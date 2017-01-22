 Порошенко с супругой почтили память Героев Небесной Сотни

Президент Украины Петр Порошенко вместе с супругой Мариной почтили память Героев Небесной Сотни. Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится на странице главы государства в Facebook.

"Вместе с Мариной почтили память погибших во время Революции Достоинства Сергея Нигояна и Михаила Жизневского, а также всех Героев Небесной Сотни", - отметил Порошенко.

Напомним, Украина в воскресенье, 22 января, празднует День соборности. В 2017 году Украина в этот день отмечает 98-ю годовщину провозглашения Акта воссоединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики.