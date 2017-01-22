 Боевики 33 раза за сутки обстреляли наши позиции: потерь среди военнослужащих нет

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО, в течение суток боевики 33 раза обстрелялли наши позиции.
На Мариупольском направлении, используя минометы, российско-оккупационные войска обстреливали Водяное. Из гранатометов и стрелкового оружия они вели огонь по Павлополю, Лебединскому, Гранитному, Новогригорьевке, Водяному, Талаковке и Широкино. По Лебединскому огонь вел и снайпер.
На Донецком направлении - из гранатометов и стрелкового оружия оккупанты обстреляли Авдеевку, Зайцево и Новгородское.
На Луганском - из минометов Троицкое, а из гранатометов и стрелкового оружия - Новоалександровку, Валуйское, и Новозвановку.
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Сегодня, 00:42
В Яковлевке и Минеральном появились подразделения разведбата "Спарта".
Шеврон "Спарты"pl.com.ua
В районе Авдеевки Донецкой области со стороны оккупантов продолжались неоднократные обстрелы из станковых гранатомётов, 82-мм миномётов и крупнокалиберных пулемётов.
Об этом нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчуксообщает на своей странице в Facebook.
По данным военного эксперта, в районе Донецка зафиксирована переброска в район Ясиноватской развязки, Спартака, на позиции в районе Яковлевки и Минерального для ротации или усиления нескольких подразделений из состава отдельного разведывательно-штурмового батальона "1-го АК ДНР" (банда "Спарта").
Отмечалось движение бронетехники - четырех МТ-ЛБ, двух БМП-2, а также грузового транспорта - 8-ми грузовиков (КамАЗ и "Урал") и двух ГАЗ-66, добавил координатор "Информсопротивления".
Напомним, несколькими днями ранее под Авдеевкой бойцы АТО отразили вылазку вражеских диверсантов.
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