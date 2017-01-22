 "Это была самая большая аудитория, наблюдавшая за инаугурацией", - пресс-секретарь Трампа обвинил СМИ во лжи

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой па "112 Украина" ресс-секретарь президента США Шон Спайсер впервые появился в комнате для брифингов Белого дома и выступил с критикой в адрес СМИ, обвинив их в распространении ложной информации о размере аудитории, присутствовавшей на инаугурации Дональда Трампа, сообщает Bloomberg.
"Это была самая большая аудитория, наблюдавшая за инаугурацией, когда -либо, как по присутствующим лично, так и по всему миру", - сказал Спайсер. "Попытки уменьшить энтузиазм в отношении инаугурации являются постыдными и лживыми", - добавил он.
Спайсер отметил, что Национальная аллея "была полной" от подножия Капитолия до Монумента Вашингтону, "когда президент принял присягу".
На вопросы журналистов Спайсер отвечать не стал, как не стал приводить конкретные данные о количестве присутствующих на инаугурации гостей.
Ранее в субботу Трамп во время своего первого официального визита в штаб-квартире ЦРУ заявил, что с его ракурса было "примерно миллион, полтора миллиона человек". По его словам, части Национальной аллеи, "ведущие к Монументу Вашингтона", были "заполненными".
Bloomberg добавляет, что на аэрофотоснимках можно разглядеть, что не все части Национальной аллеи, о которых упоминал Спайсер, были заполненными. В частности, не до конца была заполнена часть около Здания Смитсоновского института и к западу от Монумента Вашингтона. Также были просветы по парадному маршруту от Капитолия до Белого дома.
Как отмечает агентство, ни одно официальное агентство не привело данных о количестве собравшихся на Национальной аллеи. Однако в этот раз людей было гораздо меньше, чем на первой инаугурации Барака Обамы, добавляет Bloomberg. Тогда, по данным городских властей округа Колумбия, было 1,8 млн человек.
Что касается телеаудитории, то за инаугурацией Трампа наблюдали около 30,6 млн зрителей, приводит агентство данные Nielsen Media. Для сравнения: первую инаугурацию Обамы в 2009 году смотрели почти 38 млн телезрителей, и 41,8 млн зрителей следили за первой инаугурацией Рональда Рейгана, свидетельствуют данные того же Nielsen Media. Однако, как отмечает Bloomberg, цифры по инаугурации Трампа не учитывают данные по альтернативным способам наблюдать за трансляцией, например, по потоковому вещанию.
4881 91
С сайта Белого дома после инаугурации Трампа убрали разделы о защите климата и правах ЛГБТ(125)
"Все сложится наилучшим образом, если мы будем действовать сообща", - Меркель выступила за поиск компромиссов между ЕС и США при Трампе(14)
Правозащитники в США запустили кампанию за импичмент Трампа(324)
Позиция администрации Обамы по Украине была неконструктивной, - Песков(141)
Сорос предрек Трампу провал(0)
"Визит в США Президента Украины планируется в феврале", - посол Украины в США(344)
Трамп обещает искоренить "радикальный исламистский терроризм"(127)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Так і ти.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Які ви грізні в інеті...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Як по "американськи " буде "Піськов " ?------------Так і буде,ім"я особисті не перекладаються ))))
Ответить
Ответить
* В Вашингтоне сотни тысяч вышли на "Марш женщин" против Трампа
* По всему миру проходят марши женщин против Трампа.
Продолжение следует...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
-Ты что Сидоров сдурел ?
-А комбат говорит что летают ...
-Ну то низёхенько , низёхенько ...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Чтото Ванга с ее "черным последним президентом Америки" вспомнилась.....
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить