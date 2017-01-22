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Все про:ДТП (5385) Киев (15879) пьянство (652)

 Пьяное ДТП в центре Киева: разбито 4 машины. ФОТО

К счастью, удалось избежать жертв.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на dtp.kiev.ua.

"Алкаши продолжают уносить жизни и уничтожать имущество украинцев. Сегодня ночью, самый центр Киева", - сообщили журналисты. Как стало известно, пьяный водитель Mercedes ML разбил четыре автомобиля.

дтп


Читайте на "Цензор.НЕТ": Парень в наушниках попал под поезд в столице. ФОТОрепортаж

Сказано также, что в аварии пострадали абсолютно все пассажиры и водители.
"Все люди приезжие, посетили столицу и остались без авто", - говорится в сообщении.
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Ваащето- не похож. Вчера его фотку выкладывали. Его полиция отсамосуда пострадавших владельцев успела спасти, так этот красавец и на полицейских наехать успел.В смысле- пальцы веером.
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Выпустите Олийника,дайте ему в помощь с сотню таких же и синих за рулем не станет через неделю.
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все очень просто 1 повесить у каждого перекрестка,магазина,увеселительных заведений,аварийноопасного участка камеры с автоматической печать и рассылкой шрафов
2 за пьянку ввести срок от месяца до 3 лет и полной конфискацией автотранспорта,за ДТП с пострадавшими в пьяном виде полная конфискация всего имущества
3 1-10% из конфискованного отдавать полицейским ввиде поощрения за задержание

все!!!!!!!!
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Если выпустить олийныка - все синяки останутся живы-здоровы, пострадают пассажиры
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Документальный фильм: «Она умерла за правду. Охренительно опасная жизнь простой камеры наблюдения в Твери!»

Жизнь россиян. Особо впечатлительным людям смотреть не рекомендуется!Анонс фильмаЖизнь простой камеры наблюдения в Твери - это ежедневный стресс, побои, надругательства и психологический надлом из-за постоянного наблюдения за обыденной жизнью россиян на лестничной площадке самого обычного российского дома.Пострадавшую от людской неблагодарности и скотства жителей Твери, камеру трижды отправляли в реанимацию, дважды ей меняли переломанные части. Ее избивали, ее материли, ей брызгали в лицо газом и обливали зрачок кислотой люди русского мира, но камера не сдавалась и продолжала снимать правду жизни, пока ее не убили смертельным ударом отбойного молотка. RIP!
http://buggybugler.info/video/dokumentalnyj_film_ona_umerla_za_pravdu_ohrenitelno-240.html
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а теперь вся гопота в киеве)))в глубинке взять нечего рехформы в действии))зато потом брать их всех легче будет)))
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Это Одесса глубинка ? Одесса Киев переплюнула по стоимости жизни. Не подумал ,что люди могли просто в гости на выходные приехать ? Я тоже часто езжу к дочке в Киев. Значит и я гопота ?
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В Киеве аварии и заторы потому что дорог нету!
Еду смотрю "зеленый", смотрю вниз яма по-колена посреди перекрестка, пока думал как по среди перекрестка объехать яму что бы никого не увалить, уже загорелся жёлтый подомной. В итоге я выехал на перекресток то ли на желтый то ли на красный хз.
И все это на ул Владимерской.
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Чинників багато. Завелике навантаження від чисельності авто-один із них.
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По сравнению с тем что было например пять-семь лет назад то в Киеве ПУСТО!
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Меня не устраивают такие как ты, що чули звін, але не знають де він!
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Збіг обставин: Донецька, Полтавська, Одесська автівки постраждали від "рульового" під шафе!
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Штрафы как обычно для людей.Мусора,прокуроры и вся их братия катаются на ура синие.К любому кабаку подьедь в пятницу, часа в 3 и картина маслом,пиши протоколы не хочу.
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Это они так гуляют,наверно отсосал из бюджета бабла и нажрался
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Добре,що всі живі. Автівки всі застраховані. Так що їх власники фінансово не дуже постраждають. Ну,а "герой" події може з чистим і тверезим сумлінням намалювати на капоті силуети розбитих ним автівок...🚗🚗🚗
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Что застраховано? Тот кто их ударил у него максимум 100т грн страховка и то если она у него еще есть. Кстати если пьяный то страховка не действует, страховая её аннулирует и тогда надо через МТСБУ обращаться, а это время, нервы и деньги.
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Це не синяк, а борцун з понаєхами та сєпарами.

Розбив АН, ВМ, ВІ і не зачепив жодного АА
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Украинский национальный традициЯ! Смеятся над соседским горем и радоваться как тебе повезло что первый кирпичь в тебя не попал. Смотри за ним может и второй прилететь и тогда уже ХЗ в кого он попадет.
а говорят "єдина Украиїна" и все такое...
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чессноговоря, всякие АН, ВМ, ВИ... а особенно СА так достали, что будь у меня трактор - сделал бы тоже что и водила мерса
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За счет питейных заведений возле каждого из них установить билборды с фото из самих страшных аварий. Где имеются стоянки, или просто места возле таких заведений установить видеокамеры с таким расчетом, что бы было видно номера припаркованных и водителей, в них садящихся. Это прямо "русская рулетка" какая-то - ездить пьяным за рулем. Так других людей тогда не убивайте, если вам все пофиг!
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Надо пьяных за рулем забирать в армию -картошку чистить на 6месяцев. Оборзели, каждый день аварии. Штрафом отделаются и опять бухают.
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"Алкаши продолжают уносить жизни и уничтожать имущество украинцев.", - сообщили журналисты.

Почему страдают только украинцы?
Это не справедливо!
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Толстошеенко отпраздновал своё освобождение.
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и номера у всех не киевские, может хватит эту пьяную лимиту в Киев пускать
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПьяное ДТП в центре Киева: разбито 4 машины. ФОТО
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