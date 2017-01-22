 Пьяное ДТП в центре Киева: разбито 4 машины. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на dtp.kiev.ua "Алкаши продолжают уносить жизни и уничтожать имущество украинцев. Сегодня ночью, самый центр Киева", - сообщили журналисты. Как стало известно, пьяный водитель Mercedes ML разбил четыре автомобиля.

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Сказано также, что в аварии пострадали абсолютно все пассажиры и водители."Все люди приезжие, посетили столицу и остались без авто", - говорится в сообщении.