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 Некоторые силы работают над дестабилизацией и досрочными выборами в Украине; я этого не допущу, - Порошенко

Порошенко заявил, что 2017 г. должен стать годом, когда изменения в стране почувствуют широкие слои украинского населения.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что сделает все, чтобы не допустить внутренней дестабилизации ситуации в стране. В частности, это он отметил во время торжеств по случаю Дня соборности Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".

"Как президент, всеми доступными и законными способами буду противодействовать попыткам дестабилизировать страну и уничтожить все те первые результаты, которые обеспечила украинская власть и выстрадал украинский народ", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "У нас есть политические силы, которые в тщательно завуалированной форме предлагают нам отказаться от Донбасса", - Порошенко

По словам президента, некоторые политики в Киеве и Москве работают над организацией в Украине "искусственных протестов и досрочных парламентских выборов".

"Изменения и перемены, которые мы начали в 2014 г., в 2015 г., первые изменения были очевидными только для реформаторов, а в 2016 г. их уже заметили и оценили и внутри страны, и наши заграничные партнеры", - отметил Порошенко, добавив, что 2017 г. должен стать годом, когда изменения почувствуют широкие слои украинского населения.
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роковая ошибка была выборы ющары,после его предательства и договорняки с янукодлом за откаты,еще более роковейшая и приведшая к войне, выборы самого витька енакиевского.....ну а потом как по накатанной роковой пЭця,опустивший (не без помощи яйценюха) страну на дно.
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Овощ просто тупой. Петя не допустит можешь даже не сомневаться. Да и предпосылок нет, тем более страна находится под внешней агрессией, революции в это время смерти подобны. Ты при Хуйле жил? Могу тебя уверить как житель Крыма а там даже войны не было, ничего хорошего в этом нет, абсолютно.
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новость с Порошенком? а тем более если он какие то заявления говорит которые кацапам неприемлемы? ну тогда встречайте всем уже на Цензоре знакомое стадо :D

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На Гандона Гондуращенка дуже схожий. Тільки без окулярів.
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пЭця себе не изменяет,зомбирует население мантрами........."я лучший,незаменимый".......
Знает,что тот кто прийдет после него к власти.....обязательно обнародует масштабы грабежа страны,вот куда тогда гонтаревой и кублу деваться......земля круглая.
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Выборы должны проводится столько, сколько потребуется раз пока не выберут того, кто будет защищать интересы людей, а не олигархов.
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всегда будут недовольные,а тем более у нас где этих недовольных можно просто напросто купить и нанять,уже 25 лет за пачку гречки продавали свои голоса так и сейчас поступают, поэтому и в говне живем потому что народ продажный,самовлюбленный,наглый,невоспитанный,и который вообще не думает о своей стране да и своем месте проживания,срут там где живут и всем плевать на закон и всех,надо в первую очередь в умах людей что то менять чтобы в стране что то изменилось.
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И тупой в основной своей массе, для них хороший политик значит плохой, так как по сраке не бьет, недалеко от кацапов ушли. Я посмотрю как на Хуйла когда он оккупирует из-за таких дурнів Украину, они гнать будут, так мигом рты им позатыкают.
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Тут багато хто в коментах і не тільки задає питання - а що народу дадуть дострокові вибори ВРУ? Ну, цікаве питання. Комусь дадуть, комусь не дадуть... Я точно знаю одне, що "Соплядарність" та "НФ-Яйценюки", не зважаючи на адмінресурс, грошву олігархів, ригалопецине чиновництво, мусорню різних калібрів і навіть Охмундовського з пециним орденком, не зважаючи на ригівський закон про вибори в ВРУ, капітально обсеруться на дострокових виборах.
Хтось в цьому сумнівається?
Якщо це не так, то звідкіля така шалена лють по цьому питанню у Пеці Липецького та його холуїв, в тому числі штатних ботів Мінстеця на Цензорі?
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так как ты Пэця расшатываешь эту лодку, то и третьих сил не нужно для агитации на перевыборы.
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Нам надо сделать срок президента и парламента 3 года. И принять закон об импичменте. Все остальное это херня.
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Агенти Кремля в облогу взяли і кляті Шатуни човника розгойдуют ))))
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За Петю жопу рвут или боты или отпетые негодяи...поэтому нах@й это туда>>>>!!!
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не в последнюю очередь ты с шокиным и онищенко и им подобными и есть эта сила
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Для улучшения и усиления государства очень полезно организовать ежемесячные перевыборы президента, парламента и т. д. это очень укрепит указаное государство и всех дебилов принимающих в этом участие.
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А чому не щоденного,замість ранкової гімнастикі, пробігся до дільниці проголосував і на цілий день вільний ))))
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Не мешало бы внести изменения в избирательную систему, которые ,на мой взгляд, создадут некоторый стимул для избранников. Срок каденции - 2 года, который может быть автоматически продлён при условии роста экономики на 10%, уровня жизни на 15%, упрощения ведения бизнеса, снижения налогов, сокращения коррупции. Выполнили задание - работайте дальше. Нет - до свидания, без выходного пособия и последующих льгот. Это будет похоже на депутатский контракт народа и власти. Показатели и цифры будут обговариваться в предвыборной программе. И ответственность тоже.
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вах какие ноу-хау в экономике с помощью краткосрочных выборов...а что говорит мировой опыт на эту тему?так у многих получилось?
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Розділяй і володорюй-це мета керманичів всіх часів та народів!!!! Тому боти чубтесь до нестями,тількі не мукайте, не заважайте красти )))))
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Маладец Пеця. Воны думалы шо майдан перемиг. Перемиг Пеця. Слава рефалюции гидности!!! Слава Героям!!!
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мля откуда вы все лезете?ну какое твое кацапское дело до пеци,и тем более до майдану?чо ты здесь забыл?иди кизяк на скульптуры собирай
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Сейчас лучше Порошенко не вижу кандидатуры. Если есть, говорите свои предложения?
А тупо поливать грязью человека, который спас страну от распада- это либо короткая память у людей, либо не от большого ума.
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Від розпаду зберіг інстинкт самозбереження народа, а не якісь Пєті )))))
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А где ж способности народа к самосохранению были во время оккупации Крыма?
Народ без власти не имеет силы. Людей нужно организовывать.
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Не могли даже 10 алкашей с перекопа выбить, покорно как шлюхи раздвигали перед ними ноги, когда они шманали всех подряд.
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Народ спас Украину, это 100%, но заслуга Пети тут тоже есть и весьма большая, а так же Турчнова, и как это не странно даже заслуга такого труса как Яценюка.. А у меня вопрос, чтобы ты делал на его месте, когда к тебе постоянно звонит Хуйло и угрожает что будет применять ЯО, "союзники", с обосранными портками, повторяют одну мантру, только не стреляйте сдавайтесь мирно. На всех ключевых силовых должностях были люди Хуйла. Которые убежали, предварительно развалив все. Все силовики после майдана, те которые остались за Украину не знают что делать, так как их чморили перед всем народом пол года. И тебе постоянно названивают, из Москвы угрожая что найдут тебя и твою семью где угодно и напоят чайком с полонием, или тупо показательно грохнут. Что бы лично ты сделал в этой ситуации? Учитывая что не нашлось даже 30 человек спецназа для освобождения Крымского парламента.
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Николай М ( 21.01.2017 10:20) :
Внутренний конфликт. Во всех официальных документах Киева
ни разу не упоминается российская агрессия, - Басараб
. ==========
любая часть слова " окупований " (окупованих, ...ним, ... )
в текущей редакции закона 1680-18 ОТ-СУТ-СТВУ-ЕТ
.
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" «... украинская власть (я не политолог и могу называть вещи своими именами)
жи2 и гопота хочет реинтегрировать Донбасс в его нынешнем состоянии - с российскими военными, боевиками, жителями, обработанными кремлевской пропагандой.
Это абсолютно недопустимо, это преступление! » - убежден Басараб"
. =====================
жи2 и гопота совершает очередное масштабное преступление против Государства Украина:
принуждение граждан к сепаратизму

