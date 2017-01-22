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 "Это была самая большая аудитория, наблюдавшая за инаугурацией", - пресс-секретарь Трампа обвинил СМИ во лжи

Белый дом раскритиковал журналистов за "лживые" репортажи об инаугурации Трампа

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой па "112 Украина" ресс-секретарь президента США Шон Спайсер впервые появился в комнате для брифингов Белого дома и выступил с критикой в адрес СМИ, обвинив их в распространении ложной информации о размере аудитории, присутствовавшей на инаугурации Дональда Трампа, сообщает Bloomberg.

"Это была самая большая аудитория, наблюдавшая за инаугурацией, когда -либо, как по присутствующим лично, так и по всему миру", - сказал Спайсер. "Попытки уменьшить энтузиазм в отношении инаугурации являются постыдными и лживыми", - добавил он.

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Спайсер отметил, что Национальная аллея "была полной" от подножия Капитолия до Монумента Вашингтону, "когда президент принял присягу".

На вопросы журналистов Спайсер отвечать не стал, как не стал приводить конкретные данные о количестве присутствующих на инаугурации гостей.

Ранее в субботу Трамп во время своего первого официального визита в штаб-квартире ЦРУ заявил, что с его ракурса было "примерно миллион, полтора миллиона человек". По его словам, части Национальной аллеи, "ведущие к Монументу Вашингтона", были "заполненными".

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Bloomberg добавляет, что на аэрофотоснимках можно разглядеть, что не все части Национальной аллеи, о которых упоминал Спайсер, были заполненными. В частности, не до конца была заполнена часть около Здания Смитсоновского института и к западу от Монумента Вашингтона. Также были просветы по парадному маршруту от Капитолия до Белого дома.

Как отмечает агентство, ни одно официальное агентство не привело данных о количестве собравшихся на Национальной аллеи. Однако в этот раз людей было гораздо меньше, чем на первой инаугурации Барака Обамы, добавляет Bloomberg. Тогда, по данным городских властей округа Колумбия, было 1,8 млн человек.

