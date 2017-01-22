 Порошенко заявил, что Украина никогда не откажется от Донбасса: "Вы собирали эти территории, чтобы ими раскидываться?"

Президент Украины Петр Порошенко жестко раскритиковал идею некоторых политиков касательно отказа от Донбасса. как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на"112 Украина", глава государства заявил, что раскидываться территориями нецелесообразно.
"Как не прискорбно говорить об этом в День соборности, но у нас есть политические силы, которые в тщательно завуалированной форме предлагают нам отказаться от Донбасса... Хочу адресовать этим политикам вопрос: господа, а вы собирали эти территории, чтобы ими раскидываться?", - отметил он.
Порошенко отметил, что эти политсилы призывают "вести себя с жителями оккупированных районов, как будто они уже не наши украинские граждане".
"Такая стратегия 100% до мира не приведет. Цель России - не Донецк или Луганск, цель России - вся Украина, а не только Крым или Севастополь", - сказал президент.
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Это помешает гешефтам укГаинца Пеци Вальмана.
Не кошерно...
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День соборности УкРаины.
А страной владеют укГаинцы...
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знову своєю улюбленою"єврейською темою" ))
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Страной, в которой живет 80% укРаинцев, управляет и владеет кучка лживых и вороватых укГаинцев.
УкРаинцы умирают на фронте за свою страну.
УкГаинцы разворовывают и продают эту страну.
Для того, чтобы это сказать, нужно быть "ольгинцем"?
Или это видно только проституткам Вальцмана???
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Навіть якщо вони бєздарі -Муженко,Галетей,Гонтарєва,Матіос..
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Вот тот кто делает такие предложения, сразу нужно гнать на фиг из политики, поэтому озвучьте имена по списку.
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Что это за силы, а Петр Лексеич?
Неужели воно думает, что если однажды удалось массово обдурить народ жульническими выборами вадинтур его хуцпа будет продолжаться вечно?
Вспомни про судьбу Чаушеску, Хусейна, Кадаффи....
Заигрался-заворовался. А отвечать рано ли поздно придется.
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Правильно призывают, наши украинские граждане не идут войной на Украину, не убивают украинцев, не считают Моторыл героями и не ставят им памятники.
Есть смысл не отказываться от территорий только в том случае, если власть способна конторолировать, подавить сепаратистов, к примеру ввести мораторий на голосование в органы власти сепаратистскому региону.
Но как видим украинская власть не способна в принципе подавить сепаратистские настроения даже на той сепаратистской территории, которую контролирует и уже сейчас там фомируются антиукраинские политсилы, которые попадут в парламент.
Если даже война практически не изменила поведение украинской власти по отношению к антиукраинским, сепаратистским силам, то о чем можно дальше говорить.
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Так будет правильнее .
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2.розвалить банківську систему, збільшить присутність російських Банків в Україні
3.Заморозить шлях України до Європи.
4.Здибілить населення.
5.Нещодавно дізнався ,що види діяльності для ФОП зробили як в Росії.
принести Рюський Мірь до України (збільшить комунальні послуги ,як в Росії , заборонить продаж алкоголю після 23-00 , розвалювать базари та МАФи екскаваторами,як у Росії , одним словом ,зробить схоже життя населення , ментальна прививка від Європи)
Можна зробить висновок,куди ми йдемо вже по цим декількам параметрам.
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Раскидыватся территориями - не стоит, ибо они - территории - могут стать бесплодными. Любую территорию и пустыню - облагораживают ее жители. С любовью и доброволно, либо назло, либо по принуждению. Нет людей - нет территорпий. Либо есть - безлюдные территории, либо наоборот. Хорошо? Там, где комфортно жить.
Ничем, раскидываться - не стоит. Собирали все наши ВЕЛИКИЕ предки - раскидываются - БЕЗДАРИ.
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Риторика у наших политиков должна быть такова что ценить нужно уметь что отстояли ценой пролитой крови. То что забрал Пут пусть и подавится этим. Что то же он не хочет присоединять ОРДИЛО? Не нужно оно и политикуму Украины бизнесу. Но и содержать его в Украине это значит выполнять план В. В. Хуйла.
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