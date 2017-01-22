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Все про:День Соборности Украины (223) Порошенко (10458) Донбасс (11987)

 "У нас есть политические силы, которые в тщательно завуалированной форме предлагают нам отказаться от Донбасса", - Порошенко

Порошенко категорически отвергает идею отказа от Донбасса.

Президент Украины Петр Порошенко жестко раскритиковал идею некоторых политиков касательно отказа от Донбасса. как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на"112 Украина", глава государства заявил, что раскидываться территориями нецелесообразно.

"Как не прискорбно говорить об этом в День соборности, но у нас есть политические силы, которые в тщательно завуалированной форме предлагают нам отказаться от Донбасса... Хочу адресовать этим политикам вопрос: господа, а вы собирали эти территории, чтобы ими раскидываться?", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко с супругой почтили память Героев Небесной Сотни

Порошенко отметил, что эти политсилы призывают "вести себя с жителями оккупированных районов, как будто они уже не наши украинские граждане".

"Такая стратегия 100% до мира не приведет. Цель России - не Донецк или Луганск, цель России - вся Украина, а не только Крым или Севастополь", - сказал президент.
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назови таких среди украинцев если знаешь и не трепло
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ну так тогда не трепись вместе со своим хозяином про неких ворогов предлагающих отказаться от Даунбасса
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Лаятися, писати та читати ти навчилася. А от розуміти написане іншими-ні. Буває...
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Сашок,конечно далеко нам до минстецботов отрабатывающих свои иудины грошИ
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Я і сказав-лятися добре вмієш. Більше нічого.
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назвати поіменно ?
починаючи з оппоблоку,закінчуючи Савченко ?
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брехня: Савченко как раз наоборот хочет любым путем вернуть Даунбасс
а это конечно не есть хорошо: возвращать надо на украинских условиях а не на условиях кремля
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думаю что и .опаблок к ней в этом вопросе примыкает
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путин мечтает запихнуть донбасс в Украину
А дальше любители моторолы уже сделают свое делр
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Буй вам на всё кацапское рыло, Донбасс-Украина, Крым так-же, про Кубань не скажу, будем посмотреть.....лугандонцев всех на истЕрическую родину в Немытую Раху,,,
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Мои предки по материнской линии пришли в те края более 200 лет назад,когда еще не родился Юз,которого считают основателем Юзовки(Донецка).Они основали села по берегам р Крынки.Пришли они откуда то с юга.Их называли ,,тавричанами,,Меня тоже будете выселять в Хуйлоиванию, или пощадите?
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Разве мы изверги , Шило, да в Хуйлоиванию ? ))) А если без шуток,ты знаешь кого я назвал лугандонцем, их не пощадим, все кто убивал украинцев будут наказаны,по закону,или я не прав? !
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не обращайте внимания, в раже еще и не то может вырваться у на первый взгляд вполне адекватных. Национальность и гражданство уже давно не определяется циркулем и ДНК
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У нас есть политик который Крым ОТДАЛ,есть такие которые испугавшись вторжения обманули народ,и есть президент который молчаливо соглашается на убийство своего народа.
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во Президента у той час Турчинов (Член партії БЮТ на той час)?
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Может всё таки стоит провести референдум..нужен Украине Донбасс или нет? Почему этот вопрос должен решать один Порошенко?
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Віддати землі Донбасу,чи вигнати жителів цих територій не дозволяє Конституція України,а от надати цим територіям "статус окупованих територій"- це без проблем і перекласти всю відповідальність на країну агресора (підорашку).
Але це комусь дуже не вигідно...
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Я за те,щоб ДНР,ЛНР стали бантустанами.

Бантустан («гомленд», батьківщина) - назва, що існувала до 1978 року для квазідержавних утворень чорного населення в ПАР та Намібії, створених у 1960-х рр. за племінною ознакою.

