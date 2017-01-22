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Все про:НАТО (5145) Польша (3584) ракеты (437) США (11744)

 Первая партия высокоточных крылатых ракет США прибыла в Польшу

На авиабазу тактического значения Кшесины в Познани прибыли первые единицы американских высокоточных крылатых ракет Jassm Extended Range класса "воздух-земля".

Об этом сообщил вице-министр обороны Польши Бартош Ковнацкий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Польша.

Также читайте: НАТО является эффективной системой безопасности, способной остановить агрессию, - Порошенко в интервью Reuters

Министерство национальной обороны страны подписало договор на покупку современных американских ракет типа JASSM и JASSM-ER, которые могут совершать маневры на расстояние до 1000 километров и поражать цели на земле. Ракетами будут оснащаться истребители F-16, которые находятся на базах в Познани и городе Ласке недалеко от Лодзи.

Как сообщил Госдепартамент США, который дал согласие на подписание контракта с Польшей, эта сделка "укрепит безопасность важного союзника США в НАТО".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия "пробудила" НАТО, - вице-премьер Климпуш-Цинцадзе

Производителем ракет и самолетов F-16 является американский концерн Lockheed Martin. Стоимость польско-американского контракта составляет 940 млн злотых (более 213,5 млн евро).
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ха-ха , Трамп наш , а не как там , трамп пам пам ...
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Коняка выразит озабоченность, Машка Захарова с горя хряпнет бояры, хуйло вытащит очередной нож со спины, а простая вата будет молча рвать свои пердаки
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а вот скажите руснявые, против кого эти ракеты будут направлены? наверное против монголии или кирибати с науру?
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это акт оголтелой агрессии коварной НАТЫ в отношении свободолюбивых рэцпублик ДНР/ЛНР
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но у дамбаса есть контрмера в виде испепеляющей целые планеты звезды смерти. и прочее пучковое и лазерное оружие.
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ЧЕСТНОЕ СЛОВО - ЛУЧШЕ БЫ ОНИ ПРИБЫЛИ ПО ЗАРАНЕЕ ВВЕДЕННЫМ КООРДИНАТАМ - Кремль GPS-координаты: 55.751423,37.617038.
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да там гибкая настройка и цели перешиваются в 5 сек. Но прикол у этой ракеты в том что она пластиковая и отражается на радаре как обычная летящая птица. В общем и с300 и с 400 сосут тихонько. И это при условии что пво русни защищает только их главные станы улуса моксель и члененград. остальная русня как на ладони, как в тире.
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а если представить сколько стратегического ресурса в мацкве и членинграде - то столкновение и минут 20 не будет, как от флага содрут красный и синйи цвет.
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Razkroju sekret NATO , po umolchaniju na vsex raketax vistavleno: GPS-координаты: 55.751423,37.617038 Moskvobad, putin Xy*lo.
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Завтра зранку почнеться чергове скавучання : =раися в кольце врагов=, =недружественные шаги=, =политика конфронтации= ... а "мы никому никада не угрожали и не собираемси ни на каво нападать" , як на днях сказав рудий вусатий тарган Дімон, вєщатєль путі.
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А в это время в Балтийское море заполз дымящий и чадящий тазик" Кузя".
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Первая партия высокоточных крылатых ракет США прибыла в Польшу

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...стук в гроб: Шо вы скажете, херр Риббентроп?
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Може путя єтого и добивался , а глупому кацапью невдомек , вроде чем больше "пугают" эскадерами НАТО- тем ближе и больше этого НАТО вокруг кацапии
Вот - "заставь дурака Богу молится.."
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Российские комплексы "Искандер-М" не будут выведены из Калининградской области до того, пока в Европе существует нацеленная против России ракетная система. Об этом в интервью британскому телеканалу BBC News заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков

завезли фактор ускорители возможностеи, я думая, кремль обявит, что им дали не опровержимые гарантии, ПРО не против мацквы

На авиабазу тактического значения Кшесины в Познани прибыли первые единицы американских высокоточных крылатых ракет Jassm Extended Range класса "воздух-земля".

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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПервая партия высокоточных крылатых ракет США прибыла в Польшу
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