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Все про:День Соборности Украины (229) Порошенко (10460) Донбасс (11991)

 Порошенко заявил, что Украина никогда не откажется от Донбасса: "Вы собирали эти территории, чтобы ими раскидываться?"

Порошенко категорически отвергает идею отказа от Донбасса.

Президент Украины Петр Порошенко жестко раскритиковал идею некоторых политиков касательно отказа от Донбасса. как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на"112 Украина", глава государства заявил, что раскидываться территориями нецелесообразно.

"Как не прискорбно говорить об этом в День соборности, но у нас есть политические силы, которые в тщательно завуалированной форме предлагают нам отказаться от Донбасса... Хочу адресовать этим политикам вопрос: господа, а вы собирали эти территории, чтобы ими раскидываться?", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко с супругой почтили память Героев Небесной Сотни

Порошенко отметил, что эти политсилы призывают "вести себя с жителями оккупированных районов, как будто они уже не наши украинские граждане".

"Такая стратегия 100% до мира не приведет. Цель России - не Донецк или Луганск, цель России - вся Украина, а не только Крым или Севастополь", - сказал президент.
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Признавать войну войной и Даунбасс оккупированным нельзя.
Это помешает гешефтам укГаинца Пеци Вальмана.
Не кошерно...
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Какая злая ирония.
День соборности УкРаины.
А страной владеют укГаинцы...
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ольгінський Єврокозак знову спамить ? )))