за кілька років там все зігниє.а що не зігниє -здадуть у металолом..
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Ну так назови эти силы и этих политиков.Конкретные названия и фамилии.Чтоб народ слышал.А то задолбали уже эти ваши междусобойчики...
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Зрадофилы опять недовольны. Порошенко не отдаёт Донбасс - зрада. Отдать Донбасс - тоже зрада. А что же тогда не зрада ?
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Бахиня на царстве для многих из лагеря зрадофилов - это не зрада.
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Николай М ( 21.01.2017 10:20) :
Внутренний конфликт. Во всех официальных документах Киева
ни разу не упоминается российская агрессия, - Басараб
 . ==========
любая часть слова " окупований " (окупованих, ...ним, ... )
в текущей редакции закона 1680-18 ОТ-СУТ-СТВУ-ЕТ


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" «... украинская власть (я не политолог и могу называть вещи своими именами)
жи2 и гопота хочет реинтегрировать Донбасс в его нынешнем состоянии - с российскими военными, боевиками, жителями, обработанными кремлевской пропагандой.
Это абсолютно недопустимо, это преступление! » - убежден Басараб"
. =====================
жи2 и гопота совершает очередное масштабное преступление против Государства Украина:
принуждение граждан к сепаратизму

(20.01.17 13:15) http://censor.net.ua/news/424169/
" Пантелеев призвал киевлян, которые имеют факты злоупотреблений
при начислении за тепло, обращаться в столичную инспекцию по телефону (044) ... "
. ==============

чувствуете -- НЕлоялен к шакалу будешь платить коммуналку дох и больше

а те кто жиколадный анус вылижет доблеска и
убедит комиссию, что чел с плотвой и захерченкой АДИН НАРОТ

тем жи2 скостит "неправильные платёжки "
" ведь для всех без исключения киевлян должен действовать справедливый и понятный механизм начисления"

.
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в частности это означает, что на оккупированных территориях ВСЁ обеспечение :
пенсионное
социальные выплаты
водоснабжение
электроснабжение

ОБЕСПЕЧИВАЕТ ОККУПАНТ (согласно международных норм)

если территория НЕпризнана оккупированной --
то срашка луГандоны и прочая даунецкая шваль
раскрыв хайло претендует на обеспечение с подконтрольной территории

а Граждане Украины через тарифы, солидарный пенсионный фонд и социалку
ОБЕСПЕЧИВАЮТ сепаратистскую нечисть дыры

и обеспечение это за счёт налогов с Граждан Украины
выполняют кивы черныши розенки лутковские ахметки
под жикаладовый звиздёжь поп`а
.
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Это означает что на той территории правит ОПГ, использующая наёмников из соседнего государства. Оккупации нет; есть территория, неподконтрольная правительству страны, власть на которой захвачена организованной преступностью.
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Так ты уродчоколадный вместе с Дурчиновым уже отдали. Что ты варнякаешь, шавка подзаборная.
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Почему на всех прокацапских телеканалах постоянно крутят сотни серий мультика маша и медведь? Почти всегда без Украинского перевода. Тем самым закладывая в мозг наших деток эти кацапские атрибуты, баллалайка ,медведь ,самовар, валенки ....и прочею чехню. Мы как всегда ко всему относимся наплевательски и к будущему Украины особенно. Вроде смешно ,но только когда через десять лет детки начнут кричать диды ваевали не удивляйтесь. Просто помимо мультиков есть ещё десятки фильмов и сотни сюжетов по интеру и ахметовскому каналу которые разрушают мозг нации. Огоньки с ватными кацапскими звёздами поддержавшими аннексию крыма, фильмы про опущенцев.. А так же отсутствие за три года на этих телеканалах каких либо передач против рашистов и федерастов
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на тете идут с украинским переводом. 1+1 не показывает "маша и медведь". у меня дома есть достаточно продвинутый эксперт в вопросе мультиков
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сегодняшняя телепрограмма 1+1- 9.40 мультфильм маша и медведь. Полгода интер в будний день в утре с интером крутили
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ты прав. сегодня был мультфильм. малый значит пропустил.
09:40 М/ф "Маша і ведмідь" 1+1
на украинском языке
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валенки, самовар, балалайка.... тоже украинские
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и валенки и самовар и даже балалайка не являются атрибутами кацапии.
валенки носят не только в кацапии
самовар - ну очень смешно. неуж то чисто кацапское изобретение
балалайка - "Многие считают, что балалайка была придумана на Руси, другие думают, что произошла от народного инструмента киргиз-кайсаков - домбры. Есть еще одна версия: возможно балалайка была придумана во время татарского владычества, или, по крайней мере заимствована от татар. Следовательно, и год происхождения инструмента назвать сложно. Историки и музыковеды спорят и из-за этого."

