 Первая партия высокоточных крылатых ракет США прибыла в Польшу

Об этом сообщил вице-министр обороны Польши Бартош Ковнацкий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Польша.
Министерство национальной обороны страны подписало договор на покупку современных американских ракет типа JASSM и JASSM-ER, которые могут совершать маневры на расстояние до 1000 километров и поражать цели на земле. Ракетами будут оснащаться истребители F-16, которые находятся на базах в Познани и городе Ласке недалеко от Лодзи.
Как сообщил Госдепартамент США, который дал согласие на подписание контракта с Польшей, эта сделка "укрепит безопасность важного союзника США в НАТО".
Производителем ракет и самолетов F-16 является американский концерн Lockheed Martin. Стоимость польско-американского контракта составляет 940 млн злотых (более 213,5 млн евро).
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...стук в гроб: Шо вы скажете, херр Риббентроп?
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Вот - "заставь дурака Богу молится.."
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завезли фактор ускорители возможностеи, я думая, кремль обявит, что им дали не опровержимые гарантии, ПРО не против мацквы
На авиабазу тактического значения Кшесины в Познани прибыли первые единицы американских высокоточных крылатых ракет Jassm Extended Range класса "воздух-земля".
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