(20.01.17 13:15) http://censor.net.ua/news/424169/
" Пантелеев призвал киевлян, которые имеют факты злоупотреблений
при начислении за тепло, обращаться в столичную инспекцию по телефону (044) ... "
. ==============

чувствуете -- НЕлоялен к шакалу будешь платить коммуналку дох и больше

а те кто жиколадный анус вылижет доблеска и
убедит комиссию, что чел с плотвой и захерченкой АДИН НАРОТ

тем жи2 скостит "неправильные платёжки "
" ведь для всех без исключения киевлян должен действовать справедливый и понятный механизм начисления"
.
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в частности это означает, что на оккупированных территориях ВСЁ обеспечение :
пенсионное
социальные выплаты
водоснабжение
электроснабжение

ОБЕСПЕЧИВАЕТ ОККУПАНТ (согласно международных норм)

если территория НЕпризнана оккупированной --
то срашка луГандоны и прочая даунецкая шваль
раскрыв хайло претендует на обеспечение с подконтрольной территории

а Граждане Украины через тарифы, солидарный пенсионный фонд и социалку
СОДЕРЖАТ сепаратистскую нечисть дыры

ОБЕСПЕЧЕНИЕ дыры за счёт налогов с Граждан Украины
выполняют кивы черныши розенки лутковские ахметки
под жикаладовый звиздёжь поп`а

.
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"Некоторые силы работают над дестабилизацией и досрочными выборами в Украине"!

Ми можемо назвати вам, пане президент, ці сили: корумпована Верховна Рада; корумповані суди, прокуратура, поліція; президент який на все це закриває очі. Є ще, але досить і цього.
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Є таке прислів'я: "Йому хоч с.и в очі,а він буде кричати "Божа роса!"
Чи це він вважає здобутком:

-газ по 6800грн за тис куб.
-доллар по 27грн
-паливо по 23 грн
-пенсії та зарплати знецінені втричі
-закриття підприємництва
-криміногенна ситуація гірше,ніж у 90-х ???
Обіцяв закінчити війну,воякам на фронті по 1000 грн у день,Крим повернути,посадити коррупціонерів-друзів: де ВСЕ, ЩО ОБІЦЯВ???
Те,що український народ сповна відчув на собі "всі ці здобутки та зміни", це дуже сумний факт! Тепер люди намагаються вижити після таких "изменений"!

Повна відсутність адекватного сприйняття реальності,совісті та глузду!
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понятно шо этот и миллион на тот свет отправит лишь бы у ҡормушки остаться и выполнть задание от кгб
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Нема більш дестабілізуючої сили в Україні ніж діюча влада ))))
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открою секрет полишинеля, что изменения почувствуют широкие слои украинского населения только тогда, когда в себестоимости каждой плитки шоколада доля оплаты труда будет составлять как минимум 40%, будет введена прогрессивная шкала налогообложения и наказание за неуплату налогов приравняют к измене родины, а со слава украине-выхлоп ноль (проверено 25 годами независимости)
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНекоторые силы работают над дестабилизацией и досрочными выборами в Украине; я этого не допущу, - Порошенко
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