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Все про:День Соборности Украины (221) поздравление (556) Гройсман (1981)

 Нам как никогда нужно объединиться ради будущего, - поздравление Гройсмана с Днем Соборности

Премьер напомнил, что сила в единстве.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поздравил украинский народ с Днем Соборности, об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Фейсбук главы правительства.

"Сегодня - День Соборности Украины! 98 лет назад в этот день на Софийской площади в Киеве был торжественно провозглашен Акт воссоединения. Украинцы ЗУНР и УНР объединились под единым флагом. С тех пор 22 января - национальный праздник. С каждым годом он приобретает все больше символизма, ведь именно сейчас нам как никогда нужно объединиться ради будущего, ради независимой, свободной Украины. Помните всегда, наша сила - в единстве! ", - написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Переподчинив "Укрзализныцю", Гройсман устроил из Кабмина шоу Дэвида Копперфильда, - Омелян

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Підтримую! Бо ненька-Україна того варта!
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Ни фига себе - это как могут обворованные объединиться с их обворовавшими ,ну и ну !!!!
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Тебя сильно обокрали ? По личику не скажешь Побольше гройсмановского будет
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Больше всего обокрали тебя,у тебя мозг украли !
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Я так же хожу по улицам ,как и скулящие здесь. Вы в Африке и Азии не были. Всё в сравнении познается. И учитесь работать ,а не скулить ,сидя на цензоре.
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кацап шоле?чего хамишь на ровном месте?
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Ну ты настолько тупой,что тебя тяжело с кем либо сравнивать ,в глупости ты достиг совершенства ! Очень хреново,что такая мразь,как ты по улицам ходит !
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мразь это первое слово,которое ольгинцы учатся набирать на клаве?практически у всех в употреблении...как индификатор кацапизма
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Так украдите что-нибудь у Гройсмана и квиты.
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історія повторюється : народ и партия единьі, но ходят в разньі магазиньі,
а зараз зберігають гроші у різних банках, хто у "Михайлівському", а хто у панамському

до речі (койфману і поліщуку): в Україні є Кипрський банк, а Панамського немає
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а ты откуда знаешь про панамские банки?виолончели сдавать ходил шоле?
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Олег Хардин ось і перший висер від типового ватного "українця" який зараз висре по зраду та фсьопрапаланаспредали ))))))) Гройсмана підтримую- Українцям в цей не простий час треба триматися один одного як ніколи!
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Ну,как сотрудник минстеця,ты просто обязан жуликов и воров поддерживать , а как же иначе !
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а у сталеваров другая версия:
"Вся СИЛА в ПЛАВКАХ"... :D
С праздником УКРАИНА!!!
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куда дальше "объединятся"? и так одна из самых нищих, захламленных, тоталитарных, нацистских стран
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"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл
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Зрадоботы с тобой не согласятся. Ща каждый скажет , что не при делах и они не голосовали.
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..."Мы все с вами русские!" - член Харьковского антикоррупционного центра, глава областного "ДемАльянса" Лисичкин оказался ярым комунякой
http://antikor.com.ua/articles/147856-my_vse_s_vami_russkie_-_chlen_harjkovskogo_antikorruptsionnogo_tsentra_glava_oblastnogo_demaljjansa_

