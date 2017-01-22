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 С избранием Трампа окончательно завершился прежний мир XX века, – Штайнмайер

Германия должна подготовиться к неспокойным временам, которые "будут полны непредсказуемостей и неопределенностей", заявил министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, комментируя вступление в должность нового главы США Дональда Трампа.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон, с избранием Дональда Трампа президентом США "окончательно завершился прежний мир XX века", написал министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в колонке на сайте издания Bild.

Он отметил, что Германия будет стремиться к диалогу с новой администрацией США и постарается объяснить ей свои позиции, ценности и интересы. По словам Штайнмайера, страна должна подготовиться к неспокойным временам, которые будут "полны непредсказуемостей и неопределенностей".

Министр выразил уверенность, что Германия найдет в Вашингтоне "внимательных слушателей", которые знают, что даже большие страны нуждаются в хороших друзьях и союзниках.

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