Что касается телеаудитории, то за инаугурацией Трампа наблюдали около 30,6 млн зрителей, приводит агентство данные Nielsen Media. Для сравнения: первую инаугурацию Обамы ​в 2009 году смотрели почти 38 млн телезрителей, и 41,8 млн зрителей следили за первой инаугурацией Рональда Рейгана, свидетельствуют данные того же Nielsen Media. Однако, как отмечает Bloomberg, цифры по инаугурации Трампа не учитывают данные по альтернативным способам наблюдать за трансляцией, например, по потоковому вещанию.
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ещё один львенок, самый, самый, самый, по бахвальству и самопиару, такой же как панамский безальтернативец.
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походу, у пескова в штатах братец объявился ))))
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Мабуть, що так-я також вперше в житті дивився це дійство.
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А журналістам збрехати-що мені висякатися.
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Твоє вис.. збило мене з пантелику , начебто такого нема , мабуть закінчення має бути ..тись , але не впевнений
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Я правил написання не пам'ятаю. Пишу інтуітивно, як чується. Бо я-Чуі.
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Стопудово,більш продажні і брехливі,за журнаГлістів, хіба що політики,на кшталт шЛюшка )))
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Тому журналісти і йдуть так охоче в політику.
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Вот как раз в этом случае они не соврали. В статье приведены цифры. Больше всех следили в мордоре. Все каналы ЦЕЛЫЙ день крутили Трампа,словно выбирали новое пуйло для мордора
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В статье написано ,что у Рейгана было больше. И про спутниковые снимки почитай.
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Та не цікавить воно мене-знайшли світову проблему, на освітлення якої треба витрачати час та гроші-а саме скільки людей дивилися цю інаугурацію. Чим більше дивится-тим Трамп кращий, а чим менше, тим гірший? Це повна маячня! Важливі справи, а не масовість заходів. Як вчорашній протест у Пітері.
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А они не тратились. Всё возместили зрители. Билеты от 25 000 до 1 000 000 долларов.
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Я про ЗМІ та шум навколо цього-це теж гроші.
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Стопудово, а кітайців, тих взагалі несчисленна кількість)))
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А я і ящик не вмикав ))) Це в них така циркова вистава)))))
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А мені цікаво було, як у країні, що написала "Декларацію Незалежності", це відбувається.
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Щоб зрозуміти що це цирк не обов"язково вмикати ящик))))
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Ти так і не запам'ятав, що я по колу не ходжу.
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Нет телевизора Если хочу дискавери ,то смотрю в инете. А вообще больше читаю книги. Я же старой закалки. Притом в электронном виде книги не люблю, читаю бумажные.
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А в мене він часто фоном йде-там цікаві речі показують. Айпад завжди на новинних сайтах.
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У меня фоном винил с роком А планшеты не люблю. Предпочитаю комп с большим монитором. В дороге ноутбук.
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Компи в жінки та сина. Я на кухні чи в ліжку з Айпадом. Перемир'я.
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В нього два величезні монітори і таке залізяччя, що мені купу грошей коштувало. Він вже 20 років за компом-в свої 25. Який там айпад...
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Ты мог за те же деньги купить классный ноут. Яблоко дорого стоит .....за бренд половину платишь
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Це подарук від постачальника за 2-ге місне у 2013 році. До цього я навіть ніде на форумах не був зареєстрованим-лише зрідка читав. Роботи за гланди було-бізнес вибудовував.
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Ты про у меня появится ? У меня уже не появится Хватит. Уже внучка есть .
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Так вона і забере-я про це. Малеча в хаті завжди свого доб'ється.
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Неплохо ,но я больше по арт-року - Manfred Mann's Earth Band , Yes, Asia , Alan Parsons , Pink Floyd.... и им подобные. Не хочу много перечислять.
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Добавлю более современный прогрессивный - Muse
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Их тоже слушаю. Здесь места не хватит перечислять.
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Якщо більше робити нічого було-тоді зрозуміло. А у мене навіть думки такої не виникло. Що з того, що цю муть подивишся?
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А я що-тебе щось питав? Не пам"ятаю щось. Мені взагалі не зрозумілий цей ажіотаж.
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А знак запитання у кінці твого коменту що означає? Не маєш пам'яті-не лізь до мене.
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Ти скучаєш? Приі_ись до когось іншого. Питання було адресоване не тобі конкретно, а як нерозуміння самої постановки питання, навіщо це гуано було дивитись. Все. Пока. Не пиши. Забаню.
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Що ти мені зробиш?
Які ви грізні в інеті...
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буков
Як по "американськи " буде "Піськов " ?------------Так і буде,ім"я особисті не перекладаються ))))
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Та ви з Хуйлом там і не мрiйте... Все тiльки починається. Америка це вам не стадо ватних баранiв. )
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А хто тоді вибрав Трампа? Свої, американські барани?
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є такi, але й вони мають що теряти з Трампом... i це не факт, що через 2 роки вони знов будуть блеяти теж саме.
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Тобто й у вас люди різні-як і по всьому світу. Тільки нЕлюди однакові.
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А до чого тут х*йло і про що я маю з ним мріяти))))) Трамп, або буде працювати ,як належить, на користь США, або його пошлют на х.... саме громадяни США ))))
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-Старшина а крокодилы летают ?
-Ты что Сидоров сдурел ?
-А комбат говорит что летают ...
-Ну то низёхенько , низёхенько ...
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Так и пресс секретарь , типа ну не правда , аудитория была самая гуманная и большая в мире .
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Та шо он гонит?! То он еще не слышал как пистят кацапские сми...
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Еще один письков, на этот раз на американский лад.
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Певица Мадонна и женщины США дадут пилюлей Трамбону,2 миллиона Женщин по всему США еше никто не собирал такой Майдан,это начало процесса..
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она одела штаны похожие на казацкие и красным цветом. мож она бандеровка?
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котлы яроша еще в пути!
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Хана такой власти, которая первое своё выступление начало со лжи!!
Чтото Ванга с ее "черным последним президентом Америки" вспомнилась.....
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Оказыается, кацапская болезнь вяличия заразила команду Трампа.
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Тут можна сказать что я это где то слышал от окружения Х-ЙЛА -тот же говор и теже слова -вы все врете-это случайно не был агент кремля бо сказано как из кремля или этот мудак хотел подлизнуть к Трампу и добавить ему массовки -это как для государства как США очень печально.
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На инаугурации был так же замечен Мишико, который наблюдал из-за кустов...
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неправильного президента штатов выбрали! кто же будет спасать свинарник?
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Дык солитеры сувместно с аскаридами, вестимо
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Я что то вижу что окружение Трампа напоминает мне напоминать путина -Х-ЙЛА -тот же говор -вы все врете -видать хотят чтобы в Трампе появились паростки еще одного Х-ЙЛА и это очень печально бо двох мудаков мир тогда не выдержит тем более вооруженных до зубов и оба старые.
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а еще це европейцы не поддерживают нового президента штатов
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доколе! будут выбирать президентами стран, людей не поддерживающих свинарник и его борьбу с агрессором?


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Не смотрел, но заметил , жена Трампа была элегантней одета, чем Мишель.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Это была самая большая аудитория, наблюдавшая за инаугурацией", - пресс-секретарь Трампа обвинил СМИ во лжи
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