...
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Кто с вами чертями объединятся будет, только такие же черти, как вы сами. Тем, кто 98 лет назад объединился ты в подметки не годишься.
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поэтому живодеры ищут по Форуму коммунистов, чтобы пополнять свои ряды, шляются по кометам и спрашивают кто коммунист.
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При честной политике будем объединяться. А пока моей матери пришел счет за отопление около 2000 грн при пенсии около 1500. Так, что сам с собой объединяйся пан Гройсман.
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Твоя мама в другой галактике живет ? Моей пришел счет на 400. Субсидия. И как любящий сын ,мог бы помочь матери
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Куда ,в Австралию ??? Так там австралийский доллар !!! В спаме будешь жить придурок !!!
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На заборе тоже написано.....
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шавка. ты еще не захлебнулся жидкостями своего шефа?
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Прикинь, что отдаю часть зарплаты отдаю, ведь иначе не заплатит. А 2000 это со скидкой 25% как дитю войны. Она часть ВМВ провела в оккупации в Киеве А ты из какой части россии?
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Додик , я в Одессе живу И хватит здесь ВРАТЬ.
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Такого дерьма ,как ты отродясь в Одессе не было !
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В последнии дни включили новую тему. все уедут.вот так прямо все. Почему?Да потому что работы нет и нужно платить налог в 700 гривен в месяц...
Я в Украине живу полтора года ( чуть меньше ). Работы здесь валом. Только вот совковая ментальность мешает , не могут люди вести бизнес , не приспособленны.
Сейчас строю дом ( коробку купил ,делаю отделку ).Это полный аут.... Если на отделку, електрика и сантехника нашли через знакомых со скрипом то все остальное нужно делать судя по всему самому.
Мебельщиков ( шкафы сделать ) фиг найдешь, каменьщиков тоже , лестницу сделать аналогичная ситуация, чтото из дерева проблема.
Не то что их нет. есть, дают рекомендации. Только все либо перегружены. либо не от мира сего. Мебельщик - заказ большой , отправил нас в магазин , выбрали материалы ( хотя в этом полный ноль ). Обещал посчитать смету , и ....... ПРОПАЛ! повторяю заказ большой, не один шкаф....
Лестницу - звонишь говорят да цена такая , НО , у нас сейчас конвеер загружен а у вас маленький заказ.... ДЕЛАТЬ НЕ БУДЕМ,....
Каменьщики обзвонил компаний 20, плиту продают без проблем.а вот с нее сделать уже то что нужно это другая история. Пришлите чертежи посчитаем.... И что вы думаете посчитали? НЕТ!!!!!
Оффис когда делали , стекла для перегородок везли с ОДЕССЫ в Запорожье. С ОДЕССЫ. при этом в самом Запорожье вообще такое не делают( по крайней мере не нашли ), Харьковчане и Киевляне сказали что им далеко.....
Сейчас вот нужен репетитор английского для повышения уровня языка у сотрудников. вы думаете просто взял и нашел. Ага , сейчас.... Тоже целая история.
О Програмистах я вообще молчу... а если не дай бог в Киеве открыли компанию то вообще атом.
Зато физиков ядерщиков у нас миллионы....
Не хотите быть фопами, хорошо. Достаточно выучить английский язык. Работы полно.зарплаты в разы выше минималки и средней. Просто выучите язык.Но совковая ментальность говорит зачем учить. Можна сидеть там где сидишь и ныть как все плохо.....
Вот такая она реальность....
Я прожил 20 лет за бугром. и могу сказать одно. Если вы каким то чудом туда попадете вас ничего хорошего не ждет. Даже те кто стараются и учат там язык проходят в большинстве период мытия подьездов , коридоров , сиделок , таскания мебели на перевозках и так далее. А без личной инициативы вас вообще никто и никуда не возьмет.
Так что учитесь и развивайтесь. Ищите возможности, а они есть. Да не на вашем заводе и не в вашем цеху. Но их полно.
О налогах вообще отдельная тема. Платить вы будет в любой развитой стране и не 700 гривен а по полной.Юлиан Ойфа
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Ко мне ваш комментарий никаким боком не относится. Пишите далее не мне.
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твоя мама - жучка и живет в будке. а папа у тебя - чечен. забыл?
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Грося,тебе с Землей Обетованной объединятся надо,как же задолбали "горобцы" Украину.
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Конституційний Суд і досі не оголосив рішення щодо путінського мовного закону від 2012 року

17 листопада 2016 року Конституційний Суд України (винятково завдяки нашому невідступному тискові впродовж ДВОХ років) нарешті розпочав слухання в справі зініційованого мною подання 57 народних депутатів України VII скликання про неконституційність Закону України "Про засади державної мовної політики" від 3 липня 2012 року N5029-VI (автори відверті агенти Росії В. Колесніченко, С. Ківалов). Конституційне подання зареєстроване в секретаріяті КСУ ще 10 липня 2014 року.

Із порушенням усіх часових процедур щойно 13-14 грудня 2016 року відбулася безпосередня процедура усних слухань, де з аргументаційними промовами виступив суддя-доповідач Ігор Сліденко, представники суб'єктів подання Ірина Фаріон, Олег Бондарчук, експерти Павло Гриценко, Сергій Головатий, Тарас Марусик та свідки Я. Кендзьор, Ю. Кармазін, Ю. Ключковський, М. Томенко, І. Заєць. У залі засідань не прозвучало ЖОДНОГО аргументу на предмет конституційности вказаного закону, а навпаки, наведено десятки експертних оцінок від УСІХ провідних наукових установ України про його антидержавний характер і фактичну передумову неминучої гострої фази війни з Росією.

Щойно 13 січня 2017 р. КС розпочав закриту процедуру розгляду питання і продовжив її в знакове християнське свято 19 січня 2017 року. Рішення нема й досі, бо, по-перше, склад КС у своїй більшості такий, як і за Януковича; по-друге, судова гілка влади, попри зміни Президентів, не зазнала жодних змін, бо обраним Президентам саме такою, залежною від них, вона й потрібна. Отож сподіватися можна лише на постріздвяне чудо, викликане позитивним світоглядовим стресом окремих суддів...

