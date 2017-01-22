 Некоторые силы работают над дестабилизацией и досрочными выборами в Украине; я этого не допущу, - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что сделает все, чтобы не допустить внутренней дестабилизации ситуации в стране. В частности, это он отметил во время торжеств по случаю Дня соборности Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".
"Как президент, всеми доступными и законными способами буду противодействовать попыткам дестабилизировать страну и уничтожить все те первые результаты, которые обеспечила украинская власть и выстрадал украинский народ", - сказал он.
По словам президента, некоторые политики в Киеве и Москве работают над организацией в Украине "искусственных протестов и досрочных парламентских выборов".
"Изменения и перемены, которые мы начали в 2014 г., в 2015 г., первые изменения были очевидными только для реформаторов, а в 2016 г. их уже заметили и оценили и внутри страны, и наши заграничные партнеры", - отметил Порошенко, добавив, что 2017 г. должен стать годом, когда изменения почувствуют широкие слои украинского населения.
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Знает,что тот кто прийдет после него к власти.....обязательно обнародует масштабы грабежа страны,вот куда тогда гонтаревой и кублу деваться......земля круглая.
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Хтось в цьому сумнівається?
Якщо це не так, то звідкіля така шалена лють по цьому питанню у Пеці Липецького та його холуїв, в тому числі штатних ботів Мінстеця на Цензорі?
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А тупо поливать грязью человека, который спас страну от распада- это либо короткая память у людей, либо не от большого ума.
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Народ без власти не имеет силы. Людей нужно организовывать.
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Внутренний конфликт. Во всех официальных документах Киева
ни разу не упоминается российская агрессия, - Басараб
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любая часть слова " окупований " (окупованих, ...ним, ... )
в текущей редакции закона 1680-18 ОТ-СУТ-СТВУ-ЕТ
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украинская власть(я не политолог и могу называть вещи своими именами)
жи2 и гопота хочет реинтегрировать Донбасс в его нынешнем состоянии - с российскими военными, боевиками, жителями, обработанными кремлевской пропагандой.
Это абсолютно недопустимо, это преступление! » - убежден Басараб"
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жи2 и гопота совершает очередное масштабное преступление против Государства Украина:
принуждение граждан к сепаратизму
(20.01.17 13:15) http://censor.net.ua/news/424169/
" Пантелеев призвал киевлян, которые имеют факты злоупотреблений
при начислении за тепло, обращаться в столичную инспекцию по телефону (044) ... "
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чувствуете -- НЕлоялен к шакалу будешь платить коммуналку дох и больше
а те кто жиколадный анус вылижет доблеска и
убедит комиссию, что чел с плотвой и захерченкой АДИН НАРОТ
тем жи2 скостит "неправильные платёжки "
" ведь для всех без исключения
киевляндолжен действовать справедливый ипонятный механизм начисления"
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пенсионное
социальные выплаты
водоснабжение
электроснабжение
ОБЕСПЕЧИВАЕТ ОККУПАНТ (согласно международных норм)
если территория НЕпризнана оккупированной --
то срашка луГандоны и прочая даунецкая шваль
раскрыв хайло претендует на обеспечение с подконтрольной территории
а Граждане Украины через тарифы, солидарный пенсионный фонд и социалку
СОДЕРЖАТ сепаратистскую нечисть дыры
ОБЕСПЕЧЕНИЕ дыры за счёт налогов с Граждан Украины
выполняют кивы черныши розенки лутковские ахметки
под жикаладовый звиздёжь поп`а
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Ми можемо назвати вам, пане президент, ці сили: корумпована Верховна Рада; корумповані суди, прокуратура, поліція; президент який на все це закриває очі. Є ще, але досить і цього.
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пане президент"
гопота и сепар
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Чи це він вважає здобутком:
-газ по 6800грн за тис куб.
-доллар по 27грн
-паливо по 23 грн
-пенсії та зарплати знецінені втричі
-закриття підприємництва
-криміногенна ситуація гірше,ніж у 90-х ???
Обіцяв закінчити війну,воякам на фронті по 1000 грн у день,Крим повернути,посадити коррупціонерів-друзів: де ВСЕ, ЩО ОБІЦЯВ???
Те,що український народ сповна відчув на собі "всі ці здобутки та зміни", це дуже сумний факт! Тепер люди намагаються вижити після таких "изменений"!
Повна відсутність адекватного сприйняття реальності,совісті та глузду!
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