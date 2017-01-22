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Все про:День Соборности Украины (221) Порошенко (10450) Небесная Сотня (67)

 Порошенко с супругой почтили память Героев Небесной Сотни

Сегодня в Украине отмечают День Соборности.

Президент Украины Петр Порошенко вместе с супругой Мариной почтили память Героев Небесной Сотни. Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится на странице главы государства в Facebook.

"Вместе с Мариной почтили память погибших во время Революции Достоинства Сергея Нигояна и Михаила Жизневского, а также всех Героев Небесной Сотни", - отметил Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Желаю успехов в осуществлении благородной цели стать во главе всего свободного мира", - Порошенко поздравил Трампа с инаугурацией

Напомним, Украина в воскресенье, 22 января, празднует День соборности. В 2017 году Украина в этот день отмечает 98-ю годовщину провозглашения Акта воссоединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики.

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Шо там за сумочка у Марины ? Фас !!!
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Він ще має відповісти--Навіщо аборігени з"їли Кука ))))))
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На Цензорі є таке нескінченне шоу--"Битва ботів" ,захоплююче видовище ))))
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Гриценко: Мстивий бездушний Президент - політичне сміття

Я не є адвокатом Андрій Садовий, ми в різних партіях і, в принципі, є політичними конкурентами. Однак у критичній ситуації, що склалася у Львові й навколо Львова, промовчати не можу.

Коли Президент (і його Уряд) в угарі політичних ігрищ на знищення Садового, разом з його рейтингом і фракцією Самопоміч, вже явно заступили за червону межу - не лише відповідальності, але й людської моралі. Коли від мстивого Президента і його умисної бездіяльності щодня, вже протягом восьми місяців, потерпають сотні тисяч львів'ян.

Напевно Садовий як міський голова міг і мав би зробити більше для завчасного і системного вирішення проблеми з вивезенням/утилізацією сміття. Пообіцяв на виборах - зроби, врешті це питання політичної відповідальності. Але...

Коли вже сталося лихо і нависла реальна небезпека екологічної катастрофи, коли мер неодноразово звертається за допомогою до Президента, Уряду - чому замість допомоги, не меру навіть, а сотням тисяч людей, Порошенко і підпорядковані йому порошенки проявляють повну бездушність і безвідповідальність?!

Врешті, ти ж Гарант, маєш захищати людей і їхні права - хіба твої власні політичні ігрища й виборчі розклади/наперстки важливіші людського горя?!

Неприпустимо, коли для локалізації екологічної катастрофи міський голова змушений за допомогою звертатися не до власної держави, а до зарубіжних держав, іноземних послів, іноземних міст-побратимів.

Соромно за такого Президента і за таку державу, в якій людина, її права і інтереси для найвищих посадовців - не на першому, а на десятому місці.

Анатолій ГРИЦЕНКО
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Хто пояснить чому від цього чуи йде аура дрищатика?? Наче щось нове потворне вилізло а з перших коментів теж відчуття тупості висерів цього індивідума... Парадокс...
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Шокопадаль вже й слова Гриценка спамить))
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Лицемер начал принудительный обход согласно протокола.
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Барига ще з часів управління своім бізнесом вважає украінців за бидло ще й до всього ненавидить мораль і розум...
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В феврале прошлого года поминали годовщину Небесной Сотни.Тогда это ничтожество с трибуны в очередной раз пообещало,что убийцы героев будут наказаны,эмоционально так говорил,как бы искренне.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко с супругой почтили память Героев Небесной Сотни
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