Ця майже детективна ретардація в розвиткові мовних судних днів нагадала мені трагічні перипетії Шевченкової долі як основного символу нашої МОВИ. Після арешту поета везли під пильною охороною й дуже швидко як небезпечного злочинця. Згодом він про це іронічно згадав у своєму Щоденнику: "...мене з Пітера на восьму добу доставили до Оренбурга, убивши лише одного поштового коня на всьому просторі". А дороги було, нагадаємо, 2500 км через Москву, Симбірськ, Самару, Бузулук... Після десятьох років каторги без права писати і малювати наступило геть загальмоване повернення.

Як пише Іван Дзюба у своєму знаменитому творі "Тарас Шевченко: життя і творчість" (2008), від першої звістки про близьке звільнення (1 січня 1857, лист графині А. Толстої) та першого повідомлення про дозвіл царя на звільнення Шевченка (17 січня, лист М. Лазаревського) до одержання офіційного наказу минуло 7 місяців. Ось як оповів це Шевченко в Щоденнику: "Як швидко, як із жаром виконують наказ арештувати, так, навпаки, мляво й холодно справляють наказ визволити. А наказ іде від тієї ж самої особи, і справляють його ті ж самі органи. Чому така різниця? Року 1847 в сьому ж таки місяці мене на сьомий день примчали з Петербурга до Оренбурга. А тепер дай Боже на сьомий місяць одержати наказ якого-будь батальйонного командира, щоб забрали в мене казенні речі та спинили харчове утримання мене. Форма, але ж я не тямлю такої нелюдської форми" (18 червня 1857 р.).

Ми, притомні українці, також "не тямимо такої нелюдської форми" скасовування путінського мовного закону від 2012 до 2017 року, що був ґвалтом "проголосований" і "обговорений" за 2 хвилини 4 секунди при 2 тисячах 54 пропозиціях. Мабуть, у ньому, як у тому казковому яйці Чахлика Невмирущого, душа українця схована? Ось тобі і маєш вторинність "язикового вопроса" в країні та ще й істерика ментальних пораженців про недоречність його скасування в найвідповідніший і найпотрібніший для цього день - 23 лютого 2014 року. Хоч добре було б і 21 лютого у Міжнародний день рідної мови це зробити. Принаймні я саме для цього і ставала депутатом ВР.

А Шевченко таки повернувся в Україну і ще жоден політичний діяч не сягнув його внутрішньої сили та неспинного чину: "... в ці роки, в дні найбільшого вияву національної думки, над усіма корогвами, кулеметами, оркестрами, гарматами, процесіями, гетьманами, політиками, партіями, ватажками, і парляментарями...панував він один - Український поет! Монархічна Росія, ідеологи централізму, міжнародні політики й місцеві педанти мусять схилити свої голови перед ним, великим і непоборним властителем іржавого пера. Ти переміг, Поете! Українську переможну революцію зробив ШЕВЧЕНКО, - не полководець, не герой, не цар, не дипломат і не німецький народний учитель, - зробив поет!" (А. Ніковський) .

Ірина Фаріон
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после тарифов, уничтоженной медицины, после таких зарплат и пенсий, курса, после того, как вы угробили бизнес и надежду в будущее - с тобой объединятся точно не буду - это касается и НФ, заднеприводных радикалов тоже
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Вылезло чмо.Жди нас в гости.Укпаинцы с праздником!!!!
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The Economist: Финансовая сторона конфликта России и Украины

В напряженные, полные неопределенности дни конца 2013 года, когда украинцы заполонили Майдан Независимости в Киеве, протестуя против поворота правительства в сторону России, тогдашний президент Виктор Янукович ухватился за последнюю соломинку. Чтобы поддержать его решимость сопротивляться требованиям активистов Евромайдана, Россия одолжила Украине 3 миллиарда долларов в виде облигаций. Но Януковича все равно свергли. Россия и Украина начали войну. И деньги так и не вернули.

Потому Россия выдвинула судебный иск в отношении Украины. Поскольку деньги были выданы в соответствии с английским законом, в Высоком суде Лондоне на этой неделе начались слушания. Украинская сторона утверждает, что к ней не может быть претензий. В 2015 году группа кредиторов договорились о реструктуризации украинского долга на выгодных условиях: Россия отказалась принять участие.

Заметим, что путем аннексии Крыма и разжигания войны на Донбассе, Россия весьма усложнила для Украины процесс погашения облигаций. К тому же она манипулирует газовым вопросом и ввела торговые санкции. За 2013-2015 годы ВВП Украины упал на 15%. Покупательная способность граждан страны снизилась ещё больше. В 2013 году американский доллар стоил восемь гривен, сегодня его стоимость превышает 25 гривен.

Однако, пока непонятно, к какому заключению придёт английский суд, славящийся своей политической беспристрастностью, подтвердит ли он окончательно, что Россия должна понести ответственность за экономический ущерб Украины. Киев с трудом, но выплачивал проценты по облигациям несколько месяцев 2015 года, в то время, когда страна находилась в глубинах рецессии.

