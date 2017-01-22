 В отношении Союза биатлонистов России начато расследование из-за нарушения антидопинговых правил

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
"IBU откроет официальное расследование в отношении СБР. СБР обязан предоставить все документы по семи случаям нарушения антидопинговых правил, которые расследуются в настоящее время", - говорится в пресс-релизе, который был опубликован по итогам заседания исполкома, состоявшегося в субботу в итальянском Антхольце и проводится с целью "выработки дальнейших решений в связи с данными второй части доклада Макларена".
"Союз принял решение автоматически включить всех спортсменов Союза биатлонистов России, выступающих в международных соревнованиях, в единый пул тестирования IBU", - говорится в пресс-релизе, который был опубликован по итогам заседания исполкома, состоявшегося в субботу в итальянском Антхольц.
Заседание проводилось с целью "выработки дальнейших решений в связи с данными второй части доклада Макларена.
В декабре была представлена вторая часть доклада комиссии независимого эксперта Ричарда Макларена, после чего Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) передало IBU список из 31 имени российских биатлонистов, подозреваемых в нарушении антидопинговых правил. На основании представленных данных Международный союз биатлонистов начал разбирательство как в отношении Союза биатлонистов России (СБР), так и в отношении упомянутых в докладе спортсменов, чьи личности не разглашаются и были зашифрованы. Двое спортсменов были отстранены, остальным 29 разрешили продолжать выступать на соревнованиях на время расследования.
Также IBU в своем релизе обратился к Международному олимпийскому комитету (МОК) с просьбой перепроверить допинг-пробы всех действующих биатлонистов, принимавших участие в зимней Олимпиаде 2014 года в Сочи.
Напомним, из-за допинг скандалов у России уже отобрали этап Кубка мира в Тюмени, финал Кубка мира по лыжным гонкам и чемпионат мира по бобслею и скелетону. Также экс-президент WADA сообщил, что Россия может быть не допущена к Играм-2018.
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иб... расследовать...
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Но москали в своей современной форме похерили весь марксьизьм-лениньнизьм, культура народа скрепная-шаблонная по мин-Гонцам Дебилы Бля - и да это официально это уже не мат ,а слова из Руськаго языка великих лошадей переодетых в дипломатов - (которые кстати завтра будут обтекать опять почему они мудаки.)
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Кстати поздравляю украинскую мужскую команду с 4-ым местом, немного до бронзы не дотянули. А немцы молодцы, на муж. эстафете выиграли золото на 0,1 сек у норвежцев. Девченки вообще на масстарте взяли золото и серебро. Золото взяла пацанка детсадовского возраста, впервые включенная в сборную.
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