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Все про:биатлон (85) Россия (64809) допинг-контроль (169)

 В отношении Союза биатлонистов России начато расследование из-за нарушения антидопинговых правил

Международный союз биатлонистов(IBU) откроет официальное расследование против Союза биатлонистов России (СБР), сообщили в IBU.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

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"IBU откроет официальное расследование в отношении СБР. СБР обязан предоставить все документы по семи случаям нарушения антидопинговых правил, которые расследуются в настоящее время", - говорится в пресс-релизе, который был опубликован по итогам заседания исполкома, состоявшегося в субботу в итальянском Антхольце и проводится с целью "выработки дальнейших решений в связи с данными второй части доклада Макларена".

"Союз принял решение автоматически включить всех спортсменов Союза биатлонистов России, выступающих в международных соревнованиях, в единый пул тестирования IBU", - говорится в пресс-релизе, который был опубликован по итогам заседания исполкома, состоявшегося в субботу в итальянском Антхольц.

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Заседание проводилось с целью "выработки дальнейших решений в связи с данными второй части доклада Макларена.

В декабре была представлена вторая часть доклада комиссии независимого эксперта Ричарда Макларена, после чего Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) передало IBU список из 31 имени российских биатлонистов, подозреваемых в нарушении антидопинговых правил. На основании представленных данных Международный союз биатлонистов начал разбирательство как в отношении Союза биатлонистов России (СБР), так и в отношении упомянутых в докладе спортсменов, чьи личности не разглашаются и были зашифрованы. Двое спортсменов были отстранены, остальным 29 разрешили продолжать выступать на соревнованиях на время расследования.

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Также IBU в своем релизе обратился к Международному олимпийскому комитету (МОК) с просьбой перепроверить допинг-пробы всех действующих биатлонистов, принимавших участие в зимней Олимпиаде 2014 года в Сочи.

Напомним, из-за допинг скандалов у России уже отобрали этап Кубка мира в Тюмени, финал Кубка мира по лыжным гонкам и чемпионат мира по бобслею и скелетону. Также экс-президент WADA сообщил, что Россия может быть не допущена к Играм-2018.
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ггг... IBU будет россию иб... расследовать...
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Совок был канешно гавно , и на вкус тоже гавно был , и даже миллионы ватников признают шо у них гиморой с**а на старость от "газет
Но москали в своей современной форме похерили весь марксьизьм-лениньнизьм, культура народа скрепная-шаблонная по мин-Гонцам Дебилы Бля - и да это официально это уже не мат ,а слова из Руськаго языка великих лошадей переодетых в дипломатов - (которые кстати завтра будут обтекать опять почему они мудаки.)
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Он по сравнению с хуйлом всея расеи таки ымпиратор невзирая на Неботоксную морду
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Для ублюдков парашистских есть только одна лыжня ,в сторону китайской границы (заминированной противопехотками) и в добрый путь мрази
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Парашинский коментатор сегодня кипятком ссал пытаясь свести раследования ВАДА на политические игры. Конечно оно пнятно, что это всё для ватного потребления - типа весь мир идет не в ногу и только они в ногу. Уроды.
Кстати поздравляю украинскую мужскую команду с 4-ым местом, немного до бронзы не дотянули. А немцы молодцы, на муж. эстафете выиграли золото на 0,1 сек у норвежцев. Девченки вообще на масстарте взяли золото и серебро. Золото взяла пацанка детсадовского возраста, впервые включенная в сборную.
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ПыСы Семенов бежал с фингалом - позавчера упал на финишой черте без сил и сам себе набил. Но молодец, вот так выкладываться надо. Примерно так же выкладывается ваша ВР на распиле бюджета.
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Цензор.НЕТНовостиСпортВ отношении Союза биатлонистов России начато расследование из-за нарушения антидопинговых правил
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