смешно думать что через эти три предмета кто то что то вкладывает в головы наших детей. детям в головы родители вкладывают понятия и знания.
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...із властивою йому скромністю, Порошенко, в ретельно завуальованій формі, не називає політичні сили які він хоче засмутити. Ох вже ж ця витонченість...
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Спочатку Крим, а потім вже Донбас... А не навпаки. Бо якщо спочатку повернемо Донбас, то про Крим можна буде забути!!!!
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Как всегда, манипуляции, подмена понятий и ложь, ложь, ложь. Крым объявлен Украиной оккупированным. Донбасс - нет. Почему? Потому, что так выгодно России, которая аннексировала Крым и якобы не присутствует на Донбассе. Потому, что так выгодно украинским барыгам, крышующим торговлю через "линию разграничения" с ЛДНР. Политические силы (СП) предлагают не врать, а честно признать Донбасс оккупированным, так же как и Крым. И не торговать с врагом, наживаясь на крови патриотов. Но для барыг, это немыслимо, видимо еще больше, чем закрытие липецкой фабрики, на которое ушло почти 3 года, и решение о котором Порошенко так и не смог принять (принял видимо управляющий слепым трастом).
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Признавать войну войной и Даунбасс оккупированным нельзя.
Это помешает гешефтам укГаинца Пеци Вальмана.
Не кошерно...
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Какая злая ирония.
День соборности УкРаины.
А страной владеют укГаинцы...
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ольгінський Єврокозак знову спамить ? )))

знову своєю улюбленою"єврейською темою" ))
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Порошенко сам своими "спичами", "выс...ами" и действиями приближает свой конец... Ну а какой, - политический или жизненный, - скоро увидим!
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Ні. порошенко наближає свій кінець своєю бездарною кадровою політикою,в основі якої лежить"розставляння своїх людей" на ключові позиції.
Навіть якщо вони бєздарі -Муженко,Галетей,Гонтарєва,Матіос..
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Отказаться, а потом смотреть как Донбасс признает мировое сообщество под юрисдикцией россии, и тогда уже его освобождение будет расцениваться как нападение на россию.
Вот тот кто делает такие предложения, сразу нужно гнать на фиг из политики, поэтому озвучьте имена по списку.
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Хорошо, не отказываемся. Но какая альтернатива? Захарченко вместо Парубия?
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Так же у нас есть политические силы, которые под соусом россказней про скорый мир готовят капитуляцию, сдачу интересов страны в угоду пуйлу - повесить нам на шею разоренный бандитский лугандон, дав им особый статус и официально их признав властью.
Что это за силы, а Петр Лексеич?
Неужели воно думает, что если однажды удалось массово обдурить народ жульническими выборами вадинтур его хуцпа будет продолжаться вечно?
Вспомни про судьбу Чаушеску, Хусейна, Кадаффи....
Заигрался-заворовался. А отвечать рано ли поздно придется.
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Если Петр Алексеевич знает такие полит. силы, то надо ставить вопрос о запрете этих партий/блоков, а не говорить загадками.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"У нас есть политические силы, которые в тщательно завуалированной форме предлагают нам отказаться от Донбасса", - Порошенко
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