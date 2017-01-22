 Порошенко с супругой почтили память Героев Небесной Сотни

Президент Украины Петр Порошенко вместе с супругой Мариной почтили память Героев Небесной Сотни. Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится на странице главы государства в Facebook.
"Вместе с Мариной почтили память погибших во время Революции Достоинства Сергея Нигояна и Михаила Жизневского, а также всех Героев Небесной Сотни", - отметил Порошенко.
Напомним, Украина в воскресенье, 22 января, празднует День соборности. В 2017 году Украина в этот день отмечает 98-ю годовщину провозглашения Акта воссоединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики.
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https://www.youtube.com/watch?v=13x0At9RZn0
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Я не є адвокатом Андрій Садовий, ми в різних партіях і, в принципі, є політичними конкурентами. Однак у критичній ситуації, що склалася у Львові й навколо Львова, промовчати не можу.
Коли Президент (і його Уряд) в угарі політичних ігрищ на знищення Садового, разом з його рейтингом і фракцією Самопоміч, вже явно заступили за червону межу - не лише відповідальності, але й людської моралі. Коли від мстивого Президента і його умисної бездіяльності щодня, вже протягом восьми місяців, потерпають сотні тисяч львів'ян.
Напевно Садовий як міський голова міг і мав би зробити більше для завчасного і системного вирішення проблеми з вивезенням/утилізацією сміття. Пообіцяв на виборах - зроби, врешті це питання політичної відповідальності. Але...
Коли вже сталося лихо і нависла реальна небезпека екологічної катастрофи, коли мер неодноразово звертається за допомогою до Президента, Уряду - чому замість допомоги, не меру навіть, а сотням тисяч людей, Порошенко і підпорядковані йому порошенки проявляють повну бездушність і безвідповідальність?!
Врешті, ти ж Гарант, маєш захищати людей і їхні права - хіба твої власні політичні ігрища й виборчі розклади/наперстки важливіші людського горя?!
Неприпустимо, коли для локалізації екологічної катастрофи міський голова змушений за допомогою звертатися не до власної держави, а до зарубіжних держав, іноземних послів, іноземних міст-побратимів.
Соромно за такого Президента і за таку державу, в якій людина, її права і інтереси для найвищих посадовців - не на першому, а на десятому місці.
Анатолій ГРИЦЕНКО
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президент!
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