знову своєю улюбленою"єврейською темою" ))
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Интересно, петешлюх, а что же тут "ольгинского"?
Страной, в которой живет 80% укРаинцев, управляет и владеет кучка лживых и вороватых укГаинцев.
УкРаинцы умирают на фронте за свою страну.
УкГаинцы разворовывают и продают эту страну.
Для того, чтобы это сказать, нужно быть "ольгинцем"?
Или это видно только проституткам Вальцмана???
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Порошенко сам своими "спичами", "выс...ами" и действиями приближает свой конец... Ну а какой, - политический или жизненный, - скоро увидим!
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Ні. порошенко наближає свій кінець своєю бездарною кадровою політикою,в основі якої лежить"розставляння своїх людей" на ключові позиції.
Навіть якщо вони бєздарі -Муженко,Галетей,Гонтарєва,Матіос..
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Чому це бездарна кадрова політика? Це як глянути, з якої точки зору та для яких цілей ці "кадри" підбиралися.
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Отказаться, а потом смотреть как Донбасс признает мировое сообщество под юрисдикцией россии, и тогда уже его освобождение будет расцениваться как нападение на россию.
Вот тот кто делает такие предложения, сразу нужно гнать на фиг из политики, поэтому озвучьте имена по списку.
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Пока о том, что кто-то делает такие предложения я слышу только от нашего президента к словам которого у меня лично уже веры нет. И даже он не назвал ни одной политсилы. А так подобные заявления делали Пинчук и Гадя Савченко. Но пинчук на сколько мне известно не относится ни к какой политсиле, а Гадя с недавних пор тоже не представляет ни одну политсилу.
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Хорошо, не отказываемся. Но какая альтернатива? Захарченко вместо Парубия?
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Похоже что он к этому и гнет. Хотя никто и не отказывался от Донбаса и Крыма на сколько мне известно.
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Так же у нас есть политические силы, которые под соусом россказней про скорый мир готовят капитуляцию, сдачу интересов страны в угоду пуйлу - повесить нам на шею разоренный бандитский лугандон, дав им особый статус и официально их признав властью.
Что это за силы, а Петр Лексеич?
Неужели воно думает, что если однажды удалось массово обдурить народ жульническими выборами вадинтур его хуцпа будет продолжаться вечно?
Вспомни про судьбу Чаушеску, Хусейна, Кадаффи....
Заигрался-заворовался. А отвечать рано ли поздно придется.
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Если Петр Алексеевич знает такие полит. силы, то надо ставить вопрос о запрете этих партий/блоков, а не говорить загадками.
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Да потому, что этот бред только у Пэци в голове. Не попадались мне на глаза заявления от этих политсил. Токмо от Пинчука, да Гади Самвенка. Но на скоко мне известно ни Пинчук, ни теперь уже и Гадя не представляют никакой политсилы. И если о таких политсилах известно нашему вельмихитровжаренному презу, то почему он не озвучит названия этих политсил? Жеманится как курсистка перед гусаром.
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словоблудит Петя, эти силы нужно называть своими именами и не пытаться прилепить туда тех, кто тебе не очень нравится и не загадывать реКбусы....
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У зрадо@бов вынос моска. І на Петю надо дерьмо лить і против его слов так просто не попрешь. А если так : ти сначала , деньги из офшоров верни а потом не отказывайся от Донбасса, сука.. Ну как, зрадо@би , подходит? Дарю..
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Я лучше подарю. Естественно он не отказывается от Донбаса в том виде какой он сейчас есть. В той мутной воде капиталы легче наживать. Да и в вялотекущей перманентной войне легче у власти оставаться, бо всегда можно сказать - не раскачивайте лодку а то хуйло нападет. Правда ведь? Если бы не война - народ его уже давно бы смел. Правильно Демура таки называет это шобло - диги 2. Т.е. дегенераты 2 после овоща с его шоблой.
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А ваше шобло будет диги 3, А после вас диги 4..и т д и тп . Хуйло уже напало. 3 года как Где ти так долго спал, сказочник наш зрадженый? Если бы у моей бабушки были яйца она была бы дедушкой...
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Та ты шо? А вот наш президент со товарищи эту фразу как мантру повторяет. Ему шо - не доложили, что хуйло уже напал? А история не терпит сослагательного накланения. Если бы да кабы, будет - не будет. Вот будет диги3 или 4 - тогда и будешь вещать. А пока имеем что имеем и я об этом сказал.
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Какую фразу он повторяет? Ты читал статью ? Это у тебя "ели бы не война" . Тебе зрадылы? так и скажи..
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В архивы Цензора загляни. Сколько было заявлений о "не раскачивайте лодку".
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А вот о заявлениях полит сил я лично не читал нигде. Может у тебя есть подобная информация?
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Отказ от Лугандонии,как и от Крыма ни к чему хорошему Украину не приведет.Ибо цель россии:ВСЯ Украина!Откажись мы от Крыма и оккупированный р-нов Донбасса-через какое-то время россия сунет свиное рыло и в другие р-ны Украины (способов "гибридной" войны у нее немеряно!).И что,снова от своих земель отказываться???!!!
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А кто оказывается? По-моему подобное заявление я слышал только от Пинчука. А напомните мне чей он зять и какую роль в переговорах с орками играет его тесть?
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Порошенко отметил, что эти политсилы призывают "вести себя с жителями оккупированных районов, как будто они уже не наши украинские граждане".
Правильно призывают, наши украинские граждане не идут войной на Украину, не убивают украинцев, не считают Моторыл героями и не ставят им памятники.
Есть смысл не отказываться от территорий только в том случае, если власть способна конторолировать, подавить сепаратистов, к примеру ввести мораторий на голосование в органы власти сепаратистскому региону.
Но как видим украинская власть не способна в принципе подавить сепаратистские настроения даже на той сепаратистской территории, которую контролирует и уже сейчас там фомируются антиукраинские политсилы, которые попадут в парламент.
Если даже война практически не изменила поведение украинской власти по отношению к антиукраинским, сепаратистским силам, то о чем можно дальше говорить.
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война практически не изменила поведение "украинской" власти ...

