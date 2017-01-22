 Пьяное ДТП в центре Киева: разбито 4 машины. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на dtp.kiev.ua.
"Алкаши продолжают уносить жизни и уничтожать имущество украинцев. Сегодня ночью, самый центр Киева", - сообщили журналисты. Как стало известно, пьяный водитель Mercedes ML разбил четыре автомобиля.
Сказано также, что в аварии пострадали абсолютно все пассажиры и водители.
"Все люди приезжие, посетили столицу и остались без авто", - говорится в сообщении.
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2 за пьянку ввести срок от месяца до 3 лет и полной конфискацией автотранспорта,за ДТП с пострадавшими в пьяном виде полная конфискация всего имущества
3 1-10% из конфискованного отдавать полицейским ввиде поощрения за задержание
все!!!!!!!!
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Жизнь россиян. Особо впечатлительным людям смотреть не рекомендуется!Анонс фильмаЖизнь простой камеры наблюдения в Твери - это ежедневный стресс, побои, надругательства и психологический надлом из-за постоянного наблюдения за обыденной жизнью россиян на лестничной площадке самого обычного российского дома.Пострадавшую от людской неблагодарности и скотства жителей Твери, камеру трижды отправляли в реанимацию, дважды ей меняли переломанные части. Ее избивали, ее материли, ей брызгали в лицо газом и обливали зрачок кислотой люди русского мира, но камера не сдавалась и продолжала снимать правду жизни, пока ее не убили смертельным ударом отбойного молотка. RIP!
http://buggybugler.info/video/dokumentalnyj_film_ona_umerla_za_pravdu_ohrenitelno-240.html
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Это точно центр Киева?
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Еду смотрю "зеленый", смотрю вниз яма по-колена посреди перекрестка, пока думал как по среди перекрестка объехать яму что бы никого не увалить, уже загорелся жёлтый подомной. В итоге я выехал на перекресток то ли на желтый то ли на красный хз.
И все это на ул Владимерской.
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Розбив АН, ВМ, ВІ і не зачепив жодного АА
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а говорят "єдина Украиїна" и все такое...
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Почему страдают только украинцы?
Это не справедливо!
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