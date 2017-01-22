 "У нас есть политические силы, которые в тщательно завуалированной форме предлагают нам отказаться от Донбасса", - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко жестко раскритиковал идею некоторых политиков касательно отказа от Донбасса. как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на"112 Украина", глава государства заявил, что раскидываться территориями нецелесообразно.
"Как не прискорбно говорить об этом в День соборности, но у нас есть политические силы, которые в тщательно завуалированной форме предлагают нам отказаться от Донбасса... Хочу адресовать этим политикам вопрос: господа, а вы собирали эти территории, чтобы ими раскидываться?", - отметил он.
Порошенко отметил, что эти политсилы призывают "вести себя с жителями оккупированных районов, как будто они уже не наши украинские граждане".
"Такая стратегия 100% до мира не приведет. Цель России - не Донецк или Луганск, цель России - вся Украина, а не только Крым или Севастополь", - сказал президент.
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починаючи з оппоблоку,закінчуючи Савченко ?
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а это конечно не есть хорошо: возвращать надо на украинских условиях а не на условиях кремля
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А дальше любители моторолы уже сделают свое делр
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Але це комусь дуже не вигідно...
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Бантустан («гомленд», батьківщина) - назва, що існувала до 1978 року для квазідержавних утворень чорного населення в ПАР та Намібії, створених у 1960-х рр. за племінною ознакою.
за кілька років там все зігниє.а що не зігниє -здадуть у металолом..
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Внутренний конфликт. Во всех официальных документах Киева
ни разу не упоминается российская агрессия, - Басараб
. ==========
любая часть слова " окупований " (окупованих, ...ним, ... )
в текущей редакции закона 1680-18 ОТ-СУТ-СТВУ-ЕТ
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украинская власть(я не политолог и могу называть вещи своими именами)
жи2 и гопота хочет реинтегрировать Донбасс в его нынешнем состоянии - с российскими военными, боевиками, жителями, обработанными кремлевской пропагандой.
Это абсолютно недопустимо, это преступление! » - убежден Басараб"
. =====================
жи2 и гопота совершает очередное масштабное преступление против Государства Украина:
принуждение граждан к сепаратизму
(20.01.17 13:15) http://censor.net.ua/news/424169/
" Пантелеев призвал киевлян, которые имеют факты злоупотреблений
при начислении за тепло, обращаться в столичную инспекцию по телефону (044) ... "
. ==============
чувствуете -- НЕлоялен к шакалу будешь платить коммуналку дох и больше
а те кто жиколадный анус вылижет доблеска и
убедит комиссию, что чел с плотвой и захерченкой АДИН НАРОТ
тем жи2 скостит "неправильные платёжки "
" ведь для всех без исключения
киевляндолжен действовать справедливый ипонятный механизм начисления"
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пенсионное
социальные выплаты
водоснабжение
электроснабжение
ОБЕСПЕЧИВАЕТ ОККУПАНТ (согласно международных норм)
если территория НЕпризнана оккупированной --
то срашка луГандоны и прочая даунецкая шваль
раскрыв хайло претендует на обеспечение с подконтрольной территории
а Граждане Украины через тарифы, солидарный пенсионный фонд и социалку
ОБЕСПЕЧИВАЮТ сепаратистскую нечисть дыры
и обеспечение это за счёт налогов с Граждан Украины
выполняют кивы черныши розенки лутковские ахметки
под жикаладовый звиздёжь поп`а
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09:40 М/ф "Маша і ведмідь" 1+1
на украинском языке
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валенки носят не только в кацапии
самовар - ну очень смешно. неуж то чисто кацапское изобретение
балалайка - "Многие считают, что балалайка была придумана на Руси, другие думают, что произошла от народного инструмента киргиз-кайсаков - домбры. Есть еще одна версия: возможно балалайка была придумана во время татарского владычества, или, по крайней мере заимствована от татар. Следовательно, и год происхождения инструмента назвать сложно. Историки и музыковеды спорят и из-за этого."
смешно думать что через эти три предмета кто то что то вкладывает в головы наших детей. детям в головы родители вкладывают понятия и знания.
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Это помешает гешефтам укГаинца Пеци Вальмана.
Не кошерно...
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День соборности УкРаины.
А страной владеют укГаинцы...
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знову своєю улюбленою"єврейською темою" ))
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Навіть якщо вони бєздарі -Муженко,Галетей,Гонтарєва,Матіос..
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Вот тот кто делает такие предложения, сразу нужно гнать на фиг из политики, поэтому озвучьте имена по списку.
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Что это за силы, а Петр Лексеич?
Неужели воно думает, что если однажды удалось массово обдурить народ жульническими выборами вадинтур его хуцпа будет продолжаться вечно?
Вспомни про судьбу Чаушеску, Хусейна, Кадаффи....
Заигрался-заворовался. А отвечать рано ли поздно придется.
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