Так будет правильнее .
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Ну как хуйло и хотел. Донбас вместе с Плотницким и Захарченко вернуть в Украину, Крым признать российским, санкции снять. Все идет по плану хуйла.
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1.Розвалить середній клас України.
2.розвалить банківську систему, збільшить присутність російських Банків в Україні
3.Заморозить шлях України до Європи.
4.Здибілить населення.
5.Нещодавно дізнався ,що види діяльності для ФОП зробили як в Росії.
принести Рюський Мірь до України (збільшить комунальні послуги ,як в Росії , заборонить продаж алкоголю після 23-00 , розвалювать базари та МАФи екскаваторами,як у Росії , одним словом ,зробить схоже життя населення , ментальна прививка від Європи)
Можна зробить висновок,куди ми йдемо вже по цим декількам параметрам.
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Та що казати. І не заперечиш. Єдина надія знову на народ.
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Интересно,а финансировать этих "партизан" ОНО собирается за счёт Рошена или народа Украины???...
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Чтобы профинансировать партизан совсем не обязательно туда гонять сотни фур в день.
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донбасс - это люди, а не территории. эти люди не хотят иметь ничего общего ни с порошенко, ни со всей этой куего курчавой шоблой - еблой, может они не так уж и неправы? многие даже из вчера еще поддерживающих днр говорят сегодня - мы не против Украины, но жить в стране под этой мразью ничуть не лучше, чем в днр.
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Я четко знаю, что Донбасс и Крым - территории Украины. Чего не могу сказать о людях, проживающих там. Во всяком случае многих из них. Для меня те, кто бегал на референдум и поддерживал орков однозначно предатели и оправдания им нет. В таких "людях" Украина не нуждается. Посему как по мне, то после освобождения территорий Украины всех тщателоьно просеять через сито и если что - за поребрик. Здесь им не место на наших территориях. Они угроза нации. Посему мне лично как-то пох что им нравится, а что нет.
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Ти ще відповісти повинен за Ілловайсь та дебальцеве какрамельна гнида
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Донбас і Крим це теритрії України і це не обговорюється. Просто щоб робити такі заяви як гарант, потрібно перестати торгувати з окупованими територіями, перестати платити данину плотницькому і захарченку і вирішувати соціальні потреби вати яка там живе. Українці потерплять ради повернення території і вата коли лишиться без зарплат і пенсій буде вовком вити. Ідеальний варіант - іранська схема: вугілля обмінюємо на картоплю. Крапка.
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" Хочу адресовать этим политикам вопрос: господа, а вы собирали эти территории, чтобы ими раскидываться?", - отметил он."
Раскидыватся территориями - не стоит, ибо они - территории - могут стать бесплодными. Любую территорию и пустыню - облагораживают ее жители. С любовью и доброволно, либо назло, либо по принуждению. Нет людей - нет территорпий. Либо есть - безлюдные территории, либо наоборот. Хорошо? Там, где комфортно жить.

Ничем, раскидываться - не стоит. Собирали все наши ВЕЛИКИЕ предки - раскидываются - БЕЗДАРИ.
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Екватерина продала Аляску Америке.В итоге Аляске повезло.
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Это риторика "Кто к нам с мечом придёт тому мы накостыляем" или "Не отдадим территорию" это риторика российского имперского шовинизма. Это риторика захватчиков агрессоров. И пока по комсомольской привычки эти слова произносятся без конкретного наполнения и содержания у насэто всё популизм причём популизм в российском стиле. Это Россия всё "собирает земли" отбирает при этом сжигает и разрушает. Если нашим политикам эта риторика нравится то почему тогда не пойти и вовсе под Пута? Получается что Пут прав говоря про себя что он конечно пидарас но и вы все украинцы это россияне низшего быдлосословия. А потому вам только в стойло.

Риторика у наших политиков должна быть такова что ценить нужно уметь что отстояли ценой пролитой крови. То что забрал Пут пусть и подавится этим. Что то же он не хочет присоединять ОРДИЛО? Не нужно оно и политикуму Украины бизнесу. Но и содержать его в Украине это значит выполнять план В. В. Хуйла.
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Говорити одне, а робити протилежне - це стиль поведінки патологічного брехуна на прізвисько Порошенко.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко заявил, что Украина никогда не откажется от Донбасса: "Вы собирали эти территории, чтобы ими раскидываться?"
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