Сейчас украинская экономика находится в лучшем состоянии. Слабая гривна помогает поднять экспорт; в октябре МВФ спрогнозировал рост ВВП на 2,5% в 2017 году. В столице Украины наблюдается строительный бум, а торговые центры от Майдана Независимости теперь заполнены людьми, которые едят китайскую лапшу и гамбургеры.

Также несколько месяцев назад в Киеве было запущено приложение Uber, которое помогает водителям и пассажирам найти друг друга за несколько минут, чтобы быстро и надежно передвигаться по городу в любое время суток. В свою очередь, рынки, похоже, не слишком обеспокоены перспективой президентства Дональда Трампа, который поддерживает Россию: с ноября 2016-го гривна ослабла совсем незначительно.

Но если Украину вынудят выплатить 3 миллиарда долларов долга по решению английского суда, гривна снова подвергнется давлению. Кроме этого, выплата денег России приведет в ярость простых украинцев. Уже сейчас видно, что ближайшие несколько лет будут непростыми. Для того, чтобы обслуживать другие долларовые долги Украине придется потратить примерно 15 миллиардов долларов в период 2017-2020 гг. - это сумма эквивалентна текущим резервам иностранной валюты.

Если эти резервы опустятся ниже уровня 10 миллиардом долларов, инвесторы начнут беспокоиться о финансовом благополучии страны. Специальная программа Украины с МВФ, согласованная в 2015 году, должна смягчить этот удар, но она отстает от графика. В прошлом году Украина получила всего 1 миллиард долларов в виде выплат из фонда.

Придется Украине погашать долг, или не придется, список экономических задач страны выглядит пугающе. Нужно провести серьезные реформы для того, чтобы искоренить коррупцию и обеспечить верховенство закона. Конечно, определенный прогресс уже достигнут. Недавняя национализация крупнейшего в стране кредитора, Приватбанка, сохранила финансовую стабильность, - сообщает Томаш Фиала из инвестиционного банка Dragon Capital. А повышение цен на газ улучшило финансовое состояние государственной монополии «Нафтогаз».

Это положительные моменты, но сейчас темпы реформ замедлились. Надежды на то, что рынок сельхозземли в Украине будет открыт для иностранных инвесторов, не сбылись.Пенсионная система Украины нуждается в преобразованиях: расходы государства на выплату пенсий составляют 13% от ВВП, что по международным стандартам чрезвычайно много.

Больше всего разочарования вызывает утрата украинским правительством реформаторского пыла. Елена Беседина, преподаватель Киевской школы экономики, акцентирует внимание на том, что никто из представителей режима Януковича не был отправлен в тюрьму за свои преступления. Украинский показатель доли ВВП на душу населения составляет менее одной десятой американского, но роскошные автомобильные салоны и модные бутики и сегодня ведут активную торголю.

После выборов в 2019 году число популистов в парламенте, скорее всего, сократится. Да и Россия в этот раз, уже не будет финансировать украинских парламентариев.

Оригинал на The Economist

Перевод: Андрей САБАДЫР, специально для UAINFO
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какой экономикой украины!? вся экономика украины меньше экономики обычного региона РФ!!
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что б тебя разорвало, неуч с подворотни, шлеппер толстомордый
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Народ сорри за офтор, но подскажите плиз, сколько у минстця платят за комент?
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У Рыг Вама спроси,он там бригадир,но новых вижу набрали дофига,видать бюджет Стецку накинули в этом году.Одни "нулевки" гавкучие.
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Это твоя соотечественница знает. Такая себе дама из Германии, ведь она часто кричит про минстеця, значит сама из них.
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не знаю - за комент. но уже платят и за спам. страницы - пустые. бегают и спамят нулевки. значит платят
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ща гы-га подтянется восхитится величайшим премьером и всё разъяснит..
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А теперь вспомним как я не хотел идти на выборы, а меня тут полили грязью? Напомнить?
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А ти забув? То і нагадувати сенсу немає-знову забудеш.
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Вот ти мене критикував та закликав вибрати цю владу. Я саме про це пишу.
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А треба було не йти і мав би владу Бойка і Лёвочкіна. От радів би...
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Ребята, нам нужно объединиться. Как никогда.
Ради моего будущего.


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такое впечатление что Пастор НЛО увидел. а с ним Гройсман и Парубий....
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Гарна відповідь на той бруд, що вилили на цій гілці.
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Сложилась такая традиция - Когда ты власть призываешь объединятся вокруг себя. Кода не власть, то ни в коем случае
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНам как никогда нужно объединиться ради будущего, - поздравление Гройсмана с Днем Соборности
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