думала: предвыборная кампания началась у НФ...)))).
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в 1957 году маршал Жуков хотел обосрать СССР,но не вышло..доблестный КГБ дал отсосать маршалу и он затих навсегда... Майдан 1957 года запоинился тем что была всеобщая ОРГИЯ..бабы епли мужиков СТРАПОНОМ в ДУПЛО... особенно отличилась подруга маршала Жюкова, певица ЛИДИЯ РУСЛАНОВА... жестокая была БАБА..
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Маршал поставить хотел Сталина на место и коммуняк и выгнал комисаров из в/с
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любишь сам с собой разговаривать? (и с сексом наверное тоже самое)
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огент виталька пацюк он же павло-дурло сцаный кацапотролль
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господибожежмой! кому нужен этот ожиревший хряк! шо он решает? на шо он влияет?!!!
то шо в ФБ постит патриотические твиты?!
какой-то сраный советник авакова, из дюжини его советников и советниц....
смешно читать такую х.........ю!
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зачем ты тогда сюда прибежел и херню постишь,лишняя хромосома через штаны выперла?
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я у тебя , чмо, забыл спросить шо мне постить...
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пацюк,ты уже это писал,повторяешься значит плохой троль(тупой)за что тебе только рубли платят
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Вчера в центре Москвы проститутки сделали калекой мл.лейтенанта полиции РАБссии..,отдрюкали СТРАПОНОМ за неуплату проСтитутке 10 000 рублей..,ЗА ОТСОС..,КАЦАПпСИНЫ,ВЕДИТЕ СЕБЯ прилично с дамой..кРЫСЫ ПОЗОРНЫЕ
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Прямо легенда про Неуловимого Джо. Походу решили авторитет Тохе поднять, бо он уже совсем в всеобщее посмешище превратился, похищение придумали.
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ну и отлично поднимай авторитет вместе со всеми
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еСЛИ ЖЕНЩИНА НАЧНЁТ МСТИТЬ БЕРЕГИТЕСЬ твари...
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чего не дождались,реализации преступного замысла.... смех меня просто душит.и на кого покушались то .... по ходу избирательная кампания началась,и шкурку мученика примерить желающих всё больше.и оправдания для охраны,кортежей,и прочей шелухи.дешовые понты для лохов.
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геращенко, перелогинься, бо уже всем тут надоел.
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Ольгинцы поумнели . Коменты изысканее . АНТОН МОЛОДЕЦ !
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еще одна говорящая задница Авакяна вылезла со своими бреднями - два советника министра МВД и не у кого нет юридического образования , уже на посту министра МЧС - этот клоун Шкиряк себя показал, точно такой же смысл его речей и советов..
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в Ютубе вышло видео...на РАБсси за последние 35 лет было 84 Чикатилы,убившие более 600 женщин...БОГ не забудет ваши подвиги...ТВАРИ..
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Подготовка убийства парламентария от "Народного фронта" Антона Геращенко была связана с его антироссийской позицией и деятельностью сайта "Миротворец", координатором которого является политик.
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А ШО ЭТА, ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ 3 ГОДА, ПОСЛЕ ПОЯВЛЕНИЯ САЙТА МИРОТВОРЕЦ, НА ГЕРАЩЕНКО НАДУМАЛИ НАПАДАТЬ?

ЭТО, ТИПА: НАПАДЕНИЕ, ИНСПИРИРОВАНО ТЕМИ ЖЕ, ШО И ПОКУШЕНИЕ НА ШОКИНА.

У ЭТОЙ ВЛАСТИ, ШОБЫ ЗАСРАВШЕГОСЯ ВЫГОРОДИТЬ, НА НЕГО КТО ТО НАПАДАЕТ

ПОСМОТРИМ, ШО БУДЕТ ДАЛЬШЕ С ЭТИМИ НАПАДАВШИМИ

ЕСЛИ ОТПУСТЯТ - ТОГДА ЭТО РАЗВОД ЛОХОВ!!!

ПОСКОЛЬКУ ЗАСРАВШЕГОСЯ ПАШИНСКОГО - НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ ВЫГОРОДИТЬ, ТОГДА НУЖНО СДЕЛАТЬ ЯРЫМ ПАТРИОТОМ, КОГО ТО ИЗ ЕГО ОДНОПАРТИЙЦЕВ - ЧЛЕНОВ НФ, КОТОРЫЙ КАК ПАТРИОТ, ПОТОМ БУДЕТ ЗА НЕГО СВОЕ ОЧКО РВАТЬ.
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Готовилось покушение или не готовилось,а кацапию надо макать в гавно круглосуточно и круглогодично. И это один из методов.
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все таки гарна команда радників у авакова, крім того, що можуть навісити локшину в потрібній справі, ще й самі можуть бути об"єктом зазіхання кацапів!
що теж може бути самою локшиною!!!
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путин из савченко хероиню делал, шатуны из толстожопого мальчика... они реально считают, что из говна можно отлить пулю?
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Невже хтось вірить в патріотиз Геращенка ,та він ніхто ,це невдала піар акція НФ і не більше .
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не смешите мои тапочки! на фиг кому антоша нужен??? -- понты, для пеци!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Главные мотивы покушения - контртеррористическая деятельность сайта "Миротворец" и жесткая публичная антироссийская деятельность Антона", - Шкиряк о Геращенко
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