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 Боевики 33 раза за сутки обстреляли наши позиции: потерь среди военнослужащих нет

Боевики продолжают обстрелы по всей линии фронта.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО, в течение суток боевики 33 раза обстрелялли наши позиции.

На Мариупольском направлении, используя минометы, российско-оккупационные войска обстреливали Водяное. Из гранатометов и стрелкового оружия они вели огонь по Павлополю, Лебединскому, Гранитному, Новогригорьевке, Водяному, Талаковке и Широкино. По Лебединскому огонь вел и снайпер.

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На Донецком направлении - из гранатометов и стрелкового оружия оккупанты обстреляли Авдеевку, Зайцево и Новгородское.

На Луганском - из минометов Троицкое, а из гранатометов и стрелкового оружия - Новоалександровку, Валуйское, и Новозвановку.
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А шо там Пэдро,всех Европейских лидеров возле туалета переловил?
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Хай вас оминають кулі, рідненькі наші.
Тримайтеся.
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ОБСЕ вместе с депутатами и говнокомандующим выразят глубошаюшую озабоченность, потому что вы суки все импотенты ничего в этой ситуации сделать не можете
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Никак не укладывается в голову пока сепаратисты убивают наших людей Украина их обеспечивает газом по 1гривне за кубометр и электроенергией по 0.60гривны за киловат.Оказывается наше правительство просто уничожает Украину.
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Пэдро их снабжает бесплатно,Лугандон не платит ни за воду,ни за электричество,а газ к ним из Кацапии заходит.
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Вы с кротом вдвоем не может дома пообщаться на тему зрадофильства? Или соседи мешают?
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У боевиков не заладились атаки, к Авдеевке перебросили банду "Моторолы"

Сегодня, 00:42



В Яковлевке и Минеральном появились подразделения разведбата "Спарта".

Шеврон "Спарты"pl.com.ua
В районе Авдеевки Донецкой области со стороны оккупантов продолжались неоднократные обстрелы из станковых гранатомётов, 82-мм миномётов и крупнокалиберных пулемётов.
Об этом нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчуксообщает на своей странице в Facebook.
По данным военного эксперта, в районе Донецка зафиксирована переброска в район Ясиноватской развязки, Спартака, на позиции в районе Яковлевки и Минерального для ротации или усиления нескольких подразделений из состава отдельного разведывательно-штурмового батальона "1-го АК ДНР" (банда "Спарта").
Отмечалось движение бронетехники - четырех МТ-ЛБ, двух БМП-2, а также грузового транспорта - 8-ми грузовиков (КамАЗ и "Урал") и двух ГАЗ-66, добавил координатор "Информсопротивления".
Напомним, несколькими днями ранее под Авдеевкой бойцы АТО отразили вылазку вражеских диверсантов.
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В Мариуполе, везде- Киевстара нет. Народ напрягся, посчитав, что кацы, наверное, какую-то РЭБ воткнули и глушат. Честно говоря- я тоже. Тем более, что оператор ничего не поясняет. Но, Лайф и Водафон- работают. Не всё так плохо!
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А почему орда не делает с захваченных территорий "витрину" процветания? Разве это не логично?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБоевики 33 раза за сутки обстреляли наши позиции: потерь среди военнослужащих нет
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